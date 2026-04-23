РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
19928 посетителей онлайн
Новости Нарушение ТЦК прав человека Мобилизация в Украине
2 256 75

Военные ТЦК не должны заниматься принудительной мобилизацией, – Офис военного омбудсмена

В Офисе военного омбудсмена заявили, что военнослужащие территориальных центров комплектования и социальной поддержки не должны заниматься принудительной мобилизацией.

Об этом Офис сообщил в ответ на запрос LIGA.net, комментируя нападения на военных ТЦК и СП, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Позиция Офиса военного омбудсмена

"Согласно законодательству, принуждением должны заниматься правоохранительные органы, в частности специально подготовленные полицейские, которые лучше умеют обеспечить свою безопасность и эффективнее общаются с гражданским населением", – говорится в ответе.

В Офисе добавили, что основные задачи военных ТЦК и СП — формирование мобилизационного плана, постановка на учет, распределение личного состава, а также социальная поддержка. К ней относятся, в частности, уведомление о потерях, сопровождение раненых, семей пропавших без вести и погибших военных, организация похорон и т. д.

  • Офис военного омбудсмена инициировал рабочую группу по разделению ТЦК и СП. У Решетиловой убеждены, что одни и те же военные не должны заниматься и процессом мобилизации, и социальной поддержкой. Часть этих функций на себя должны взять областные военные администрации и местное самоуправление, в частности в отношении сопровождения семей и организации похорон.

Что говорит Нацполиция?

В то же время глава Национальной полиции Иван Выговский в интервью РБК-Украина заявлял, что общество в последнее время негативно относится к полицейским, в частности из-за привлечения к мобилизации вместе с военными ТЦК.

"Мы хотим, чтобы люди нам доверяли, вызывали нас, когда у них что-то происходит. А люди в последнее время сомневаются, прежде чем вызывать полицию. Они думают: вызову, а приедет полиция и заберет меня, моего родственника, близкого или еще кого-то", — сказал глава Нацполиции.

Автор: 

мобилизация (3041) ТЦК (1039) военный омбудсмен (10)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+19
Взагалі ніхто не повинен, і кордони не повинні закривати. А якщо 0 людей захочуть захищати цю країну - ЗНАЧИТЬ АХРЕНІТЕЛЬНУ КРАЇНУ ПОБУДУВАЛИ

На майдан вийшли сотні тисяч людей - БО ТУ КРАЇНУ хотілось відстояти. Якщо ЗЕ за кілька років зробив таку країну яка нікому крім чиновників не треба - ну ЩО Ж
23.04.2026 17:42 Ответить
23.04.2026 17:42 Ответить
+14
Яке не повинні? Ти, мля, "офіс"! Ст 146 ккУ

1. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини -

караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк.

2. Ті самі діяння, вчинені щодо малолітнього або з корисливих мотивів, щодо двох чи більше осіб або за попередньою змовою групою осіб, або способом, небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або таке, що супроводжувалося заподіянням йому фізичних страждань, або із застосуванням зброї, або здійснюване протягом тривалого часу, -

караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою, або такі, що спричинили тяжкі наслідки, -

караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.
23.04.2026 17:40 Ответить
23.04.2026 17:40 Ответить
+12
Кримінальний Кодекс України то чмо?
І Конституція також?
23.04.2026 17:45 Ответить
23.04.2026 17:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
23.04.2026 17:39 Ответить
23.04.2026 17:40 Ответить
23.04.2026 17:40 Ответить
де служиш чмо?
23.04.2026 17:42 Ответить
23.04.2026 17:42 Ответить
Кримінальний Кодекс України то чмо?
І Конституція також?
23.04.2026 17:45 Ответить
23.04.2026 17:45 Ответить
ага, іти служити і Україну захищати, то всякі ухілянтські дбби чомусь про права свої згадують, а не про обов'язки.
23.04.2026 18:24 Ответить
23.04.2026 18:24 Ответить
Ох і важко з вами дебілми....
Так тому і так, бо закони і Конституцію поставили на паузу!
Якщо найвеличнішому можна покласти хер на них, то чому і іншим не можна? Як він так казав - ви всі президенти?
Щоб вимагати від когось дитримання закону треба, в першу чергу, самому їх виконувати. А якщо вищі посадові особи на то все поклали хер, то якого ж тоді вимагати від інших? От як вимагти від того ухилянта дитримання закону, якщо навколо таке нагле беззаконня?!
О така ось херня, малята.
па-пріколу і шоп паржать вони ж такі...
Дебіли, ***...
23.04.2026 18:40 Ответить
23.04.2026 18:40 Ответить
дебіл тут ти, не перекладай з хворої глови на здорову свої проблеми. я краще ща тебе це все знаю, дебіл, мля. от ти пишеш "Щоб вимагати від когось дитримання закону треба, в першу чергу, самому їх виконувати." так в цю гру грати можна вдвох, ті хто поклав хер, несуть і понесуть відповаідальність, рано чи пізно, а захищати країну треба вже. І твоє питання до них якого хріна ви порушували буде логічним і справедливим, якщо ти закон теж виконував, а не як шавка вони порушують, то і я буду порушувати, дбби тупорилі.
23.04.2026 18:56 Ответить
23.04.2026 18:56 Ответить
З себе почни утирок.
23.04.2026 17:46 Ответить
23.04.2026 17:46 Ответить
Де служиш чмо?
23.04.2026 17:47 Ответить
23.04.2026 17:47 Ответить
чмирдяй галімий, на питання питанням відповідають тілки ідіоти, бо не можуть відповісти. так би сказало що ти кончений ждун ухилянтський.
23.04.2026 18:23 Ответить
23.04.2026 18:23 Ответить
23.04.2026 17:42 Ответить
23.04.2026 17:42 Ответить
Сотні тисяч на Майдан виходило. Бились з беркутом декілька тисяч,а коли були розстріли,декілька сотень.Якщо ти слимак,готовий віддати окупантам свою країну,хату,старих, дітей і тікать світзаочі,біжи вже через Тису.Добре що не всі такі.
23.04.2026 18:04 Ответить
23.04.2026 18:04 Ответить
А що ти скажеш на те, що більшість з тих хто воював та воює, вважають, що країна в нинішньому вигляді не варта їхнього життя. Вони слимаки, всі слимаки - правда? Одні надпотужні інтернет бойовикі все знають, нікого і нічого не бояться, та врятують країну...
Але колись потім - зараз вони дуже зайняті.
23.04.2026 18:18 Ответить
23.04.2026 18:18 Ответить
Виглядає на те, що в нас слимаків - переважна більшість українців, оскільки бажаючих воювати за країну мрій зеленого мародера та статки жменьки покидьків, які узурпували всю владу в країні, давно уже немає.
23.04.2026 19:12 Ответить
23.04.2026 19:12 Ответить
А як бути з тими хто вже поклав здоров'я та життя захищаючи цю країну та усіх хто у ній? Типу я тебе туди не посилав?
Та й вже зараз багато країн ЄС задумується над тим як позбавити гостинності чоловіків призовного віку. Нова велика хвиля мігрантів гарантовано буде заблокована на кордонах вже з їх сторони.
А ще, це дуже погана ідея брати за взірець шлях побудови державності яким пройшли євреї, який і почався з розвійування по світу.
23.04.2026 18:22 Ответить
23.04.2026 18:22 Ответить
тобто якщо УЖЕ 500 000 калік, то в знак солідарності треба ще 500 000?

Я не знаю жодного хто рветься захищати цю країну. ЗАхищати що? - обмеження ДЛЯ ЛЮДЕЙ але не для чиновників? Концтабір? Можливо треба спочатку щось дати щоб було ЩО захищати?
23.04.2026 18:37 Ответить
23.04.2026 18:37 Ответить
Захищати життя, своє, свої сім'ї, сусідів. Нас прийшли вбивати і ніхто крім нас самих з цим нічого робити не буде. А вижити зі зброєю в руках трохи легше ніж без зброї. Спитайте у євреїв з концтаборів. Якщо не подобається ЗСУ вперед, створюйте добровольче військо.
23.04.2026 18:53 Ответить
23.04.2026 18:53 Ответить
"Я не знаю жодного хто рветься захищати цю країну. "

