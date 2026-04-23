Мужчина с ножом напал на военных ТЦК во время перевозки в мобилизационный центр на Буковине. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Черновицкой области мужчина напал с ножом на военнослужащих ТЦК во время их перевозки в мобилизационный центр.
Об этом сообщила прокуратура области, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
20 апреля возле села Струмок Днестровского района Черновицкой области во время перевозки мужчины в мобилизационный центр между ним и двумя военнослужащими районного ТЦК и СП (33 и 51 год) возник конфликт.
"В ходе ссоры подозреваемый достал нож и нанес обоим потерпевшим несколько ударов в область шеи. После нападения мужчина также повредил служебный автомобиль ТЦК и, продолжая сопротивляться, ударил одного из военнослужащих гаечным ключом в предплечье", - говорится в сообщении.
29-летний мужчина задержан и ему сообщено о подозрении в покушении на умышленное убийство военнослужащих и хулиганстве.
Состояние военных
Двум военнослужащим своевременно оказана медицинская помощь, в настоящее время их жизни ничего не угрожает.
Подозреваемый взят под стражу.
