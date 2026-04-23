РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
19928 посетителей онлайн
Новости Незаконные действия ТЦК Нарушение ТЦК прав человека
2 163 41

Военные ТЦК наехали на женщину во Львове: терцентр заявляет, что она "препятствовала" мобилизации своего мужа, полиция ведет расследование

Во Львове автомобиль ТЦК наехал на женщину

Во Львове женщину сбил автомобиль военнослужащих областного ТЦК. В пресс-службе терцентра отметили, что она якобы пыталась препятствовать мобилизационным мероприятиям. Полиция начала расследование.

Об этом сообщила полиция Львовской области, а также рассказали во Львовском областном ТЦК и СП, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Как комментирует ОТЦК?

В ТЦК подтвердили, что инцидент произошел с участием их военнослужащих на улице Пороховой во время проведения мероприятий по оповещению военнообязанных граждан.

  • Отмечается, что около 12:30 один из мужчин отказался предъявить документы и начал сопротивляться. По данным ведомства, он якобы находился в розыске как нарушитель воинского учета.

"Во время попытки проверки его военно-учетных документов на месте происшествия появилась его жена, которая спровоцировала конфликт. Впоследствии она пыталась закрыть ворота двора, чтобы помешать выезду служебного автомобиля", — говорят в ТЦК.

В учреждении утверждают, что на видео с места происшествия, которое распространяется в интернете, видно, что ДТП произошло из-за пешехода, однако добавляют, что "окончательную правовую оценку действиям всех участников инцидента дадут правоохранительные органы".

Комментарий полиции

По предварительным данным следствия, во время проверки документов служебный автомобиль ТЦК SsangYong Rexton наехал на 57-летнюю местную жительницу, которая хотела помешать выезду машины со двора. Сейчас она в больнице.

Полицейские, которые находились неподалеку от места происшествия и стали свидетелями инцидента, догнали автомобиль ТЦК. Затем они установили личность водителя и пригласили его в отделение. В полиции начали служебное расследование.

Автор: 

конфликт (847) Львов (4643) ТЦК (1039) Львовская область (3172) Львовский район (232)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
на 57-річну місцеву жительку

