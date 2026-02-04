Новости смерть в ТЦК
3 081 26

Правоохранители расследуют смерть мужчины в Яворовском ТЦК

Расследование смерти в Яворовском ТЦК

Правоохранительные органы начали досудебное расследование по факту смерти 48-летнего военнообязанного в помещении Яворовского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии пресс-секретаря Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона Юлии Шевченко для Суспільного

  • Чрезвычайное происшествие произошло в понедельник, 2 февраля, во Львовской области. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.

Расследование и предварительная квалификация

Уголовное производство открыто по части первой статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Речь идет об умышленном убийстве с пометкой "естественная смерть".
Такая запись применяется для полного и объективного расследования.

По предварительным выводам медиков, смерть наступила внезапно. Основной версией называют проблемы со здоровьем.

"При осмотре тела признаков насильственной смерти или телесных повреждений не обнаружено. По предварительным выводам медиков, причиной трагедии стала внезапная сердечная смерть", - добавила Юлия Шевченко.

Обстоятельства пребывания в ТЦК

Во Львовском областном ТЦК сообщили подробности инцидента. Мужчину доставили в центр из-за отсутствия документов и нахождения в розыске.

Его разыскивали за нарушение правил воинского учета. На момент задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Во время пребывания в помещении ТЦК мужчине внезапно стало плохо. В 13:43 была вызвана бригада скорой медицинской помощи.

Врачи констатировали смерть в 13:48. Признаков физического насилия не зафиксировали. Тело направили на судебно-медицинское вскрытие в Новояворовскую больницу.

По предварительному заключению, причиной смерти стало алкогольное отравление.

Топ комментарии
Правоохоронці?
Ну звісно, перебрав ....? Іншого висновку не буде!
показать весь комментарий
04.02.2026 18:54 Ответить
Мы еще не достигли - Глубины глубин! Может быть высновок - " Умер, что бы нагло дискредитировать людей в "белых одеждах"!
показать весь комментарий
04.02.2026 18:59 Ответить
Ще й наркотики знайдуть. Схема тільки так і працює.
показать весь комментарий
04.02.2026 18:59 Ответить
сценарій, як і з убивством групою мусорівских, в Корсуні Черкаській області Ветерана, Захисника України з 2015 року,Сергія Русінова, який не став на коліна перед московітом, який скупив оптом:оте місцеве ********* привладних, як баранів!! Мусорські йому швиденько за СХЕМОЮ, і толу, і наркоти накидали…
Непокаране зло ригоАНАЛЬНЕ, суддівське, прокурорське, беркутню, у 2014-17 роках, принесло Українцям тепер криваве продовження!!!
показать весь комментарий
04.02.2026 21:09 Ответить
Там нічого розслідувати, то все фейки іпсо і ші ворога! Не наговорюйте на них!
показать весь комментарий
04.02.2026 18:55 Ответить
Підараси!
показать весь комментарий
04.02.2026 18:59 Ответить
Які ж покидьки ці ТЦК та поліція. Та інші органи не кращі.
показать весь комментарий
04.02.2026 19:00 Ответить
"Швидка" приїхала за 5 хвилин і вже "констатувала смерть", звісно ж віримо, ага. А ще тцкуни без документів у людини визначили, що "особа перебуває у розшуку ", прямо ясновидці якісь.
показать весь комментарий
04.02.2026 20:55 Ответить
а нічо, шо вони бухого в ТЦК доставили, і то кримінал? ах да... я ж неправ, у нас війцна і все можна. Там ще якась була "кімната для відпочинку офіцерів". Це ж ні разу не незаконне позбавлення волі. Про шо я таке кажу....
показать весь комментарий
04.02.2026 19:01 Ответить
А де написано, що не можна п"яного затримувать? У нього якийсь "особливий статус"? Ще за Радянської влади існувала нормативна база, яка зобов"язувала міліціонерів затримувать п"яних...
Твоя сентенція схожа на вимоги Указу царя Олексія Михайловича, стосовно адміністративного та кримінального переслідування людей, які заважають п"яниці "пить в кабаке царёвом" - "бить кнутом, на площади"...
показать весь комментарий
05.02.2026 00:48 Ответить
яка смертельна доза алкоголю для середньостатистичної людини?

