РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9407 посетителей онлайн
Новости Незаконные действия ТЦК Нарушение ТЦК прав человека
1 034 18

Начальник Ужгородского РТЦК перейдет в боевую часть после скандала с условиями содержания мобилизованных, - Закарпатский ТЦК

Нарушения в Ужгородском ТЦК

Начальника Ужгородского РТЦК планируют перевести в боевую часть после скандала, связанного с вопиющими нарушениями, в частности, условиями содержания мобилизованных.

Об этом заместитель начальника Закарпатского ОТЦК и СП Александр Бовкуненко заявил на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно?

По словам представителя, начальник Ужгородского РТЦК сам захотел перевестись в боевую часть, и ранее он уже проходил службу в десантно-штурмовых войсках.

"Он будет переведен в боевую часть. Он прибыл к нам в боевую часть из десантно-штурмовых войск. Он сам выразил такое желание. По крайней мере, он мне об этом говорил лично, что хочет уйти в боевую часть. Он еще не ушел. Его вызвали на обучение в Киев", - сказал Бовкуненко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Киевский областной ТЦК выясняет, задерживала ли СБУ его сотрудников

Бовкуненко также пытался объяснить конфликт между представителем омбудсмена и Ужгородским РТЦК. Начальник учреждения якобы отсутствовал, а без его разрешения к объекту не могли допустить представителя омбудсмена.

Относительно условий в сборном пункте мобилизованных Бовкуненко сказал, что он расположен в арендованном помещении и арендодатель не позволяет вносить изменения и что-либо перестраивать.

Он говорит, что мобилизованные находятся в спортзале, обеспечены кроватью, матрасом, подушкой, одеялом, а раз в две недели проводятся дезинфекционные мероприятия.

Читайте также: На Закарпатье сотрудника ТЦК впервые приговорили к наказанию за препятствование омбудсмену, - Лубинец

Что известно о скандале в Ужгородском ТЦК?

  • Напомним, ранее сообщалось, что по результатам мониторингового визита в Ужгородский РТЦК и СП, осуществленного представителем омбудсмена в Закарпатской области Андреем Крючковым, зафиксированы вопиющие нарушения.
  • В оперативном командовании "Захід" заявили, что инициировали работу специальной комиссии для проверки фактов, обнародованных омбудсменом.
  • 25 апреля стало известно, что Ужгородский городской районный суд признал руководителя Ужгородского РТЦК и СП виновным в препятствовании деятельности представителя омбудсмена Дмитрия Лубинца.

Смотрите также: Мужчина сбежал из помещения ВЛК на территории ТЦК Киева и упал в котлован, он в больнице

Автор: 

Ужгород мобилизация ТЦК Закарпатская область Ужгородский район
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
показать весь комментарий
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
переведеться, й буде солдатом, або переведеться у штаб, й буде на офіцерській посаді? це ж зовсім, абсолютно, різні речі!
показать весь комментарий
29.04.2026 23:23 Ответить
Принаймні, він мені про це говорив особисто, що хоче йти до бойової частини. Він ще не пішов. Його викликали на навчання в Київ

А результат "навчання" залежить від того, скільки "двушечек" привезе в Київ?)
показать весь комментарий
29.04.2026 23:25 Ответить
навесні 2022 р. добровольці з честю самі стали на захист України під командуванням Генерала Залужного.

сьогодні всіляку школоту відправляють "на Восточний фронт" під командування про- сирського.

довоювались !

.
показать весь комментарий
29.04.2026 23:27 Ответить
Одне маленьке питаннячко можна?
Він перейте у своєму званні на посаду рівнозначну і за 40 км відлінійкий авжеж тяжкий тягар для товстопузика. Замість понизити у званні до рядового і відправити на штурм.
Хоча хлопи на штурмі і самі б його угандошили б...))))
показать весь комментарий
29.04.2026 23:27 Ответить
Меня згадався Гриценко, колишній міністр оборони. Коли його запитали, чому він не пішов добровольцем в 14 році, адже він "офіцер", має навички, підготовку і він тоді відповів, що він би пішов, але... У ЗСУ не знайшлось посади, яка б відповідала його "офіцерському званню". Хоча, ті ж самі "афганці", які мали офіцерські звання, досвід, тоді добровільно йшли на рядові посади.
показать весь комментарий
29.04.2026 23:39 Ответить
Хлопці, з госпіталю, колись про нього, розказували - він "засапався", піднявшись півтора прольоту по сходах головного корпусу... Був "нулівкою", на посаді МО... Сидів, і НІХЄРА не робив... А навкруги нього - КРАЛИ... А він був таким собі "Альхєном", з "12 стільців"... Тільки він не крав... Йому просто мовчки приносили "конверти" - "часточку від вкраденого"... (знаю - бо тоді був юристом у військах).
показать весь комментарий
29.04.2026 23:56 Ответить
Зачекайте, пораненого ветерана який не придатен до бойової служби, бо всім відомо що в тцк тільки такі служать, до бойової частини на нуль?
показать весь комментарий
29.04.2026 23:32 Ответить
В шахматах це називається "хід конем" - хід і в ... сторону!
показать весь комментарий
29.04.2026 23:33 Ответить
Щоб він з своїми підлеглими в бойовій частині ставився як до мобілізованих?Саме найгірше що він напевне полковник або майор,от і думайте яка чисельність підлеглих буде на ЛБЗ.
показать весь комментарий
29.04.2026 23:33 Ответить
Його викликали на навчання в Київ", - сказав Бовкуненко. Ви що там за гриби жрете придурки? Яке йому потрібне навчання якщо його буцімто перевели в ТЦК з бойової частини?
показать весь комментарий
29.04.2026 23:34 Ответить
Як яке навчання?Нема такої вже спеціальності,яка була в тій бойовій частині.
показать весь комментарий
29.04.2026 23:41 Ответить
У офіцерів, майорів полковників, є купа різних програм та додаткових программ для навчання. Можна вічно вчитись. То не солдат, де вос 100 отримав і готовий до бою.
показать весь комментарий
29.04.2026 23:57 Ответить
Це до тої частини де Андрій Є., воює?
показать весь комментарий
29.04.2026 23:35 Ответить
В окопах разом з бусифікованими буде? Хотів би я на таке реаліті шоу подивитися
показать весь комментарий
29.04.2026 23:39 Ответить
цього п-ра разом з його підопічними в таких умовах пару років потримати!
показать весь комментарий
29.04.2026 23:43 Ответить
єрмак йому буде "кломіндіром" бл, нх.
показать весь комментарий
29.04.2026 23:47 Ответить
А раз в две недели проводятся дезинфекционные мероприятия.

А... Не ну тогда всё понятно.
А... Не ну тогда всё понятно.
показать весь комментарий
29.04.2026 23:56
 
 