Смерть мобилизованного во время перевозки: будут судить военнослужащих киевских ТЦК, - ГБР

Завершено досудебное расследование в отношении заместителя начальника Подольского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки и солдата Шевченковского районного ТЦК и СП города Киева, причастных к гибели мужчины во время перевозки мобилизованных. Обвинительный акт направлен в суд.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Установлено, что в мае 2025 года сотрудники ТЦК перевозили мобилизованных из учебных центров в западных областях в Киев. Среди них был житель столицы, у которого были проблемы со здоровьем. Во время поездки между ним и военнослужащими возник конфликт.

Солдат применил к мужчине физическую силу и электрошокер, нанеся телесные повреждения. Заместитель начальника Подольского районного ТЦК и СП, который отвечал за перевозку, не остановил действия подчиненного, хотя имел такую возможность.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правоохранители расследуют смерть мужчины в Яворовском ТЦК

По прибытии в Киев мужчину вынесли из автобуса на плац, где медики констатировали его смерть.

Что инкриминируют

Отмечается, что солдата обвиняют в превышении служебных полномочий, повлекшем тяжкие последствия, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 121, ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

Заместителю начальника инкриминируют умышленное непресечение уголовного правонарушения подчиненного, повлекшее тяжкие последствия (ч. 4 ст. 426 УК Украины).

Читайте также: Мужчина умер в ТЦК на Львовщине: военкомат утверждает, что он отравился алкоголем

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что военнослужащего взвода охраны Сборного пункта Киевского городского ТЦК и СП взяли под стражу по подозрению в превышении полномочий во время выполнения служебного задания по "поставке мобилизационных ресурсов".