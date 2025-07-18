Военный ТЦК забил до смерти мобилизованного в Киеве. Его взяли под стражу, - СМИ

Военнослужащего взвода охраны Сборного пункта Киевского городского ТЦК и СП взяли под стражу по подозрению в превышении полномочий при выполнении служебного задания по "поставке мобилизационных ресурсов".

Об этом пишет Судебно-юридическая газета, передает Цензор.НЕТ.

7 мая 2025 года киевлянин Н. был задержан работниками полиции и ТЦК на улице в связи с нарушением правил воинского учета и пребыванием в розыске. В тот же день мужчина прошел ВВК, которая признала его годным к службе.

Впоследствии его доставили на Сборный пункт Киевского городского ТЦК и СП в Дарницком районе столицы.

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8 мая его направили в один из учебных центров, однако там не захотели "оформлять" мобилизованного. Выяснилось, что мужчина имел алкогольную зависимость, травму бедра и варикозное расширение вен. Тогда его вернули на столичный сборный пункт.

9 мая его включили в состав другой партии мобилизованных и в сопровождении двух офицеров и нескольких военнослужащих отправили в учебный центр, расположенный возле города Старычи Львовской области.

Там также отказались от мужчины. Причины те же самые.

Поэтому мужчину пришлось возвращать в Киев. Лиц, от которых отказался учебный центр было достаточно много.

"Поздно вечером 9 мая майор - старший группы, приказал водителю автобуса остановиться возле одного из супермаркетов, чтобы мобилизованные смогли что-то себе купить. При этом майор лично разрешил Н. купить банку энергетика Revo, хотя этот энергетик имеет определенную концентрацию алкоголя в жидкости. Ночью Н. выпил энергетик и начал себя вести не совсем адекватно - бегал по автобусу, громко разговаривал, ссорился с представителями ТЦК, мешал спать другим и отказывался выполнять приказы", - пишет издание.

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После отказа выполнить приказ майора - успокоиться, один из военных ТЦК минимум трижды ударил Н. в лицо, когда тот упал, военный еще 3-4 раза ударил его шокером, схватил за голову и начал бить ею об пол. После военный ТЦК начал бить мужчину ногами по голове, а также прыгать ему ногами на грудную клетку.

Избиение продолжалось в течение почти всего пути в Киев, при этом офицеры на действия подчиненного не реагировали.

По прибытии в Киев военный ТЦК вытащил мужчину за ноги из автобуса и бросил на плацу сборного пункта.

Впоследствии того обнаружили на плацу под открытым небом, однако медики, прибывшие на вызов, лишь констатировали смерть.

Экспертиза установила, что Н. умер в результате объединенной травмы головы и груди, переломов ребер и повреждения внутренних органов.

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11 мая ГБР сообщило военному ТЦК о подозрении по ч. 5 ст. 426-1 (превышение военным служебным лицом власти с применением насилия, повлекшее тяжкие последствия в условиях военного положения) Уголовного кодекса. Наказание - лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.

12 мая Печерский райсуд избрал военнослужащему меру пресечения в виде содержания под стражей на гауптвахте сроком на 2 месяца.

2 июля Киевский апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции в силе.

При рассмотрении апелляционной жалобы военнослужащий ТЦК и его адвокат просили суд изменить меру пресечения на домашний арест. Военный рассказал, что имеет на иждивении малолетнего ребенка, а также пожилую мать.

Также он рассказал о том, что имеет серьезные проблемы со здоровьем и нуждается в лечении в военном госпитале. 4 июля Печерский райсуд столицы продлил срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей до 11 августа.

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