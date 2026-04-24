Мужчина сбежал из помещения ВЛК на территории ТЦК Киева и упал в котлован, он в больнице. ВИДЕО

В Киеве военнообязанный, направляясь на военно-медицинскую комиссию, начал убегать и, перепрыгнув через забор, упал в строительный котлован. Сейчас он находится в больнице.

Об этом Киевский городской ТЦК и СП сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"В сети Интернет распространяется видео об инциденте на территории одного из РТЦК и СП города Киева, в котором утверждается, что военнообязанный "выбросился из окна", — говорится в сообщении.

В терцентре заявили, что "данное видео носит манипулятивный характер".

"Вот что произошло на самом деле. Во время следования на военно-медицинскую комиссию военнообязанный начал выбегать из помещения ВМК и покинул территорию ТЦК, перепрыгнув через забор. За пределами ограждения находился технический котлован, в который он упал. В качестве доказательства приводим видео с камер наблюдения", — сообщили в ТЦК.

Что с ним сейчас?

Военнослужащие ТЦК немедленно вызвали бригаду скорой медицинской помощи и спасательную службу, после чего пострадавшего оперативно доставили в медицинское учреждение, отметили в учреждении.

По информации ТЦК, пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь, состояние оценивается как удовлетворительное.

