Військовий ТЦК забив на смерть мобілізованого у Києві. Його взяли під варту, - ЗМІ

Військовослужбовця взводу охорони Збірного пункту Київського міського ТЦК та СП взяли під варту за підозрою у перевищенні повноважень під час виконання службового завдання по "поставці мобілізаційних ресурсів".

Про це пише Судово-юридична газета, передає Цензор.НЕТ.

7 травня 2025 року киянина Н. було затримано працівниками поліції та ТЦК на вулиці у зв'язку з порушенням правил військового обліку та перебуванням у розшуку. В той же день чоловік пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до служби.

Згодом його доставили на Збірний пункт Київського міського ТЦК та СП у Дарницькому районі столиці.

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8 травня його направили до одного з навчальних центрів, проте там не захотіли "оформлювати" мобілізованого. З'ясувалося, що чоловік мав алкогольну залежність, травму стегна та варикозне розширення вен. Тоді його повернули на столичний збірний пункт.

9 травня його включили до складу іншої партії мобілізованих та у супроводі двох офіцерів та кількох військовослужбовців відправили до навчального центру, розташованого біля міста Старичі Львівської області.

Там також відмовилися від чоловіка. Причини ті ж самі.

Відтак чоловіка довелося повертати до Києва. Осіб, від яких відмовився навчальний центр було достатньо багато.

"Пізно ввечері 9 травня майор – старший групи, наказав водію автобуса зупинитися біля одного з супермаркетів, щоб мобілізовані змогли щось собі купити. При цьому майор особисто дозволив Н. купити банку енергетику Revo, хоча цей енергетик має певну концентрацію алкоголю у рідині. Вночі Н. випив енергетик та почав себе поводити не зовсім адекватно – бігав по автобусу, голосно розмовляв, сварився з представниками ТЦК, заважав спати іншим та відмовлявся виконувати накази", - пише видання.

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Після відмови виконати наказ майора - заспокоїтися, один із військових ТЦК щонайменше тричі вдарив Н. в обличчя, коли той впав, військовий ще 3-4 рази вдарив його шокером, схопив за голову та почав бити нею об підлогу. Опісля військовий ТЦК почав бити чоловіка ногами по голові, а також стрибати йому ногами на грудну клітину.

Побиття тривало протягом майже усього шляху до Києва, при цьому офіцери на дії підлеглого не реагували.

Після прибуття до Києва військовий ТЦК витягнув чоловіка за ноги з автобусу та кинув на плацу збірного пункту.

Згодом того виявили на плацу просто неба, проте медики, що прибули на виклик, лише констатували смерть.

Експертиза встановила, що Н. помер внаслідок поєднаної травми голови та грудей, переломів ребер та ушкодження внутрішніх органів.

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11 травня ДБР повідомило військовому ТЦК про підозру за ч. 5 ст. 426-1 (перевищення військовою службовою особою влади із застосуванням насильства, яке спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу. Покарання – позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

12 травня Печерський райсуд обрав військовослужбовцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на гауптвахті строком на 2 місяці.

2 липня Київський апеляційний суд залишив рішення суду першої інстанції у силі.

Під час розгляду апеляційної скарги військовослужбовець ТЦК та його адвокат просили суд змінити запобіжний захід на домашній арешт. Військовий розповів, що має на утриманні малолітню дитину, а також літню матір.

Також він розповів про те, що має серйозні проблеми зі здоров’ям і потребує лікування у військовому шпиталі. 4 липня Печерський райсуд столиці продовжив строк дії запобіжного заходу у виді тримання під вартою до 11 серпня.

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