Мужчина сбежал из помещения ВЛК на территории ТЦК Киева и упал в котлован, он в больнице. ВИДЕО
В Киеве военнообязанный, направляясь на военно-медицинскую комиссию, начал убегать и, перепрыгнув через забор, упал в строительный котлован. Сейчас он находится в больнице.
Об этом Киевский городской ТЦК и СП сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"В сети Интернет распространяется видео об инциденте на территории одного из РТЦК и СП города Киева, в котором утверждается, что военнообязанный "выбросился из окна", — говорится в сообщении.
В терцентре заявили, что "данное видео носит манипулятивный характер".
"Вот что произошло на самом деле. Во время следования на военно-медицинскую комиссию военнообязанный начал выбегать из помещения ВМК и покинул территорию ТЦК, перепрыгнув через забор. За пределами ограждения находился технический котлован, в который он упал. В качестве доказательства приводим видео с камер наблюдения", — сообщили в ТЦК.
Что с ним сейчас?
Военнослужащие ТЦК немедленно вызвали бригаду скорой медицинской помощи и спасательную службу, после чего пострадавшего оперативно доставили в медицинское учреждение, отметили в учреждении.
- По информации ТЦК, пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь, состояние оценивается как удовлетворительное.
Звичайно вартувало.
Ти диванний воїн?
Професійно.
Може це відео дітям своїм показувати - нехай пишаються папкою💪
Схоже в твоiй краiнi зелених мрiй можливо все.
Може, якось само розсмокчеться?