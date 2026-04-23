Смерть мобілізованого під час перевезення: судитимуть військовослужбовців київських ТЦК, - ДБР

судитимуть військових київських ТЦК за смерть мобілізованого

Завершено досудове розслідування щодо заступника начальника Подільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки та солдата Шевченківського районного ТЦК та СП міста Києва, причетних до смерті чоловіка під час перевезення мобілізованих. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо

Встановлено, що у травні 2025 року працівники ТЦК перевозили мобілізованих із навчальних центрів у західних областях до Києва. Серед них був мешканець столиці, який мав проблеми зі здоров’ям. Під час поїздки між ним і військовослужбовцями виник конфлікт.

Солдат застосував до чоловіка фізичну силу та електрошокер, завдавши тілесних ушкоджень. Заступник начальника Подільського районного ТЦК та СП, який відповідав за перевезення, не зупинив дії підлеглого, хоча мав таку можливість.

Після прибуття до Києва чоловіка винесли з автобуса на плац, де медики констатували його смерть.

Що інкримінують

  • Зазначається, що солдата обвинувачують у перевищенні службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 121, ч. 5 ст. 426-1 КК України).
  • Заступнику начальника інкримінують умисне неприпинення кримінального правопорушення підлеглого, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 426 КК України).

Що передувало

Раніше повідомлялося, що військовослужбовця взводу охорони Збірного пункту Київського міського ТЦК та СП взяли під варту за підозрою у перевищенні повноважень під час виконання службового завдання по "поставці мобілізаційних ресурсів".

Топ коментарі
А в попередній новині "пасажир" під час перезевезення наніс удар першим і очевидно що не помер при перевезенні. Якась сумна логіка
23.04.2026 15:26 Відповісти
А зеленський, брав під особистий контроль цей черговий випадок з ТЦК, чи потужники з опу метушилися????
Веніславський, має особисту думку з верещук і умеровим!?!?
23.04.2026 15:05 Відповісти
Просто всіх слабохарактєрних мабуть виловили. Залишилися тільки ті які за будь-якої нагоди будуть чинити супротив. Тому вихід на оповіщення може бути доволі небезпечним. Взагалі на 5му році війни це цілком логічно
23.04.2026 15:55 Відповісти
Серед мобілізованих є вороги України, колаборанти та зрадники яких потрібно вбивати ще під час мобілізації!
23.04.2026 15:46 Відповісти
Кому, як не вам знати їх поіменно!!
Не затягуйте, приходьте і люструйте ворогів України прямо в усіх ТЦК!!
ВІД СЛІВ, до діла!!
23.04.2026 16:29 Відповісти
Ну і сенс такої мобілізації? Це вже буряти мабуть?
23.04.2026 15:35 Відповісти
Що буде через рік-три, судячи з усього, що зелені за продовження? Хоч,здатні стратегічно мислити, зважаючи навіть на свій інстинкт самозбереження?
23.04.2026 15:42 Відповісти
Взагалі цілком нелогічно тримати таку організацію, як кцт,а розпустити,винних покарати,в т.ч.числі тих,хто таке придумав,створити новий орган заново.
Тільки,навряд чи це за теперішніх станеться,адже вони автори-буратіноплюскозирь.
23.04.2026 16:03 Відповісти
А чинити спротив московітам, убивати їх, вони оті «потужники», будуть чи як. ….
23.04.2026 16:30 Відповісти
Как раз инстинкт самосохранения им и говорит не останавливаться. Если остановятся, то будет кирдык, после всех этих художеств и тех которые ещё всплывут после.
23.04.2026 16:31 Відповісти
На довічне треба цього нелюда посадити, або краще розстріляти 😡
23.04.2026 16:10 Відповісти
 
 