і чому я не здивований, ухилєс до ухилєсів
23.04.2026 19:01 Ответить
23.04.2026 19:01 Ответить
И шо ты предлагаешь ?
Ты предлагаешь сдать Украину желающим ?
***** прийдёт тебе порядок наведёт ??????
23.04.2026 18:49 Ответить
23.04.2026 18:49 Ответить
Звісно, ТЦК не повинно це робити, якщо усі військовозобов"язані виконуватимуть закон і самі відвідають ТЦК і ВЛК. А якщо вірус ухилянства уразив мозок сотень тисяч яйценосіїв із сцикливими душами, то тут усі противірусні методи доречні.
23.04.2026 17:43 Ответить
23.04.2026 17:43 Ответить
в законі такої умови нема, не вигадуй
23.04.2026 17:47 Ответить
23.04.2026 17:47 Ответить
Курва, та тому й вразив, бо почали з беззаконня!
5 років тому треба було по-закону, коли черги стояли, але ж ні, нікаму нічєго нє должєн...
А тепер маємо ось таке божевілля.
Сотні тисяч СЗЧ, мільйони ухилянтів, мільйони втікачів через тису...
Бо, ще раз, хотіли па-пріколу і шоп паржать...суки
23.04.2026 17:48 Ответить
23.04.2026 17:48 Ответить
Ви значно занизили чисельність ухилянтів від зеленського!
Переглянте додатково свої розрахунки разом з падєльніками, не затягуйте…
23.04.2026 17:59 Ответить
23.04.2026 17:59 Ответить
Випердів? А сказати що хотів?
23.04.2026 18:02 Ответить
23.04.2026 18:02 Ответить
Проблема не у беззаконні, а у втратах. Просто закінчилися охочі безкоштовно померти за кордони, а для найманців у влади немає грошей, а для використання дронів - розуму. А переважна більшість (90+%) не готова безкоштовно вмирати за землі у чужій власності.
23.04.2026 18:16 Ответить
23.04.2026 18:16 Ответить
Беззаконня - це лише стосується тих, хто не хоче воювати. А якщо хочеш воювати до перемоги або смерті, то ніхто порушувати закон проти тебе не буде! Не треба поширювати рос іпсо!
23.04.2026 18:42 Ответить
23.04.2026 18:42 Ответить
Беззаконня воно і є беззаконня. Тобто, заставити виконувати закон незаконними методами то є ЗЛОЧИН. Тому і.
Тупо? Не доходить?
23.04.2026 18:45 Ответить
23.04.2026 18:45 Ответить
Так, злочин. Але цей злочин застосовується лише до злочинців.
23.04.2026 18:53 Ответить
23.04.2026 18:53 Ответить
Ухилянство началось ещё в 2014 году.
И именно с 2014 года самые патриотические суды мовы и віри начали оправдывать ухилянтов показуючи пересічним что за ухилянство и за отказ защищать и мову и віру НИЧЕГО НЕБУДЕТ.
23.04.2026 18:53 Ответить
23.04.2026 18:53 Ответить
Ну так розкажи своїм дружкам віп-ухилянтам про обов'язки!
23.04.2026 18:17 Ответить
23.04.2026 18:17 Ответить
А твоя фотка зверху, чи знизу?
Бо з тих, що знизу є ті, що робить досить багато задля перемоги України і явно більше, ніж може зробити штурмовиком.
А ти щось робиш задля захисту України?
23.04.2026 18:48 Ответить
23.04.2026 18:48 Ответить
Я тримаю інформаційний фронт: допомагаю віп-ухилянтам добратися до окопів, борюся з командирами, що не бережуть військових та використовують піхоту замість дронів.
23.04.2026 18:56 Ответить
23.04.2026 18:56 Ответить
" робить досить багато" - це ви про яйця по 17 грн чи про 100% розкрадених пожертв?
23.04.2026 18:58 Ответить
23.04.2026 18:58 Ответить
***** цей Гороховський - рєптєлоїд
23.04.2026 19:16 Ответить
23.04.2026 19:16 Ответить
В першу чергу, цей обов'язок повинні виконувати ті, в кого є певна військова чи силова освіта.
Всі поліцейські, прокурори - здають фізичні нормативи. Вони навчені, та мають виконувати присягу перед народом.
Поліція, так взагалі по деяким містам на початку війни втекла. Люди самі організувались, та підтримували порядок. Потім, як стало спокійніше - поліція повернулась.
23.04.2026 19:21 Ответить
23.04.2026 19:21 Ответить
"Ми хочемо, щоб люди нам довіряли, нас викликали, коли в них щось трапляється. А люди останнім часом сумніваються перед тим, як викликати поліцію" - а чому так сталося, не здогадуєшся?
23.04.2026 17:44 Ответить
23.04.2026 17:44 Ответить
Ви, віслюки, забуваєте про те що "законне позбавлення волі" прерогатива виключно "правоохоронних органів" на законних підставах.

