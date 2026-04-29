Начальник Ужгородского РТЦК перейдет в боевую часть после скандала с условиями содержания мобилизованных, - Закарпатский ТЦК

Начальника Ужгородского РТЦК планируют перевести в боевую часть после скандала, связанного с вопиющими нарушениями, в частности, условиями содержания мобилизованных.

Об этом заместитель начальника Закарпатского ОТЦК и СП Александр Бовкуненко заявил на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно?

По словам представителя, начальник Ужгородского РТЦК сам захотел перевестись в боевую часть, и ранее он уже проходил службу в десантно-штурмовых войсках.

"Он будет переведен в боевую часть. Он прибыл к нам в боевую часть из десантно-штурмовых войск. Он сам выразил такое желание. По крайней мере, он мне об этом говорил лично, что хочет уйти в боевую часть. Он еще не ушел. Его вызвали на обучение в Киев", - сказал Бовкуненко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Киевский областной ТЦК выясняет, задерживала ли СБУ его сотрудников

Бовкуненко также пытался объяснить конфликт между представителем омбудсмена и Ужгородским РТЦК. Начальник учреждения якобы отсутствовал, а без его разрешения к объекту не могли допустить представителя омбудсмена.

Относительно условий в сборном пункте мобилизованных Бовкуненко сказал, что он расположен в арендованном помещении и арендодатель не позволяет вносить изменения и что-либо перестраивать.

Он говорит, что мобилизованные находятся в спортзале, обеспечены кроватью, матрасом, подушкой, одеялом, а раз в две недели проводятся дезинфекционные мероприятия.

Читайте также: На Закарпатье сотрудника ТЦК впервые приговорили к наказанию за препятствование омбудсмену, - Лубинец

Что известно о скандале в Ужгородском ТЦК?

Напомним, ранее сообщалось, что по результатам мониторингового визита в Ужгородский РТЦК и СП, осуществленного представителем омбудсмена в Закарпатской области Андреем Крючковым, зафиксированы вопиющие нарушения.

В оперативном командовании "Захід" заявили, что инициировали работу специальной комиссии для проверки фактов, обнародованных омбудсменом.

25 апреля стало известно, что Ужгородский городской районный суд признал руководителя Ужгородского РТЦК и СП виновным в препятствовании деятельности представителя омбудсмена Дмитрия Лубинца.

Смотрите также: Мужчина сбежал из помещения ВЛК на территории ТЦК Киева и упал в котлован, он в больнице