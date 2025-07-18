Военный ТЦК забил до смерти мобилизованного в Киеве. Его взяли под стражу, - СМИ
Военнослужащего взвода охраны Сборного пункта Киевского городского ТЦК и СП взяли под стражу по подозрению в превышении полномочий при выполнении служебного задания по "поставке мобилизационных ресурсов".
Об этом пишет Судебно-юридическая газета, передает Цензор.НЕТ.
7 мая 2025 года киевлянин Н. был задержан работниками полиции и ТЦК на улице в связи с нарушением правил воинского учета и пребыванием в розыске. В тот же день мужчина прошел ВВК, которая признала его годным к службе.
Впоследствии его доставили на Сборный пункт Киевского городского ТЦК и СП в Дарницком районе столицы.
8 мая его направили в один из учебных центров, однако там не захотели "оформлять" мобилизованного. Выяснилось, что мужчина имел алкогольную зависимость, травму бедра и варикозное расширение вен. Тогда его вернули на столичный сборный пункт.
9 мая его включили в состав другой партии мобилизованных и в сопровождении двух офицеров и нескольких военнослужащих отправили в учебный центр, расположенный возле города Старычи Львовской области.
Там также отказались от мужчины. Причины те же самые.
Поэтому мужчину пришлось возвращать в Киев. Лиц, от которых отказался учебный центр было достаточно много.
"Поздно вечером 9 мая майор - старший группы, приказал водителю автобуса остановиться возле одного из супермаркетов, чтобы мобилизованные смогли что-то себе купить. При этом майор лично разрешил Н. купить банку энергетика Revo, хотя этот энергетик имеет определенную концентрацию алкоголя в жидкости. Ночью Н. выпил энергетик и начал себя вести не совсем адекватно - бегал по автобусу, громко разговаривал, ссорился с представителями ТЦК, мешал спать другим и отказывался выполнять приказы", - пишет издание.
После отказа выполнить приказ майора - успокоиться, один из военных ТЦК минимум трижды ударил Н. в лицо, когда тот упал, военный еще 3-4 раза ударил его шокером, схватил за голову и начал бить ею об пол. После военный ТЦК начал бить мужчину ногами по голове, а также прыгать ему ногами на грудную клетку.
Избиение продолжалось в течение почти всего пути в Киев, при этом офицеры на действия подчиненного не реагировали.
По прибытии в Киев военный ТЦК вытащил мужчину за ноги из автобуса и бросил на плацу сборного пункта.
Впоследствии того обнаружили на плацу под открытым небом, однако медики, прибывшие на вызов, лишь констатировали смерть.
Экспертиза установила, что Н. умер в результате объединенной травмы головы и груди, переломов ребер и повреждения внутренних органов.
11 мая ГБР сообщило военному ТЦК о подозрении по ч. 5 ст. 426-1 (превышение военным служебным лицом власти с применением насилия, повлекшее тяжкие последствия в условиях военного положения) Уголовного кодекса. Наказание - лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.
12 мая Печерский райсуд избрал военнослужащему меру пресечения в виде содержания под стражей на гауптвахте сроком на 2 месяца.
2 июля Киевский апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции в силе.
При рассмотрении апелляционной жалобы военнослужащий ТЦК и его адвокат просили суд изменить меру пресечения на домашний арест. Военный рассказал, что имеет на иждивении малолетнего ребенка, а также пожилую мать.
Также он рассказал о том, что имеет серьезные проблемы со здоровьем и нуждается в лечении в военном госпитале. 4 июля Печерский райсуд столицы продлил срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей до 11 августа.
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Після прибуття до Києва військовий ТЦК витягнув чоловіка за ноги з автобусу та кинув на плацу збірного пункту.
Згодом того виявили на плацу просто неба, проте медики, що прибули на виклик, лише констатували смерть. Джерело: https://censor.net/ua/n3563931"
а хтось тут лякає бурятами...
сіґарєтабанка рєва
Це як в фільмах показували смотрини рабів.
А офіцери які перебували в цьому автобусі, які безпосередньо зобов'язані відповідати за мобілізованих, які несуть повну, в тому числі кримінальну відповідальність, пішли спати?
Тобто того хто вбивав людину чекає 8-12 років, ок, а безпосередніх співучасників офіцерів?
То шо це за нахєр?
а те що саме сирок відповідав за ТЦК при Валері, та то таке.
Мав алкогольну залежність, травму стегна та варикозне розширення вен. Ээээ ?
"ВЛК, яка визнала його придатним до служби"; "партії мобілізованих"; "вдарив його шокером", і власне сам опис побиття.
Де ці нафронтники, які будуть розказувати про бурятів і т.д. Це поводження з людьми (хоча по опису вже як з товаром) чим відрізняється від кацапів, лише кольором форми?
З товаром так не поводяться, бо його ще продати треба...
если достали - меняй место работы
Треба міняти методи мобілізації. Інакше к нам всім прийде північна біла лисичка
даже не знаю кто больше неадекватный, алкоголик или тцкашник
Побиття тривало протягом майже усього шляху до Києва, при цьому офіцери на дії підлеглого не реагували.
Після прибуття до Києва військовий ТЦК витягнув чоловіка за ноги з автобусу та кинув на плацу збірного пункту. Джерело: https://censor.net/ua/n3563931
- перевищення військовою службовою особою влади із застосуванням насильства, яке спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану Джерело: https://censor.net/ua/n3563931
гарно інкрімінують. Як на мене це навмисне вбивство за пепередньою змовою
треба дочекатися рішення суду, який і встановить вину кожного. Звісно виправдань випадку, який призвів до смерті людини немає. Але і заявляти, що це система, теж не можна! Повторюсь, все вирішить суд!