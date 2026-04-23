РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14603 посетителя онлайн
Незаконные действия ТЦК
2 229 8

Смерть мобилизованного во время перевозки: будут судить военнослужащих киевских ТЦК, - ГБР

Завершено досудебное расследование в отношении заместителя начальника Подольского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки и солдата Шевченковского районного ТЦК и СП города Киева, причастных к гибели мужчины во время перевозки мобилизованных. Обвинительный акт направлен в суд.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Установлено, что в мае 2025 года сотрудники ТЦК перевозили мобилизованных из учебных центров в западных областях в Киев. Среди них был житель столицы, у которого были проблемы со здоровьем. Во время поездки между ним и военнослужащими возник конфликт.

Солдат применил к мужчине физическую силу и электрошокер, нанеся телесные повреждения. Заместитель начальника Подольского районного ТЦК и СП, который отвечал за перевозку, не остановил действия подчиненного, хотя имел такую возможность.

По прибытии в Киев мужчину вынесли из автобуса на плац, где медики констатировали его смерть.

Что инкриминируют

  • Отмечается, что солдата обвиняют в превышении служебных полномочий, повлекшем тяжкие последствия, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 121, ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).
  • Заместителю начальника инкриминируют умышленное непресечение уголовного правонарушения подчиненного, повлекшее тяжкие последствия (ч. 4 ст. 426 УК Украины).

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что военнослужащего взвода охраны Сборного пункта Киевского городского ТЦК и СП взяли под стражу по подозрению в превышении полномочий во время выполнения служебного задания по "поставке мобилизационных ресурсов".

Автор: 

Киев (26229) убийство (6491) ГБР (3383) ТЦК (1039)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А зеленський, брав під особистий контроль цей черговий випадок з ТЦК, чи потужники з опу метушилися????
Веніславський, має особисту думку з верещук і умеровим!?!?
показать весь комментарий
23.04.2026 15:05 Ответить
Серед мобілізованих є вороги України, колаборанти та зрадники яких потрібно вбивати ще під час мобілізації!
показать весь комментарий
23.04.2026 15:46 Ответить
А в попередній новині "пасажир" під час перезевезення наніс удар першим і очевидно що не помер при перевезенні. Якась сумна логіка
показать весь комментарий
23.04.2026 15:26 Ответить
Ну і сенс такої мобілізації? Це вже буряти мабуть?
показать весь комментарий
23.04.2026 15:35 Ответить
Що буде через рік-три, судячи з усього, що зелені за продовження? Хоч,здатні стратегічно мислити, зважаючи навіть на свій інстинкт самозбереження?
показать весь комментарий
23.04.2026 15:42 Ответить
Просто всіх слабохарактєрних мабуть виловили. Залишилися тільки ті які за будь-якої нагоди будуть чинити супротив. Тому вихід на оповіщення може бути доволі небезпечним. Взагалі на 5му році війни це цілком логічно
показать весь комментарий
23.04.2026 15:55 Ответить
Взагалі цілком нелогічно тримати таку організацію, як кцт,а розпустити,винних покарати,в т.ч.числі тих,хто таке придумав,створити новий орган заново.
Тільки,навряд чи це за теперішніх станеться,адже вони автори-буратіноплюскозирь.
показать весь комментарий
23.04.2026 16:03 Ответить
На довічне треба цього нелюда посадити, або краще розстріляти 😡
показать весь комментарий
23.04.2026 16:10 Ответить
 
 