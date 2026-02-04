Правоохоронці розслідують смерть чоловіка у Яворівському ТЦК
Правоохоронні органи розпочали досудове розслідування за фактом смерті 48-річного військовозобов’язаного у приміщенні Яворівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у коментарі речниці Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлії Шевченко для Суспільного.
- Надзвичайна подія сталася у понеділок, 2 лютого, на Львівщині. Наразі слідчі встановлюють усі обставини трагедії.
Розслідування та попередня кваліфікація
Кримінальне провадження відкрито за частиною першою статті 115 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне вбивство з приміткою "природна смерть".
Такий запис застосовується для повного та об’єктивного розслідування.
За попередніми висновками медиків, смерть настала раптово. Основною версією називають проблеми зі здоров’ям.
"Під час огляду тіла ознак насильницької смерті або тілесних ушкоджень не виявлено. За попередніми висновками медиків, причиною трагедії стала раптова серцева смерть", — додала Юлія Шевченко.
Обставини перебування у ТЦК
У Львівському обласному ТЦК повідомили деталі інциденту. Чоловіка доставили до центру через відсутність документів та перебування у розшуку.
Його розшукували за порушення правил військового обліку. На момент затримання він перебував у стані алкогольного сп’яніння.
Під час перебування у приміщенні ТЦК чоловікові раптово стало зле. О 13:43 було викликано бригаду швидкої медичної допомоги.
Лікарі констатували смерть о 13:48. Ознак фізичного насильства не зафіксували. Тіло направили на судово-медичний розтин до Новояворівської лікарні.
За попереднім висновком, причиною смерті стало алкогольне отруєння.
- Нагадаємо, раніше працівники ДБР затримали та повідомили про підозру начальнику групи забезпечення заходів цивільно-військового співробітництва одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Київської області.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ну звісно, перебрав ....? Іншого висновку не буде!
Непокаране зло ригоАНАЛЬНЕ, суддівське, прокурорське, беркутню, у 2014-17 роках, принесло Українцям тепер криваве продовження!!!
Твоя сентенція схожа на вимоги Указу царя Олексія Михайловича, стосовно адміністративного та кримінального переслідування людей, які заважають п"яниці "пить в кабаке царёвом" - "бить кнутом, на площади"...
людина притомна в такому стані?
куди поліцейські повинні були відвезти людину з сильним отруєнням і без свідомості?
Хіба що силою залили цілу пляшку в горло.
Щоб потім без пам'яті відвезти на полігон.
А не вийшло,перестаралися.
Співчуваю рідним.