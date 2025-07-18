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Новости смерть в ТЦК
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Военный ТЦК забил до смерти мобилизованного в Киеве. Его взяли под стражу, - СМИ

Военный ТЦК убил мобилизованного в Киеве Что известно

Военнослужащего взвода охраны Сборного пункта Киевского городского ТЦК и СП взяли под стражу по подозрению в превышении полномочий при выполнении служебного задания по "поставке мобилизационных ресурсов".

Об этом пишет Судебно-юридическая газета, передает Цензор.НЕТ.

7 мая 2025 года киевлянин Н. был задержан работниками полиции и ТЦК на улице в связи с нарушением правил воинского учета и пребыванием в розыске. В тот же день мужчина прошел ВВК, которая признала его годным к службе.

Впоследствии его доставили на Сборный пункт Киевского городского ТЦК и СП в Дарницком районе столицы.

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8 мая его направили в один из учебных центров, однако там не захотели "оформлять" мобилизованного. Выяснилось, что мужчина имел алкогольную зависимость, травму бедра и варикозное расширение вен. Тогда его вернули на столичный сборный пункт.

9 мая его включили в состав другой партии мобилизованных и в сопровождении двух офицеров и нескольких военнослужащих отправили в учебный центр, расположенный возле города Старычи Львовской области.

Там также отказались от мужчины. Причины те же самые.

Поэтому мужчину пришлось возвращать в Киев. Лиц, от которых отказался учебный центр было достаточно много.

"Поздно вечером 9 мая майор - старший группы, приказал водителю автобуса остановиться возле одного из супермаркетов, чтобы мобилизованные смогли что-то себе купить. При этом майор лично разрешил Н. купить банку энергетика Revo, хотя этот энергетик имеет определенную концентрацию алкоголя в жидкости. Ночью Н. выпил энергетик и начал себя вести не совсем адекватно - бегал по автобусу, громко разговаривал, ссорился с представителями ТЦК, мешал спать другим и отказывался выполнять приказы", - пишет издание.

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После отказа выполнить приказ майора - успокоиться, один из военных ТЦК минимум трижды ударил Н. в лицо, когда тот упал, военный еще 3-4 раза ударил его шокером, схватил за голову и начал бить ею об пол. После военный ТЦК начал бить мужчину ногами по голове, а также прыгать ему ногами на грудную клетку.

Избиение продолжалось в течение почти всего пути в Киев, при этом офицеры на действия подчиненного не реагировали.

По прибытии в Киев военный ТЦК вытащил мужчину за ноги из автобуса и бросил на плацу сборного пункта.

Впоследствии того обнаружили на плацу под открытым небом, однако медики, прибывшие на вызов, лишь констатировали смерть.

Экспертиза установила, что Н. умер в результате объединенной травмы головы и груди, переломов ребер и повреждения внутренних органов.

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11 мая ГБР сообщило военному ТЦК о подозрении по ч. 5 ст. 426-1 (превышение военным служебным лицом власти с применением насилия, повлекшее тяжкие последствия в условиях военного положения) Уголовного кодекса. Наказание - лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.

12 мая Печерский райсуд избрал военнослужащему меру пресечения в виде содержания под стражей на гауптвахте сроком на 2 месяца.

2 июля Киевский апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции в силе.

При рассмотрении апелляционной жалобы военнослужащий ТЦК и его адвокат просили суд изменить меру пресечения на домашний арест. Военный рассказал, что имеет на иждивении малолетнего ребенка, а также пожилую мать.

Также он рассказал о том, что имеет серьезные проблемы со здоровьем и нуждается в лечении в военном госпитале. 4 июля Печерский райсуд столицы продлил срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей до 11 августа.