😳 Щось гадаю, чоловіку на 90% мобілізованому років так теж під 60. Штурмовик *** твою🤬. А на джипі його з власного подвір'я вивозили " військові інваліди діди без рук та ніг"🤬🤬🤬
показать весь комментарий
23.04.2026 18:22 Ответить
+11
Коли намітиться кінець війни будуть знаки. Буде ТЦК влада зливати по всіх фронтах, завжди так було з ципними псами режиму, цікавить що нинішні чекісти ТЦК думають що з ними буде по іншому. Погано історію вчили 😸
показать весь комментарий
23.04.2026 18:24 Ответить
+7
Щось забагато тут сьогодні двіжа про беззаконня тцк. Вєніславський відмашку дав?
показать весь комментарий
23.04.2026 18:20 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бодікамери як завжди без батарейок? Навіщо тоді їм їх купляють? Риторичне питання...
показать весь комментарий
23.04.2026 18:19 Ответить
Купляють? Ну може по паперах і так.
показать весь комментарий
23.04.2026 18:21 Ответить
Щось забагато тут сьогодні двіжа про беззаконня тцк. Вєніславський відмашку дав?
показать весь комментарий
23.04.2026 18:20 Ответить
це що? воно має вплив на недотурканого та потужного?
показать весь комментарий
23.04.2026 18:30 Ответить
Зелені покидьки почали рятувати свої шкури і здавати на заклання своїх псів, які в силу тупості не розуміли, що їх воєнні злочини проти власних співгромадян неминуче цим і закінчаться, і відповідати за все будуть саме вони
показать весь комментарий
23.04.2026 18:49 Ответить
Поки що ці пси рятують твою сраку від бурята. Можливо, дарма.
показать весь комментарий
23.04.2026 18:57 Ответить
Мою сраку рятують ЗСУ, а не ця зграя воєнних злочинців, яка своїми діями однозначно підігрує кацапам
показать весь комментарий
23.04.2026 19:06 Ответить
део з бодікамер де ? все інше казки для хвьодорьова
показать весь комментарий
23.04.2026 18:20 Ответить
"Поліцейські, які перебували неподалік місця події та стали свідками інциденту, наздогнали авто ТЦК. Далі вони встановили особу водія і запросили його у відділок. У поліції розпочали службове розслідування. " - який ниций мусорський звіздьож
показать весь комментарий
23.04.2026 18:22 Ответить
Думаю, що ви праві. Я цього теж не дуже розумію: чому в армію потрапляють, в основному, 45+ і 50+. Чи це не так?
показать весь комментарий
23.04.2026 18:27 Ответить
Здається це планове - вибити всіх 40-50+, молодь вижати за кордон і все Україну з молотка 😿. Цікавить тепер наскільки ця жіночка , дай Боже їй здоров'я, буде щаслива та лояльна до влади.
показать весь комментарий
23.04.2026 18:30 Ответить
причому це при співпраці з пенсійним фондом. бо якщо вибити цю вікову групу, то онуки пенсофондівців зможуть отримувати свою пенсію вже з дитсадка. а то раніше було якось не то, вийшов чоловік на пенсію - і не помер наступного дня! а це практично витрати особистих коштів пенсофондників!
показать весь комментарий
23.04.2026 18:40 Ответить
знаю таких, проклинають тцк, але моляться на бубочку
показать весь комментарий
23.04.2026 18:41 Ответить
Бо діти та молодь 18+ активно експортуються до Вільної Європи , куди потім після війни повтікає ЗЕшелупонь на чолі з Найвеличнішим Лідором ********** !
показать весь комментарий
23.04.2026 19:17 Ответить
Кінець війни може буде у вигляді перемоги (збереження держави Україна) а може бути у вигляді бурятського кінця у всяких несподіваних місцях організму. І якщо у випадку останнього думка про нещастя які випадуть супутно на долю ТЦК тебе буде якось втішати - то я можу тільки позаздрити твоєму оптимізму.
показать весь комментарий
23.04.2026 18:54 Ответить
Кінець війни МАЄ бути у вигляді поразки московії ( тут я згоден), але нажаль який буде... То вже інше.
показать весь комментарий
23.04.2026 18:57 Ответить
Він добровільно сів у авто а вона по традиції проводжала його й перечіпилися та впала під авто з ким не трапляється тцк за це не мають ніяких претензій.
показать весь комментарий
23.04.2026 18:25 Ответить
Наїхали, бо перешкоджала мобілізації. Добре, що не застрелили.
показать весь комментарий
23.04.2026 18:25 Ответить
Це вже системні злочини по всій Україні, які покриває режим зеленського. За 7 років зеленський зробив те, що не вдавалося всім сімоненкам, вітренкам, кучмам, януковичам, медведчукам разом взятим - прикриваючись війною він знищив демократію, свободу слова, права людини, парламентаризм все те чим Україна всі роки відрізнялася від рашки з якою ми воюємо.
показать весь комментарий
23.04.2026 18:25 Ответить
Чому поліцаї не бусифікували всіх тецекашників? Чому не затримали за насильницьке позбавлення свободи?! Чи затриманий тецекашний водій? Зеля, ти як мавпа "розумний та гарний"?! На)(ера ти нам такий потрібен?!
показать весь комментарий
23.04.2026 18:26 Ответить
"Чому поліцаї не бусифікували всіх тецекашників"

