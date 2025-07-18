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Новини смерть в ТЦК
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Військовий ТЦК забив на смерть мобілізованого у Києві. Його взяли під варту, - ЗМІ

Військовий ТЦК вбив мобілізованого у Києві Що відомо

Військовослужбовця взводу охорони Збірного пункту Київського міського ТЦК та СП взяли під варту за підозрою у перевищенні повноважень під час виконання службового завдання по "поставці мобілізаційних ресурсів".

Про це пише Судово-юридична газета, передає Цензор.НЕТ.

7 травня 2025 року киянина Н. було затримано працівниками поліції та ТЦК на вулиці у зв'язку з порушенням правил військового обліку та перебуванням у розшуку. В той же день чоловік пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до служби.

Згодом його доставили на Збірний пункт Київського міського ТЦК та СП у Дарницькому районі столиці.

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8 травня його направили до одного з навчальних центрів, проте там не захотіли "оформлювати" мобілізованого. З'ясувалося, що чоловік мав алкогольну залежність, травму стегна та варикозне розширення вен. Тоді його повернули на столичний збірний пункт.

9 травня його включили до складу іншої партії мобілізованих та у супроводі двох офіцерів та кількох військовослужбовців відправили до навчального центру, розташованого біля міста Старичі Львівської області.

Там також відмовилися від чоловіка. Причини ті ж самі.

Відтак чоловіка довелося повертати до Києва. Осіб, від яких відмовився навчальний центр було достатньо багато.

"Пізно ввечері 9 травня майор – старший групи, наказав водію автобуса зупинитися біля одного з супермаркетів, щоб мобілізовані змогли щось собі купити. При цьому майор особисто дозволив Н. купити банку енергетику Revo, хоча цей енергетик має певну концентрацію алкоголю у рідині. Вночі Н. випив енергетик та почав себе поводити не зовсім адекватно – бігав по автобусу, голосно розмовляв, сварився з представниками ТЦК, заважав спати іншим та відмовлявся виконувати накази", - пише видання.

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Після відмови виконати наказ майора - заспокоїтися, один із військових ТЦК щонайменше тричі вдарив Н. в обличчя, коли той впав, військовий ще 3-4 рази вдарив його шокером, схопив за голову та почав бити нею об підлогу. Опісля військовий ТЦК почав бити чоловіка ногами по голові, а також стрибати йому ногами на грудну клітину.

Побиття тривало протягом майже усього шляху до Києва, при цьому офіцери на дії підлеглого не реагували.

Після прибуття до Києва військовий ТЦК витягнув чоловіка за ноги з автобусу та кинув на плацу збірного пункту.

Згодом того виявили на плацу просто неба, проте медики, що прибули на виклик, лише констатували смерть.

Експертиза встановила, що Н. помер внаслідок поєднаної травми голови та грудей, переломів ребер та ушкодження внутрішніх органів.

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11 травня ДБР повідомило військовому ТЦК про підозру за ч. 5 ст. 426-1 (перевищення військовою службовою особою влади із застосуванням насильства, яке спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу. Покарання – позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

12 травня Печерський райсуд обрав військовослужбовцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на гауптвахті строком на 2 місяці.

2 липня Київський апеляційний суд залишив рішення суду першої інстанції у силі.

Під час розгляду апеляційної скарги військовослужбовець ТЦК та його адвокат просили суд змінити запобіжний захід на домашній арешт. Військовий розповів, що має на утриманні малолітню дитину, а також літню матір.

Також він розповів про те, що має серйозні проблеми зі здоров’ям і потребує лікування у військовому шпиталі. 4 липня Печерський райсуд столиці продовжив строк дії запобіжного заходу у виді тримання під вартою до 11 серпня.

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Автор: 

Київ (19893) смерть (6798) вбивство (3139) ТЦК та СП (722)


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Топ коментарі
+24
Вчора новий нікчемний міністр оборони шмигаль сказав що оце називається -"мобілізація йде по плану".
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18.07.2025 09:37 Відповісти
+21
Там, мабуть, у обох "клямка впала" - і у мобілізованого, і у винного... Питання інше - а "пана майора" чого не "взяли за сраку"? Адже саме ЙОГО дії та подальша бездіяльність призвели до злочину... Там його, в першу чергу, треба "мордою по столу возить"...
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18.07.2025 09:40 Відповісти
+20
Придатного за станом здоров'я не хотіла брати частина, і його за це забили до смерті?
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18.07.2025 09:39 Відповісти
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"Побиття тривало протягом майже усього шляху до Києва, при цьому офіцери на дії підлеглого не реагували.

Після прибуття до Києва військовий ТЦК витягнув чоловіка за ноги з автобусу та кинув на плацу збірного пункту.

