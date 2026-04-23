Смерть мобилизованного во время перевозки: будут судить военнослужащих киевских ТЦК, - ГБР
Завершено досудебное расследование в отношении заместителя начальника Подольского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки и солдата Шевченковского районного ТЦК и СП города Киева, причастных к гибели мужчины во время перевозки мобилизованных. Обвинительный акт направлен в суд.
Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Установлено, что в мае 2025 года сотрудники ТЦК перевозили мобилизованных из учебных центров в западных областях в Киев. Среди них был житель столицы, у которого были проблемы со здоровьем. Во время поездки между ним и военнослужащими возник конфликт.
Солдат применил к мужчине физическую силу и электрошокер, нанеся телесные повреждения. Заместитель начальника Подольского районного ТЦК и СП, который отвечал за перевозку, не остановил действия подчиненного, хотя имел такую возможность.
По прибытии в Киев мужчину вынесли из автобуса на плац, где медики констатировали его смерть.
Что инкриминируют
- Отмечается, что солдата обвиняют в превышении служебных полномочий, повлекшем тяжкие последствия, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 121, ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).
- Заместителю начальника инкриминируют умышленное непресечение уголовного правонарушения подчиненного, повлекшее тяжкие последствия (ч. 4 ст. 426 УК Украины).
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что военнослужащего взвода охраны Сборного пункта Киевского городского ТЦК и СП взяли под стражу по подозрению в превышении полномочий во время выполнения служебного задания по "поставке мобилизационных ресурсов".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