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Автор: 

Киев (25879) смерть (9270) убийство (6537) ТЦК (672)


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Топ комментарии
+34
Вчора новий нікчемний міністр оборони шмигаль сказав що оце називається -"мобілізація йде по плану".
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18.07.2025 09:37 Ответить
+30
Там, мабуть, у обох "клямка впала" - і у мобілізованого, і у винного... Питання інше - а "пана майора" чого не "взяли за сраку"? Адже саме ЙОГО дії та подальша бездіяльність призвели до злочину... Там його, в першу чергу, треба "мордою по столу возить"...
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18.07.2025 09:40 Ответить
+29
Придатного за станом здоров'я не хотіла брати частина, і його за це забили до смерті?
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18.07.2025 09:39 Ответить
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У нас таких називали "аквалангісти" (під час строкової)
Один фільтр - занурення на 10 метрів
Два фільтри - занурення на 20 метрів
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18.07.2025 11:58 Ответить
І це чоловіка розвезло від однієї банки рево? Хто в це повірить?
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18.07.2025 09:49 Ответить
Хронічного алкоголика? Легко!
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18.07.2025 10:15 Ответить
У хрона толерантность к бухлу как раз высокая.
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18.07.2025 11:30 Ответить
коли вбивав, думав що в нього малолітня дитина та літня матір
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18.07.2025 09:49 Ответить
я от що подумала, уявімо собі, щоб так били когось, хто вкрав гроші при закупівлях чогось важливого для війська під час війни, чия вина доказана..., щоб їх так били до смерті, наприклад, під час етапування до в'язниці..., в цьому випадку навіть знайдуться прихильники такого ставлення..., але чомусь не б'ють, а часто відпускають під заставу...
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18.07.2025 09:57 Ответить
Кум селедки кошерний лазить по ресторанам поки людей забтвають насмерть
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18.07.2025 10:05 Ответить
я так зрозумів що військовий тцк якраз точно і виконав наказ майора тцк та інших офіцерів-забив на смерть людину-хвору на алкоголізм---і за це гаупвахта?
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18.07.2025 09:52 Ответить
А далі ,,розберуться,, в загалі справу закриють,спишуть на нещасний випадок епілептичного падіння під час транспортування
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18.07.2025 10:11 Ответить
Просто згадаємо про те, що досі жоден тцкашник фактично не покараний. Жоден.
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18.07.2025 10:17 Ответить
До ВЛК питань зовсім нема?
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18.07.2025 09:53 Ответить
Остання ланка ланцюжка.
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18.07.2025 09:55 Ответить
"Побиття тривало протягом майже усього шляху до Києва, при цьому офіцери на дії підлеглого не реагували.

Після прибуття до Києва військовий ТЦК витягнув чоловіка за ноги з автобусу та кинув на плацу збірного пункту.

Згодом того виявили на плацу просто неба, проте медики, що прибули на виклик, лише констатували смерть. Джерело: https://censor.net/ua/n3563931"
а хтось тут лякає бурятами...
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18.07.2025 09:57 Ответить
Взагалі звісно стандарти НАТО і Україна це Європа - ВЛК визнало чоловіка придатним, тягали день і ніч його по частинах, там цього придатного чогось брати відмовлялися, потім вночі майор дозволив бахнуть, а потім в автобусі забили й викинули на плацу. Хоч кіно знімай. Так і живем, ура товаріщі.
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18.07.2025 09:57 Ответить
послєдняя сіґарєта банка рєва
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18.07.2025 10:42 Ответить
Там також відмовилися від чоловіка Джерело: https://censor.net/ua/n3563931

