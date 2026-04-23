Военные ТЦК не должны заниматься принудительной мобилизацией, – Офис военного омбудсмена

В Офисе военного омбудсмена заявили, что военнослужащие территориальных центров комплектования и социальной поддержки не должны заниматься принудительной мобилизацией.

Об этом Офис сообщил в ответ на запрос LIGA.net, комментируя нападения на военных ТЦК и СП, передает Цензор.НЕТ.

Позиция Офиса военного омбудсмена

"Согласно законодательству, принуждением должны заниматься правоохранительные органы, в частности специально подготовленные полицейские, которые лучше умеют обеспечить свою безопасность и эффективнее общаются с гражданским населением", – говорится в ответе.

В Офисе добавили, что основные задачи военных ТЦК и СП — формирование мобилизационного плана, постановка на учет, распределение личного состава, а также социальная поддержка. К ней относятся, в частности, уведомление о потерях, сопровождение раненых, семей пропавших без вести и погибших военных, организация похорон и т. д.

Офис военного омбудсмена инициировал рабочую группу по разделению ТЦК и СП. У Решетиловой убеждены, что одни и те же военные не должны заниматься и процессом мобилизации, и социальной поддержкой. Часть этих функций на себя должны взять областные военные администрации и местное самоуправление, в частности в отношении сопровождения семей и организации похорон.

Что говорит Нацполиция?

В то же время глава Национальной полиции Иван Выговский в интервью РБК-Украина заявлял, что общество в последнее время негативно относится к полицейским, в частности из-за привлечения к мобилизации вместе с военными ТЦК.

"Мы хотим, чтобы люди нам доверяли, вызывали нас, когда у них что-то происходит. А люди в последнее время сомневаются, прежде чем вызывать полицию. Они думают: вызову, а приедет полиция и заберет меня, моего родственника, близкого или еще кого-то", — сказал глава Нацполиции.

