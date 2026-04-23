Военные ТЦК наехали на женщину во Львове: терцентр заявляет, что она "препятствовала" мобилизации своего мужа, полиция ведет расследование

Во Львове женщину сбил автомобиль военнослужащих областного ТЦК. В пресс-службе терцентра отметили, что она якобы пыталась препятствовать мобилизационным мероприятиям. Полиция начала расследование.

Об этом сообщила полиция Львовской области, а также рассказали во Львовском областном ТЦК и СП, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Как комментирует ОТЦК?

В ТЦК подтвердили, что инцидент произошел с участием их военнослужащих на улице Пороховой во время проведения мероприятий по оповещению военнообязанных граждан.

Отмечается, что около 12:30 один из мужчин отказался предъявить документы и начал сопротивляться. По данным ведомства, он якобы находился в розыске как нарушитель воинского учета.

"Во время попытки проверки его военно-учетных документов на месте происшествия появилась его жена, которая спровоцировала конфликт. Впоследствии она пыталась закрыть ворота двора, чтобы помешать выезду служебного автомобиля", — говорят в ТЦК.

В учреждении утверждают, что на видео с места происшествия, которое распространяется в интернете, видно, что ДТП произошло из-за пешехода, однако добавляют, что "окончательную правовую оценку действиям всех участников инцидента дадут правоохранительные органы".

Комментарий полиции

По предварительным данным следствия, во время проверки документов служебный автомобиль ТЦК SsangYong Rexton наехал на 57-летнюю местную жительницу, которая хотела помешать выезду машины со двора. Сейчас она в больнице.

Полицейские, которые находились неподалеку от места происшествия и стали свидетелями инцидента, догнали автомобиль ТЦК. Затем они установили личность водителя и пригласили его в отделение. В полиции начали служебное расследование.

