Военные ТЦК не должны заниматься принудительной мобилизацией, – Офис военного омбудсмена
В Офисе военного омбудсмена заявили, что военнослужащие территориальных центров комплектования и социальной поддержки не должны заниматься принудительной мобилизацией.
Об этом Офис сообщил в ответ на запрос LIGA.net, комментируя нападения на военных ТЦК и СП, передает Цензор.НЕТ.
Позиция Офиса военного омбудсмена
"Согласно законодательству, принуждением должны заниматься правоохранительные органы, в частности специально подготовленные полицейские, которые лучше умеют обеспечить свою безопасность и эффективнее общаются с гражданским населением", – говорится в ответе.
В Офисе добавили, что основные задачи военных ТЦК и СП — формирование мобилизационного плана, постановка на учет, распределение личного состава, а также социальная поддержка. К ней относятся, в частности, уведомление о потерях, сопровождение раненых, семей пропавших без вести и погибших военных, организация похорон и т. д.
- Офис военного омбудсмена инициировал рабочую группу по разделению ТЦК и СП. У Решетиловой убеждены, что одни и те же военные не должны заниматься и процессом мобилизации, и социальной поддержкой. Часть этих функций на себя должны взять областные военные администрации и местное самоуправление, в частности в отношении сопровождения семей и организации похорон.
Что говорит Нацполиция?
В то же время глава Национальной полиции Иван Выговский в интервью РБК-Украина заявлял, что общество в последнее время негативно относится к полицейским, в частности из-за привлечения к мобилизации вместе с военными ТЦК.
"Мы хотим, чтобы люди нам доверяли, вызывали нас, когда у них что-то происходит. А люди в последнее время сомневаются, прежде чем вызывать полицию. Они думают: вызову, а приедет полиция и заберет меня, моего родственника, близкого или еще кого-то", — сказал глава Нацполиции.
1. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини -
караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк.
2. Ті самі діяння, вчинені щодо малолітнього або з корисливих мотивів, щодо двох чи більше осіб або за попередньою змовою групою осіб, або способом, небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або таке, що супроводжувалося заподіянням йому фізичних страждань, або із застосуванням зброї, або здійснюване протягом тривалого часу, -
караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.
3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою, або такі, що спричинили тяжкі наслідки, -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.
І Конституція також?
Так тому і так, бо закони і Конституцію поставили на паузу!
Якщо найвеличнішому можна покласти хер на них, то чому і іншим не можна? Як він так казав - ви всі президенти?
Щоб вимагати від когось дитримання закону треба, в першу чергу, самому їх виконувати. А якщо вищі посадові особи на то все поклали хер, то якого ж тоді вимагати від інших? От як вимагти від того ухилянта дитримання закону, якщо навколо таке нагле беззаконня?!
О така ось херня, малята.
па-пріколу і шоп паржать вони ж такі...
Дебіли, ***...
На майдан вийшли сотні тисяч людей - БО ТУ КРАЇНУ хотілось відстояти. Якщо ЗЕ за кілька років зробив таку країну яка нікому крім чиновників не треба - ну ЩО Ж
Але колись потім - зараз вони дуже зайняті.
Та й вже зараз багато країн ЄС задумується над тим як позбавити гостинності чоловіків призовного віку. Нова велика хвиля мігрантів гарантовано буде заблокована на кордонах вже з їх сторони.
А ще, це дуже погана ідея брати за взірець шлях побудови державності яким пройшли євреї, який і почався з розвійування по світу.
Я не знаю жодного хто рветься захищати цю країну. ЗАхищати що? - обмеження ДЛЯ ЛЮДЕЙ але не для чиновників? Концтабір? Можливо треба спочатку щось дати щоб було ЩО захищати?
і чому я не здивований, ухилєс до ухилєсів
Ты предлагаешь сдать Украину желающим ?
***** прийдёт тебе порядок наведёт ??????
5 років тому треба було по-закону, коли черги стояли, але ж ні, нікаму нічєго нє должєн...
А тепер маємо ось таке божевілля.
Сотні тисяч СЗЧ, мільйони ухилянтів, мільйони втікачів через тису...
Бо, ще раз, хотіли па-пріколу і шоп паржать...суки
Переглянте додатково свої розрахунки разом з падєльніками, не затягуйте…
Тупо? Не доходить?
И именно с 2014 года самые патриотические суды мовы и віри начали оправдывать ухилянтов показуючи пересічним что за ухилянство и за отказ защищать и мову и віру НИЧЕГО НЕБУДЕТ.
Бо з тих, що знизу є ті, що робить досить багато задля перемоги України і явно більше, ніж може зробити штурмовиком.
А ти щось робиш задля захисту України?
Всі поліцейські, прокурори - здають фізичні нормативи. Вони навчені, та мають виконувати присягу перед народом.
Поліція, так взагалі по деяким містам на початку війни втекла. Люди самі організувались, та підтримували порядок. Потім, як стало спокійніше - поліція повернулась.
Спочатку будуть @башити мусорню, за те що вони за цим гестапо спокійно спостерігали. Потім все інше.
"катастрофи не буде. А депутат від слуг з трибуни розповів, що в нас ресурсів воювати на 10 років вистачить"
І з чого ти взяв, що вони це все казали за умови припинення мобілізації? Чи Буданов або той депутат сказав, що "мобілізація не потрібна - і так наявних людей вистачить на 10 років"?
Може зовсім скоро заявлять, що тцк це не законно🤔.
Сили оборони України планують замінити до 30% особового складу роботизованими системами на найскладніших ділянках фронту до 2026 року. Впровадження наземних роботизованих комплексів дозволяє зменшити втрати серед військових та змінити характер ведення війни, замінюючи людські штурмові операції на дистанційно керовані атаки.
Может хватит насильственно загонять украинцев на фронт?? А переходить на роботов. Ведь самое дорогое это человеческая жизнь. Европа не спешит делать ротацию и присылать своих солдатов. А воевать до последнего украинца как говорил письков это абсурд!
А ті хто 5 років горбатиться водієм, діловодом чи механіком - він же тупий, він за 5 років хоч і заїбався і дітей роками не бачить як і нормального життя - але придумати як злиняти по догляду чи по влк він не допетрає, звісно - хай далі одні і ті ж вічно служать, а мобілізація то від лукавого.
І як це корелює?
Чи не улюбленець ухилянтів чотириразрвий верховний ухилянт?
Ліжка в борделі переставив. Одеський воєнком до речі не сидить в тюрмі.
РЕКОМЕНДУЮ ВНИМАТЕЛЬНО ПОЧИТАТЬ бо там прописано всё о чём талантливую омбудсменшу осенило.
ВОТ ТОЛЬКО ВЫПОЛНЯТЬ ЗАКОН О МОБИЛИЗАЦИ НЕХОТЯТ НИ МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ, НИ ПОЛИЦИЯ.
Так может принять поправки к закону о мобилизации о наказании представителей местной власти и полиции за невыполнение своих функций и обязанностей согласно закону о мобилизации.