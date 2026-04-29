Начальник Ужгородского РТЦК перейдет в боевую часть после скандала с условиями содержания мобилизованных, - Закарпатский ТЦК
Начальника Ужгородского РТЦК планируют перевести в боевую часть после скандала, связанного с вопиющими нарушениями, в частности, условиями содержания мобилизованных.
Об этом заместитель начальника Закарпатского ОТЦК и СП Александр Бовкуненко заявил на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
По словам представителя, начальник Ужгородского РТЦК сам захотел перевестись в боевую часть, и ранее он уже проходил службу в десантно-штурмовых войсках.
"Он будет переведен в боевую часть. Он прибыл к нам в боевую часть из десантно-штурмовых войск. Он сам выразил такое желание. По крайней мере, он мне об этом говорил лично, что хочет уйти в боевую часть. Он еще не ушел. Его вызвали на обучение в Киев", - сказал Бовкуненко.
Бовкуненко также пытался объяснить конфликт между представителем омбудсмена и Ужгородским РТЦК. Начальник учреждения якобы отсутствовал, а без его разрешения к объекту не могли допустить представителя омбудсмена.
Относительно условий в сборном пункте мобилизованных Бовкуненко сказал, что он расположен в арендованном помещении и арендодатель не позволяет вносить изменения и что-либо перестраивать.
Он говорит, что мобилизованные находятся в спортзале, обеспечены кроватью, матрасом, подушкой, одеялом, а раз в две недели проводятся дезинфекционные мероприятия.
Что известно о скандале в Ужгородском ТЦК?
- Напомним, ранее сообщалось, что по результатам мониторингового визита в Ужгородский РТЦК и СП, осуществленного представителем омбудсмена в Закарпатской области Андреем Крючковым, зафиксированы вопиющие нарушения.
- В оперативном командовании "Захід" заявили, что инициировали работу специальной комиссии для проверки фактов, обнародованных омбудсменом.
- 25 апреля стало известно, что Ужгородский городской районный суд признал руководителя Ужгородского РТЦК и СП виновным в препятствовании деятельности представителя омбудсмена Дмитрия Лубинца.
А результат "навчання" залежить від того, скільки "двушечек" привезе в Київ?)
сьогодні всіляку школоту відправляють "на Восточний фронт" під командування про- сирського.
довоювались !
.
Він перейте у своєму званні на посаду рівнозначну і за 40 км відлінійкий авжеж тяжкий тягар для товстопузика. Замість понизити у званні до рядового і відправити на штурм.
Хоча хлопи на штурмі і самі б його угандошили б...))))
А... Не ну тогда всё понятно.