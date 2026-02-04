Правоохоронці розслідують смерть чоловіка у Яворівському ТЦК

Розслідування смерті в Яворівському ТЦК

Правоохоронні органи розпочали досудове розслідування за фактом смерті 48-річного військовозобов’язаного у приміщенні Яворівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у коментарі речниці Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлії Шевченко для Суспільного

  • Надзвичайна подія сталася у понеділок, 2 лютого, на Львівщині. Наразі слідчі встановлюють усі обставини трагедії.

Розслідування та попередня кваліфікація

Кримінальне провадження відкрито за частиною першою статті 115 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне вбивство з приміткою "природна смерть".
Такий запис застосовується для повного та об’єктивного розслідування.

За попередніми висновками медиків, смерть настала раптово. Основною версією називають проблеми зі здоров’ям.

"Під час огляду тіла ознак насильницької смерті або тілесних ушкоджень не виявлено. За попередніми висновками медиків, причиною трагедії стала раптова серцева смерть", — додала Юлія Шевченко.

Обставини перебування у ТЦК

У Львівському обласному ТЦК повідомили деталі інциденту. Чоловіка доставили до центру через відсутність документів та перебування у розшуку.

Його розшукували за порушення правил військового обліку. На момент затримання він перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Під час перебування у приміщенні ТЦК чоловікові раптово стало зле. О 13:43 було викликано бригаду швидкої медичної допомоги.

Лікарі констатували смерть о 13:48. Ознак фізичного насильства не зафіксували. Тіло направили на судово-медичний розтин до Новояворівської лікарні.

За попереднім висновком, причиною смерті стало алкогольне отруєння.

а нічо, шо вони бухого в ТЦК доставили, і то кримінал? ах да... я ж неправ, у нас війцна і все можна. Там ще якась була "кімната для відпочинку офіцерів". Це ж ні разу не незаконне позбавлення волі. Про шо я таке кажу....
04.02.2026 19:01 Відповісти
Правоохоронці?
Ну звісно, перебрав ....? Іншого висновку не буде!
04.02.2026 18:54 Відповісти
Ще й наркотики знайдуть. Схема тільки так і працює.
04.02.2026 18:59 Відповісти
Мы еще не достигли - Глубины глубин! Может быть высновок - " Умер, что бы нагло дискредитировать людей в "белых одеждах"!
04.02.2026 18:59 Відповісти
сценарій, як і з убивством групою мусорівских, в Корсуні Черкаській області Ветерана, Захисника України з 2015 року,Сергія Русінова, який не став на коліна перед московітом, який скупив оптом:оте місцеве ********* привладних, як баранів!! Мусорські йому швиденько за СХЕМОЮ, і толу, і наркоти накидали…
Непокаране зло ригоАНАЛЬНЕ, суддівське, прокурорське, беркутню, у 2014-17 роках, принесло Українцям тепер криваве продовження!!!
04.02.2026 21:09 Відповісти
Там нічого розслідувати, то все фейки іпсо і ші ворога! Не наговорюйте на них!
04.02.2026 18:55 Відповісти
Підараси!
04.02.2026 18:59 Відповісти
Які ж покидьки ці ТЦК та поліція. Та інші органи не кращі.
04.02.2026 19:00 Відповісти
"Швидка" приїхала за 5 хвилин і вже "констатувала смерть", звісно ж віримо, ага. А ще тцкуни без документів у людини визначили, що "особа перебуває у розшуку ", прямо ясновидці якісь.
04.02.2026 20:55 Відповісти
А де написано, що не можна п"яного затримувать? У нього якийсь "особливий статус"? Ще за Радянської влади існувала нормативна база, яка зобов"язувала міліціонерів затримувать п"яних...
Твоя сентенція схожа на вимоги Указу царя Олексія Михайловича, стосовно адміністративного та кримінального переслідування людей, які заважають п"яниці "пить в кабаке царёвом" - "бить кнутом, на площади"...
05.02.2026 00:48 Відповісти
яка смертельна доза алкоголю для середньостатистичної людини?

людина притомна в такому стані?

куди поліцейські повинні були відвезти людину з сильним отруєнням і без свідомості?
04.02.2026 19:07 Відповісти
Смерть трагедия. Но мне интересно другое. Кто надоумил ТЦК бодаться с судейской системой? Там все так выстроено, что даже государство не очень отважно бодается! Что бы не думали, что коммент не в тему, один начальник ТЦК решил наехать на судью. Месяца через три узнаем, чем такой "поход" закончился.
04.02.2026 19:10 Відповісти
Про "кімнату відпочинку військовозобов'язаних" вже не пишуть. Бо невдобно якось
04.02.2026 19:15 Відповісти
Мені цікаво скільки офіційно відкрито справ на цкунів в Україні? Тисячі десятки тисяч? За це рано чи пізно їм доведеться відповідати, це явні злочини проти свого народу.
04.02.2026 19:24 Відповісти
зараз його паталогоанатоми від тцк-акної влк так метиловим спиртом і наколять, і в шлунок, і в легені заллють, що рідні й попрощатись до нього на похоронах підійти не зможуть, щоб і собі випарами метилу не отруїтись!
04.02.2026 19:29 Відповісти
Його розшукували за порушення правил військового обліку. На момент затримання він перебував у стані алкогольного сп'яніння. Джерело: https://censor.net/ua/n3598931 ----Це від коли громадяни стали власністю держави?Може це держава власність громадян?
04.02.2026 19:38 Відповісти
Так це ті які на поверхні випадки виявили, а скільки таких "по тихому" побили до смерті і тихенько десь прикопали...
04.02.2026 19:53 Відповісти
скільки?
04.02.2026 21:24 Відповісти
Вчора один такий писав, що "десятки тисяч"!!!
05.02.2026 00:50 Відповісти
ПравоПохоронці розслідуватимуть черговий злочин хронічних правопорушників? А нахіба, якщо результат вже очевидний. Рука руку миє...
04.02.2026 20:47 Відповісти
Сцикунва ухилянська, яка сциться на вулицю виходити, щось про ТЦК розповідає 🤬
04.02.2026 21:00 Відповісти
Фух, хоч один тцкашний півень виліз з коментом, а то я вже почав переживати
04.02.2026 21:14 Відповісти
На якому напрямку воюєш?
04.02.2026 21:39 Відповісти
У мене до тебе два питання. Чому сміливі, хоробрі та мужні ТЦКуни ходять у гюльчатайках? Чому сміливі, хоробрі та мужні ТЦКуни не ходять поодинці, а штук по п'ять мінімум?
04.02.2026 21:51 Відповісти
Щоб померти від алкогольного отруєння,він повинен був лежати вусмерть п'яний,а не ходити вулицями.То його треба було б доставляти в тцк на ношах.
Хіба що силою залили цілу пляшку в горло.
Щоб потім без пам'яті відвезти на полігон.
А не вийшло,перестаралися.
Співчуваю рідним.
04.02.2026 23:17 Відповісти
Так вони його врятувати намагалися від алкогольно отруєння но сили виявилися не рівними, зелений змій переміг навчених і мотивованих?
05.02.2026 10:09 Відповісти
 
 