людина притомна в такому стані?

куди поліцейські повинні були відвезти людину з сильним отруєнням і без свідомості?
показать весь комментарий
04.02.2026 19:07 Ответить
Смерть трагедия. Но мне интересно другое. Кто надоумил ТЦК бодаться с судейской системой? Там все так выстроено, что даже государство не очень отважно бодается! Что бы не думали, что коммент не в тему, один начальник ТЦК решил наехать на судью. Месяца через три узнаем, чем такой "поход" закончился.
показать весь комментарий
04.02.2026 19:10 Ответить
Про "кімнату відпочинку військовозобов'язаних" вже не пишуть. Бо невдобно якось
показать весь комментарий
04.02.2026 19:15 Ответить
Мені цікаво скільки офіційно відкрито справ на цкунів в Україні? Тисячі десятки тисяч? За це рано чи пізно їм доведеться відповідати, це явні злочини проти свого народу.
показать весь комментарий
04.02.2026 19:24 Ответить
зараз його паталогоанатоми від тцк-акної влк так метиловим спиртом і наколять, і в шлунок, і в легені заллють, що рідні й попрощатись до нього на похоронах підійти не зможуть, щоб і собі випарами метилу не отруїтись!
показать весь комментарий
04.02.2026 19:29 Ответить
Його розшукували за порушення правил військового обліку. На момент затримання він перебував у стані алкогольного сп'яніння. Джерело: https://censor.net/ua/n3598931 ----Це від коли громадяни стали власністю держави?Може це держава власність громадян?
показать весь комментарий
04.02.2026 19:38 Ответить
Так це ті які на поверхні випадки виявили, а скільки таких "по тихому" побили до смерті і тихенько десь прикопали...
показать весь комментарий
04.02.2026 19:53 Ответить
скільки?
показать весь комментарий
04.02.2026 21:24 Ответить
Вчора один такий писав, що "десятки тисяч"!!!
показать весь комментарий
05.02.2026 00:50 Ответить
ПравоПохоронці розслідуватимуть черговий злочин хронічних правопорушників? А нахіба, якщо результат вже очевидний. Рука руку миє...
показать весь комментарий
04.02.2026 20:47 Ответить
Сцикунва ухилянська, яка сциться на вулицю виходити, щось про ТЦК розповідає 🤬
показать весь комментарий
04.02.2026 21:00 Ответить
Фух, хоч один тцкашний півень виліз з коментом, а то я вже почав переживати
показать весь комментарий
04.02.2026 21:14 Ответить
На якому напрямку воюєш?
показать весь комментарий
04.02.2026 21:39 Ответить
У мене до тебе два питання. Чому сміливі, хоробрі та мужні ТЦКуни ходять у гюльчатайках? Чому сміливі, хоробрі та мужні ТЦКуни не ходять поодинці, а штук по п'ять мінімум?
показать весь комментарий
04.02.2026 21:51 Ответить
Щоб померти від алкогольного отруєння,він повинен був лежати вусмерть п'яний,а не ходити вулицями.То його треба було б доставляти в тцк на ношах.
Хіба що силою залили цілу пляшку в горло.
Щоб потім без пам'яті відвезти на полігон.
А не вийшло,перестаралися.
Співчуваю рідним.
показать весь комментарий
04.02.2026 23:17 Ответить
Так вони його врятувати намагалися від алкогольно отруєння но сили виявилися не рівними, зелений змій переміг навчених і мотивованих?
показать весь комментарий
05.02.2026 10:09 Ответить
 
 