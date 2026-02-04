Правоохранители расследуют смерть мужчины в Яворовском ТЦК

Правоохранительные органы начали досудебное расследование по факту смерти 48-летнего военнообязанного в помещении Яворовского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии пресс-секретаря Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона Юлии Шевченко для Суспільного.

Чрезвычайное происшествие произошло в понедельник, 2 февраля, во Львовской области. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.

Расследование и предварительная квалификация

Уголовное производство открыто по части первой статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Речь идет об умышленном убийстве с пометкой "естественная смерть".

Такая запись применяется для полного и объективного расследования.

По предварительным выводам медиков, смерть наступила внезапно. Основной версией называют проблемы со здоровьем.

"При осмотре тела признаков насильственной смерти или телесных повреждений не обнаружено. По предварительным выводам медиков, причиной трагедии стала внезапная сердечная смерть", - добавила Юлия Шевченко.

Обстоятельства пребывания в ТЦК

Во Львовском областном ТЦК сообщили подробности инцидента. Мужчину доставили в центр из-за отсутствия документов и нахождения в розыске.

Его разыскивали за нарушение правил воинского учета. На момент задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Во время пребывания в помещении ТЦК мужчине внезапно стало плохо. В 13:43 была вызвана бригада скорой медицинской помощи.

Врачи констатировали смерть в 13:48. Признаков физического насилия не зафиксировали. Тело направили на судебно-медицинское вскрытие в Новояворовскую больницу.

По предварительному заключению, причиной смерти стало алкогольное отравление.