Це як в фільмах показували смотрини рабів.
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18.07.2025 09:58 Ответить
" -Меня зовут Себастьян Перейро-торговец черным деревом." ДМБ
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18.07.2025 10:46 Ответить
Чудово!
А офіцери які перебували в цьому автобусі, які безпосередньо зобов'язані відповідати за мобілізованих, які несуть повну, в тому числі кримінальну відповідальність, пішли спати?
Тобто того хто вбивав людину чекає 8-12 років, ок, а безпосередніх співучасників офіцерів?
То шо це за нахєр?
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18.07.2025 09:59 Ответить
безумна це ти?-проснись-залужний вже давно не воєнний а скоро і твій президент-бійся гадино і думай куди втікати будеш-бо вспомнять все
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18.07.2025 10:05 Ответить
А чому не Сирський, який кілька років до призначення Головкомом був командучим Сухопутних військ, яким підпорядковуються ТЦК СП чи в новій методичці від ОПи написано, що Залужний?
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18.07.2025 10:06 Ответить
тому що Сирський не є можливим конкурентом буби на виборах.
а те що саме сирок відповідав за ТЦК при Валері, та то таке.
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18.07.2025 10:09 Ответить
Не звезди зелена мавпа. ТЦК це парафія сирського!
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18.07.2025 10:09 Ответить
Чому не порушено кримінальні справи проти інших посадових осіб, що бачили вчинення протиправних дій, але не зупинили їх? І шокер у військовослужбовця - за за уставом?
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18.07.2025 10:02 Ответить
В той же день чоловік пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до служби.
Мав алкогольну залежність, травму стегна та варикозне розширення вен. Ээээ ?
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18.07.2025 10:04 Ответить
.. а ще кашель, насморк, і мозоль..
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18.07.2025 10:36 Ответить
Та взагалі ж обіцяли розібратись із цими "ВЛК за день". На ВЛК аналізи, які зазвичай здають вранці і отримують результат наступного дня (я ж сумніваюсь, що в них Діла робить аналізи). У будь-якого чоловіка старше 35-40 апріорі є купа медичної документації, без якої ВЛК не мають проводити. Але все як є...
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18.07.2025 11:16 Ответить
країна мрій узілємскава
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18.07.2025 10:06 Ответить
Сирськи зі Шмигалем не хочуть поїхати на його похорон і поспілкуватися з рідними?
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18.07.2025 10:07 Ответить
Ось ці фрази з новини чудово ілюструють усе що відбувається і відношення влади до людей:
"ВЛК, яка визнала його придатним до служби"; "партії мобілізованих"; "вдарив його шокером", і власне сам опис побиття.

Де ці нафронтники, які будуть розказувати про бурятів і т.д. Це поводження з людьми (хоча по опису вже як з товаром) чим відрізняється від кацапів, лише кольором форми?
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18.07.2025 10:08 Ответить
Зараз ваш коментар «знесуть», бо ви смієте виставляти ТЦК в поганому світлі, а місцевим патріотам на пенсії це не подобається.
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18.07.2025 10:33 Ответить
>хоча по опису вже як з товаром
З товаром так не поводяться, бо його ще продати треба...
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18.07.2025 11:04 Ответить
Не положено кріпаку шуміти, коли пан не в гуморі.
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18.07.2025 10:09 Ответить
Співчуваю військовому і його родині. Це зветься дістали... ухилянти, алканавти, ще й нарваний. В мене свояк такий - як бухне, через раз наривається. Менти закривали десятки разів в абізянік. З ним вже ніхто пити не сідає. **@нат кончений. Ото і цей, видно, з таких. Тільки нарвався на контуженого. Ні грама не шкода нарваного ухилянта, чорти в пеклі вже зачекалися на нього.
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18.07.2025 10:22 Ответить
Слухай, вже би не пи**їв про ухилянтів з німецьких фронтів. Вбили людину, попередньо позбавивши його волі, за це має бути відповідальність жорстока. А контузії нікого не цікавлять, хай тоді з людьми не працює.
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18.07.2025 10:30 Ответить
Ти, руснява потвора, невже гадаєш, що контужений рвався на цю роботу? Це ж його так частково комісували, барана шмат! В мене товарища так комісували після контузії - в тцк на обліку сидить. Робота пекельна емоційно. В тебе своя робота - відпрацьовувати фсбшні срібняки, вас тут дох@я в коментах. Ублюдок...
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18.07.2025 11:04 Ответить
Звідки ви взяли що вбивця контужений та взагалі воював? Піздите як завжди. І да, той кого він вбив не був ухіляном, чесно пройшов ВЛК та їздив по частинам до "покупців"
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18.07.2025 11:55 Ответить
а контуженим що вже можна вбивати людей які їм не подобаються?
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18.07.2025 10:33 Ответить
"Це зветься дістали"

