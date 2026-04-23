Мужчина с ножом напал на военных ТЦК во время перевозки в мобилизационный центр на Буковине. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Черновицкой области мужчина напал с ножом на военнослужащих ТЦК во время их перевозки в мобилизационный центр.

Об этом сообщила прокуратура области, передает Цензор.НЕТ.

20 апреля возле села Струмок Днестровского района Черновицкой области во время перевозки мужчины в мобилизационный центр между ним и двумя военнослужащими районного ТЦК и СП (33 и 51 год) возник конфликт.

"В ходе ссоры подозреваемый достал нож и нанес обоим потерпевшим несколько ударов в область шеи. После нападения мужчина также повредил служебный автомобиль ТЦК и, продолжая сопротивляться, ударил одного из военнослужащих гаечным ключом в предплечье", - говорится в сообщении.

29-летний мужчина задержан и ему сообщено о подозрении в покушении на умышленное убийство военнослужащих и хулиганстве.

Состояние военных

Двум военнослужащим своевременно оказана медицинская помощь, в настоящее время их жизни ничего не угрожает.

Подозреваемый взят под стражу.

Мужчина напал на военных ТЦК в Черновицкой области
тепер рочків 8 буде на урановому карьєрі працювати рудокопом, а потім сдохне від хвороб. Зате не в армії
23.04.2026 12:35 Ответить
ну, у вязниці точно безпечніше чим в бліндажі в оточенні.
23.04.2026 12:36 Ответить
Та да, через 10 років вийде із туберкульозом із деменцією і буде щасливо доживати 2 роки, що залишилися на волі.
23.04.2026 12:39 Ответить
тепер рочків 8 буде на урановому карьєрі працювати рудокопом, а потім сдохне від хвороб. Зате не в армії
23.04.2026 12:35 Ответить
Ясна річ, що жоден адекватний підрозділ такого не захоче взяти. Тому лише каторга для таких
23.04.2026 12:40 Ответить
а якби мав карабіна, чи бодай короткоствол, то пішов би Україну боронити добровільно в ЗСУ

чи не так ?

дайшь огнєстрєл в кожні дурні руки !

.
23.04.2026 12:46 Ответить
а де уранові карєри ? чи ляпнуло нікчемне бо ботяра подоляківська засрана.
23.04.2026 12:47 Ответить
На Урані звичайно ж🤣.
23.04.2026 13:08 Ответить
В Жовтих Водах.
Відновимо ядерну програму, нехай ухилєси попрацюють на благо нації.
23.04.2026 13:11 Ответить
А ти в армії ким працюєш?
23.04.2026 13:09 Ответить
ну, у вязниці точно безпечніше чим в бліндажі в оточенні.
23.04.2026 12:36 Ответить
Та да, через 10 років вийде із туберкульозом із деменцією і буде щасливо доживати 2 роки, що залишилися на волі.
23.04.2026 12:39 Ответить
фантазії. українська вязниця це не гулаг. спокійно відсидить і вийде. Може ще і по УДО.
23.04.2026 12:44 Ответить
кожна в'язниця то санаторій і публічний дом одночасно - гуляй рваніна !

по звільненню туберкульоз і очко розміром з відро

.
23.04.2026 12:48 Ответить
Дякую, що написали правду про ваш досвід перебування у в'язниці.
23.04.2026 12:59 Ответить
мєчти, мєчти 3,14 дарастіа

.
23.04.2026 12:49 Ответить
скільки років пан особисто по зонах походив?
23.04.2026 13:15 Ответить
у вас е досвід для порівняня чи просто ляпнув щоб було?
23.04.2026 12:43 Ответить
є досвід. Нічого йому не загрожує при дотриманні режиму.
23.04.2026 12:46 Ответить
400 000 в СЗЧ - це план такий щоб 60% країни було в СЗЧ чи як?
23.04.2026 12:40 Ответить
план 73%

.
23.04.2026 12:51 Ответить
Видимо не хотел чтобы его куда-то везли как барана без его на то согласия...люди же это люди а не скотина...
23.04.2026 12:52 Ответить
На що ви натякаєте, як це без згоди?
Ану швиденько напишіть щось патріотичне та потужне!
23.04.2026 13:09 Ответить
***** собі, який потужний ухилєс.
А дурні ЗСУшники щодня радісно, за власною згодою і з піснею куди ідуть щоб оця чіпушила в тилу сраку гріла, не підкажеш?
23.04.2026 13:14 Ответить
Хто тепер повірить ТЦКашникам, в очах людей вони всі бандити.
23.04.2026 12:58 Ответить
Це фото крові в багажнику? Його як тварину кинули біля запасної шини, замість того щоб посадити на заднє сидіння?
23.04.2026 13:03 Ответить
А як він потрапив в салон автомобіля? Добровільно?
23.04.2026 13:05 Ответить
Ні. І тцкуни отримали те що отримали. Але ж у нас практикується тільки суб'єктивна інформація від тцк🤷
23.04.2026 13:11 Ответить
Ага, як пишуть вище, через задні двері. Акуратно перевозили поруч з запаскою.
23.04.2026 13:11 Ответить
Милочка, а вам не кажется, что ваше место возле запаски ? (с)
23.04.2026 13:12 Ответить
Хтось вчинив злочин. а хтось захищався!
23.04.2026 13:07 Ответить
"Під час перевезення"...Тобто викрали з вулиці і почали відвозити невідомо куди. Почали бити....Отримали здачі. А може СБУ і оцими займеться як в Одесі?
23.04.2026 13:07 Ответить
А що в Одесі? В Одесі СБУ захищала "свої" гроші, котрі бандити з ТЦК хотіли відібрати у чоловіка, який зовсім випадково виявився митним брокером.
23.04.2026 13:13 Ответить
Знов військові ТЦК, а яки їх вз"язали, то були б працівники ТЦК
23.04.2026 13:11 Ответить
Група оповіщення
23.04.2026 13:13 Ответить
 
 