Спочатку будуть @башити мусорню, за те що вони за цим гестапо спокійно спостерігали. Потім все інше.
23.04.2026 17:45 Ответить
23.04.2026 17:45 Ответить
Служба у війську і захист Батьківщини не є позбавленням волі.
23.04.2026 17:47 Ответить
23.04.2026 17:47 Ответить
От скажи, ти таке впороте від народження, чи то посада в тебе така?
23.04.2026 17:50 Ответить
23.04.2026 17:50 Ответить
То есть незалежна и вільна Україна лично для тебя не Батьківщина ??????
23.04.2026 18:57 Ответить
23.04.2026 18:57 Ответить
Ти осел? Чи просто пахомець?
23.04.2026 17:53 Ответить
23.04.2026 17:53 Ответить
До захисту Батьківщини не встигають доїхати з відкритими ЧМТ.
23.04.2026 17:54 Ответить
23.04.2026 17:54 Ответить
Цікаво. А коли через це кацапські орки прийдуть до тебе додому через відсутність мобілізації - ти їх теж плануєш "@башити", чи ти братушек чекаєш? Нагадую, що у тому ж Бахмуті кацапня розстрілювала і таких як ти ждунів.
23.04.2026 18:02 Ответить
23.04.2026 18:02 Ответить
Ти теж десь "служиш"? Мож мені в приват писнути де, герой. І з чого ти взяв що я "ждун" і не служу? Просто зелена балалайка? Бачив я таких. Бігли від тих кого "захищати", туди де "служити". Ти з тих?
23.04.2026 18:07 Ответить
23.04.2026 18:07 Ответить
В приват письнути? В який приват, йолопе? Тут немає приватів, це ти зі своїм стрипклубом поплутав Цензор.
23.04.2026 18:27 Ответить
23.04.2026 18:27 Ответить
Може прийдуть, а може й не прийдуть. Хто зна
23.04.2026 18:11 Ответить
23.04.2026 18:11 Ответить
Якщо фронт посиплеться - прийдуть 100%.
23.04.2026 18:26 Ответить
23.04.2026 18:26 Ответить
З чого йому сипатись? Он буданов сьогодні сказав все у нас гаразд, катастрофи не буде. А депутат від слуг з трибуни розповів, що в нас ресурсів воювати на 10 років вистачить.
23.04.2026 18:35 Ответить
23.04.2026 18:35 Ответить
З того, що мобілізація не "по-приколу" проводиться. Наші втрати менші за кацапські, але вони є і їх потрібно компенсувати.