я за те щоб сталось навпаки
показать весь комментарий
23.04.2026 18:59 Ответить
якщо перешкоджала то її потрібно було переїхати? ви плять там ******?
показать весь комментарий
23.04.2026 18:27 Ответить
ТЦК мали викликати поліцію щоб поліція затримала жінку яка перешкоджає роботі ТЦК, а вони чомусь ту жінку тачкою збили просто.
показать весь комментарий
23.04.2026 18:31 Ответить
Щось забагато дичі з тцк за останні пару днів?
показать весь комментарий
23.04.2026 18:31 Ответить
Тобто вуличний бандитизм тцк не припиняється. Історія в Одесі це просто пшик.
показать весь комментарий
23.04.2026 18:31 Ответить
На відео жінка кинулась закривати ворота перед бусом,а коли побачила що не встигає встала перед машиною.Водій встиг затормозити,жінка впала.ЇЇ відтягнули в сторону і бус поїхав.Тут вибігла ще одна молода вже жінка і побігла вслід махаючи руками.Це для тих хто не бачив відео.Інцидент прикрий,але що ж робити?Кричати що Зєля тричі ухилянт,діти нардепів не воюють і на рашці цього нема?Вже приїлося...А на рашці дійсно такої мобілізаціі нема.Там з ухилянтом проводять виховну роботу після якої він довго лікується і якщо не інвалід першої групи то все одно на фронт.А за тими хто ухилянта захищав приходять під ранок,тихо забирають і більше про них ніхто нічого не знає...
показать весь комментарий
23.04.2026 18:38 Ответить
Прикро, що не можна попасти в спецпідрозділ штурмовиків під керівництвом Юрія Туркеша.
показать весь комментарий
23.04.2026 18:46 Ответить
Весь спецпідрозділ розміщений на захезаному дивані, з якого цей полум'яний борець з ухилянтами, що працює за миску помиїв і бронь від ПАДАЛЬяка, щоденно видає на гора настільки тупу пропагандонську маячню, що навіть зомбімарафон видається взірцем обєктивної журналістики.
показать весь комментарий
23.04.2026 18:57 Ответить
на відео бачимо як військовослужбовець у формі ЗСУ лапає або насилює жінку на сходах, а знизу у машині іде бійка.
Далі насильник у військовій формі ЗСУ відпускає жінку, машина їде та розвертається на 180.
Жінка йде дорогою, позаду жінки їде машина, у ній відчиняються ліві бічні двері, і машина на швидкості вдаряє бампером та відчиненими дверима (мабуть, щоб збити перехожу) жінку, яка йде і не бачить машину. Виходить військовий у формі ЗСУ, відтягує тіло жінки вбік і сідає в машину, навіть не надаючи допомоги.
Що сказати... немає слів. Сказати «Слава ... » язик не повертається.
показать весь комментарий
23.04.2026 18:43 Ответить
Якщо ТЦК працює виключно в правовому полі, то як тоді розцінити, що вони здійснили ДТП, і покинули місце пригоди?
Цьому немає логічного пояснення. Це - узаконені бандити.
показать весь комментарий
23.04.2026 19:13 Ответить
В 14 теж під танки кидалися, а тепер в пакети серуть. Тупа курка, за свого пітуха під авто кидається. Хай дурачки служать і захищають цих свиней?
показать весь комментарий
23.04.2026 18:48 Ответить
Вони нас захищають, йолопе

показать весь комментарий
23.04.2026 19:01 Ответить
Це згенероване відео,штучним інтелектом!
показать весь комментарий
23.04.2026 18:48 Ответить
Штучний інтелект. Інтелект одна штука
показать весь комментарий
23.04.2026 19:22 Ответить
Нічого, ми потерпимо, це вимушені дії військових ТЦК. А то буряти прийдуть, чув, що вони органи живцем виїдають.
показать весь комментарий
23.04.2026 18:48 Ответить
Коли прийдуть буряти, настане пекло на землі. Вони будуть роз'їжджати на бусах по містам і селам, полювати на чоловіків, хапати їх, бити, тримати в підвалах воєнкоматів тижнями, ВЛК триватиме максимум півгоди, а щоб відвід них відкупитися, потрібно буде заплатити чималі кошти!
показать весь комментарий
23.04.2026 19:01 Ответить
Не было там наезда,продажные шакалы пытаются раздуть ненависть к армии.
показать весь комментарий
23.04.2026 19:13 Ответить
Сегодня мужа защищаешь
А завтра орка угощаешь
показать весь комментарий
23.04.2026 19:21 Ответить
 
 