Згодом того виявили на плацу просто неба, проте медики, що прибули на виклик, лише констатували смерть. Джерело: https://censor.net/ua/n3563931"
а хтось тут лякає бурятами...
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18.07.2025 09:57 Відповісти
Взагалі звісно стандарти НАТО і Україна це Європа - ВЛК визнало чоловіка придатним, тягали день і ніч його по частинах, там цього придатного чогось брати відмовлялися, потім вночі майор дозволив бахнуть, а потім в автобусі забили й викинули на плацу. Хоч кіно знімай. Так і живем, ура товаріщі.
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18.07.2025 09:57 Відповісти
послєдняя сіґарєта банка рєва
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18.07.2025 10:42 Відповісти
Там також відмовилися від чоловіка Джерело: https://censor.net/ua/n3563931

Це як в фільмах показували смотрини рабів.
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18.07.2025 09:58 Відповісти
" -Меня зовут Себастьян Перейро-торговец черным деревом." ДМБ
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18.07.2025 10:46 Відповісти
Чудово!
А офіцери які перебували в цьому автобусі, які безпосередньо зобов'язані відповідати за мобілізованих, які несуть повну, в тому числі кримінальну відповідальність, пішли спати?
Тобто того хто вбивав людину чекає 8-12 років, ок, а безпосередніх співучасників офіцерів?
То шо це за нахєр?
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18.07.2025 09:59 Відповісти
безумна це ти?-проснись-залужний вже давно не воєнний а скоро і твій президент-бійся гадино і думай куди втікати будеш-бо вспомнять все
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18.07.2025 10:05 Відповісти
А чому не Сирський, який кілька років до призначення Головкомом був командучим Сухопутних військ, яким підпорядковуються ТЦК СП чи в новій методичці від ОПи написано, що Залужний?
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18.07.2025 10:06 Відповісти
тому що Сирський не є можливим конкурентом буби на виборах.
а те що саме сирок відповідав за ТЦК при Валері, та то таке.
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18.07.2025 10:09 Відповісти
Не звезди зелена мавпа. ТЦК це парафія сирського!
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18.07.2025 10:09 Відповісти
Чому не порушено кримінальні справи проти інших посадових осіб, що бачили вчинення протиправних дій, але не зупинили їх? І шокер у військовослужбовця - за за уставом?
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18.07.2025 10:02 Відповісти
В той же день чоловік пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до служби.
Мав алкогольну залежність, травму стегна та варикозне розширення вен. Ээээ ?
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18.07.2025 10:04 Відповісти
.. а ще кашель, насморк, і мозоль..
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18.07.2025 10:36 Відповісти
країна мрій узілємскава
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18.07.2025 10:06 Відповісти
Сирськи зі Шмигалем не хочуть поїхати на його похорон і поспілкуватися з рідними?
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18.07.2025 10:07 Відповісти
Ось ці фрази з новини чудово ілюструють усе що відбувається і відношення влади до людей:
"ВЛК, яка визнала його придатним до служби"; "партії мобілізованих"; "вдарив його шокером", і власне сам опис побиття.

Де ці нафронтники, які будуть розказувати про бурятів і т.д. Це поводження з людьми (хоча по опису вже як з товаром) чим відрізняється від кацапів, лише кольором форми?
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18.07.2025 10:08 Відповісти
Зараз ваш коментар «знесуть», бо ви смієте виставляти ТЦК в поганому світлі, а місцевим патріотам на пенсії це не подобається.
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18.07.2025 10:33 Відповісти
дуже схоже що порохобандерівець і каракай то 1 людина
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18.07.2025 10:40 Відповісти
Можливо
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18.07.2025 10:41 Відповісти
Не положено кріпаку шуміти, коли пан не в гуморі.
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18.07.2025 10:09 Відповісти
Співчуваю військовому і його родині. Це зветься дістали... ухилянти, алканавти, ще й нарваний. В мене свояк такий - як бухне, через раз наривається. Менти закривали десятки разів в абізянік. З ним вже ніхто пити не сідає. **@нат кончений. Ото і цей, видно, з таких. Тільки нарвався на контуженого. Ні грама не шкода нарваного ухилянта, чорти в пеклі вже зачекалися на нього.
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18.07.2025 10:22 Відповісти
Слухай, вже би не пи**їв про ухилянтів з німецьких фронтів. Вбили людину, попередньо позбавивши його волі, за це має бути відповідальність жорстока. А контузії нікого не цікавлять, хай тоді з людьми не працює.
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18.07.2025 10:30 Відповісти
а контуженим що вже можна вбивати людей які їм не подобаються?
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18.07.2025 10:33 Відповісти
Сподіваюся ваш "свояк" відгребе так, що більше не буде бажання і можливості ні до кого чіплятися. Типу офіцери не бухають - бухають так, що гай шумить
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18.07.2025 10:37 Відповісти
Ця подія потрапила до новин. А скільки аналогічних досі невідомі?
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18.07.2025 10:22 Відповісти
всмысле под стражу? Или эти пи***сы думают просто отсидеться? Справедливости ради, нада и этому уроду попрыгать на грудной клетке, и всей его семье. Ну раз законы не работают, то методы должны быть соответсвующие
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18.07.2025 10:31 Відповісти
Ні, тут повинно бути довічне. Що це за таке вбивство дали мінімум ? Тварюки скажені !! Тут як мінімум 121 ст і 115 ст
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18.07.2025 10:36 Відповісти
Цікаво,а той майор часом не підпадає під статтю,як безпосередній командир?
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18.07.2025 10:37 Відповісти
Довічне має бути падалі мусарській за умисне вбивство з особливою жорстокістю! Яке ще перевищення повноважень, підари колаборанти московські з ДБР?
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18.07.2025 10:39 Відповісти
Це вже буряти чи ще ні? Точно: це буряти гнали полоненого українця на "штурм Варшави". А він не хотів гріх на душу брати. Все: інфа "сотка". Я розібрався. Дякую! Треба ще "марахвон" подивитися для підняття настрою і патріотизму. А то в інтернетах таке пишуть, таке пишуть... Треба і Тєлєграм і інтернет вимкнути. Нехай люди книжки читають...
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18.07.2025 10:44 Відповісти
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