если достали - меняй место работы
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18.07.2025 11:06 Ответить
Ця подія потрапила до новин. А скільки аналогічних досі невідомі?
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18.07.2025 10:22 Ответить
всмысле под стражу? Или эти пи***сы думают просто отсидеться? Справедливости ради, нада и этому уроду попрыгать на грудной клетке, и всей его семье. Ну раз законы не работают, то методы должны быть соответсвующие
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18.07.2025 10:31 Ответить
Ні, тут повинно бути довічне. Що це за таке вбивство дали мінімум ? Тварюки скажені !! Тут як мінімум 121 ст і 115 ст
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18.07.2025 10:36 Ответить
Цікаво,а той майор часом не підпадає під статтю,як безпосередній командир?
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18.07.2025 10:37 Ответить
Довічне має бути падалі мусарській за умисне вбивство з особливою жорстокістю! Яке ще перевищення повноважень, підари колаборанти московські з ДБР?
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18.07.2025 10:39 Ответить
а майору що супроводжував і ніс відповідальність нічого не порушував?
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18.07.2025 10:49 Ответить
У Слуг вся повнота влади, разом з законотворчістю.
Треба міняти методи мобілізації. Інакше к нам всім прийде північна біла лисичка
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18.07.2025 10:58 Ответить
"ще 3-4 рази вдарив його шокером, схопив за голову та почав бити нею об підлогу. Опісля військовий ТЦК почав бити чоловіка ногами по голові, а також стрибати йому ногами на грудну клітину"

даже не знаю кто больше неадекватный, алкоголик или тцкашник
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18.07.2025 11:05 Ответить
один із військових ТЦК щонайменше тричі вдарив Н. в обличчя, коли той впав, військовий ще 3-4 рази вдарив його шокером, схопив за голову та почав бити нею об підлогу. Опісля військовий ТЦК почав бити чоловіка ногами по голові, а також стрибати йому ногами на грудну клітину.
Побиття тривало протягом майже усього шляху до Києва, при цьому офіцери на дії підлеглого не реагували.
Після прибуття до Києва військовий ТЦК витягнув чоловіка за ноги з автобусу та кинув на плацу збірного пункту. Джерело: https://censor.net/ua/n3563931

- перевищення військовою службовою особою влади із застосуванням насильства, яке спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану Джерело: https://censor.net/ua/n3563931

гарно інкрімінують. Як на мене це навмисне вбивство за пепередньою змовою
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18.07.2025 11:08 Ответить
...ну, це - як на тебе! Добре, що ти не суддя!
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18.07.2025 11:39 Ответить
Загалом робити передчасні висновки до закінчення суду і слідства - це дивно. Ми достеменно нічого не знаємо. Загалом нашо таких призивати - алкашів? З них немає толку ніде, а на фронті тим більше
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18.07.2025 11:27 Ответить
Головне, що це свої, а не буряти!!!
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18.07.2025 11:35 Ответить
Чув про цей прикрий випадок. За чутками, участь в побитті загиблого брав не тільки військовий, а і військовозобов'язані, що їхали з ним. В будь-якому випадку,

треба дочекатися рішення суду, який і встановить вину кожного. Звісно виправдань випадку, який призвів до смерті людини немає. Але і заявляти, що це система, теж не можна! Повторюсь, все вирішить суд!
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18.07.2025 11:40 Ответить
А нащо таких елементів мобілізовувати? Невже не бачили очі, кого брали? Він же ж непридатний за інтелектом. А якби оцю бідосю відправили до хлопців на позицію? То що б було: СЗЧ, підставив побратимів, здався б в полон? Алконавтам та нарікам не місце у ЗСУ.
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18.07.2025 11:41 Ответить
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