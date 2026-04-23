Смерть мобілізованого під час перевезення: судитимуть військовослужбовців київських ТЦК, - ДБР

Завершено досудове розслідування щодо заступника начальника Подільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки та солдата Шевченківського районного ТЦК та СП міста Києва, причетних до смерті чоловіка під час перевезення мобілізованих. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо

Встановлено, що у травні 2025 року працівники ТЦК перевозили мобілізованих із навчальних центрів у західних областях до Києва. Серед них був мешканець столиці, який мав проблеми зі здоров’ям. Під час поїздки між ним і військовослужбовцями виник конфлікт.

Солдат застосував до чоловіка фізичну силу та електрошокер, завдавши тілесних ушкоджень. Заступник начальника Подільського районного ТЦК та СП, який відповідав за перевезення, не зупинив дії підлеглого, хоча мав таку можливість.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правоохоронці розслідують смерть чоловіка у Яворівському ТЦК

Після прибуття до Києва чоловіка винесли з автобуса на плац, де медики констатували його смерть.

Що інкримінують

Зазначається, що солдата обвинувачують у перевищенні службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 121, ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Заступнику начальника інкримінують умисне неприпинення кримінального правопорушення підлеглого, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 426 КК України).

Також читайте: Чоловік помер у ТЦК на Львівщині: військкомат стверджує, що він отруївся алкоголем

Що передувало

Раніше повідомлялося, що військовослужбовця взводу охорони Збірного пункту Київського міського ТЦК та СП взяли під варту за підозрою у перевищенні повноважень під час виконання службового завдання по "поставці мобілізаційних ресурсів".