"катастрофи не буде. А депутат від слуг з трибуни розповів, що в нас ресурсів воювати на 10 років вистачить"
І з чого ти взяв, що вони це все казали за умови припинення мобілізації? Чи Буданов або той депутат сказав, що "мобілізація не потрібна - і так наявних людей вистачить на 10 років"?
23.04.2026 18:46 Ответить
23.04.2026 18:46 Ответить
Якось це все дуже підозріло, така кількість новин про тцк.
Може зовсім скоро заявлять, що тцк це не законно🤔.
23.04.2026 17:45 Ответить
23.04.2026 17:45 Ответить
Ну казали, що люди Єрмака хочуть топити Федорова і Буданова... Може таким чином почалося?
23.04.2026 17:51 Ответить
23.04.2026 17:51 Ответить
Так, до виборів готуються.
23.04.2026 18:09 Ответить
23.04.2026 18:09 Ответить
Я теж помітила, що різко збільшилося новин про агресію тцкашників. Мені здається це тому, що у рашки херові справи, особливо останнім часом з ударами по нпз та іншим важливим цілям. Бо наші продажні можуть і навмисно провокувати, щоб роздмухати з мухо слона. Не кажу, що тцк білі і пухнасті.
23.04.2026 18:18 Ответить
23.04.2026 18:18 Ответить
Шо ти пробзділа тупа курка?З мухи слона?Приїдь тупа корова і подивись,що ті півні з ТЦК витворяють!!!
23.04.2026 18:24 Ответить
23.04.2026 18:24 Ответить
І шо конкретно вони витворяють? В мене забусярили 3-х знайомих. Ніхто з них не впирався рогами в двері бусіка - нікого і пальцем не зачепили. Ну це не кажучи про таких як мої побратими які пішли добровільно.
23.04.2026 19:06 Ответить
23.04.2026 19:06 Ответить
Якщо у так званого представника ніяких документів окрім військового квитка то яка законність ТЦК?
23.04.2026 18:22 Ответить
23.04.2026 18:22 Ответить
"а вська слушает да ест "
23.04.2026 17:49 Ответить
23.04.2026 17:49 Ответить
На святе рота роззявив! Дітей тецекашників та веелкешників жебраками хочеш зробити?!
23.04.2026 17:50 Ответить
23.04.2026 17:50 Ответить
Теперь,они точно больше не будут....они же не знали...их ввели в заблуждение...я даже знаю кто.Порошенко виноват-это он
23.04.2026 17:51 Ответить
23.04.2026 17:51 Ответить
"До 30% солдатів можуть замінити роботи"
Сили оборони України планують замінити до 30% особового складу роботизованими системами на найскладніших ділянках фронту до 2026 року. Впровадження наземних роботизованих комплексів дозволяє зменшити втрати серед військових та змінити характер ведення війни, замінюючи людські штурмові операції на дистанційно керовані атаки.
Может хватит насильственно загонять украинцев на фронт?? А переходить на роботов. Ведь самое дорогое это человеческая жизнь. Европа не спешит делать ротацию и присылать своих солдатов. А воевать до последнего украинца как говорил письков это абсурд!
23.04.2026 17:55 Ответить
23.04.2026 17:55 Ответить
Дрони коштують грошей та є-балів, а люди нічого не коштують. Навіщо берегти безкоштовний ресурс? Навіщо Європі присилати дорогу ******* зброю, якщо рашку можна стримати українським безкоштовним людським матеріалом?
23.04.2026 18:12 Ответить
23.04.2026 18:12 Ответить
Херню пишеш. Люди коштують набагато дорожче будь-якого дрона. І навіть якщо цинічно просто рахувати тільки гроші - виплата за загибель - це вже 15 мільйонів - більше за будь-який дрон.
23.04.2026 18:41 Ответить
23.04.2026 18:41 Ответить
А дрони збирати, заряджати, запускати та керувати ним будуть теж роботи.
А ті хто 5 років горбатиться водієм, діловодом чи механіком - він же тупий, він за 5 років хоч і заїбався і дітей роками не бачить як і нормального життя - але придумати як злиняти по догляду чи по влк він не допетрає, звісно - хай далі одні і ті ж вічно служать, а мобілізація то від лукавого.
23.04.2026 19:18 Ответить
23.04.2026 19:18 Ответить
Міноборони замовило бодікамер для військових ТЦК на 291 мільйон Джерело: https://censor.net/n3612062

І як це корелює?
23.04.2026 17:56 Ответить
23.04.2026 17:56 Ответить
І хто ж такий дав наказ ТЦК діяти таким чином?
Чи не улюбленець ухилянтів чотириразрвий верховний ухилянт?
23.04.2026 17:57 Ответить
23.04.2026 17:57 Ответить
А офіс омбудсмена у "військових тцк" спитав? Фінансові потоки самі себе не освоять.
23.04.2026 18:12 Ответить
23.04.2026 18:12 Ответить
Ой, лихо, лихо. А як же тоді на будиночок в Іспанії заробити.
23.04.2026 18:13 Ответить
23.04.2026 18:13 Ответить
Не повинні, але їм це подобається, і вони не можуть зупинитися.
23.04.2026 18:14 Ответить
23.04.2026 18:14 Ответить
показать весь комментарий
23.04.2026 18:14 Ответить
Ти це їм скажи в мордяки їх закриті 🤦 який же імпотенти при владі, просто ліквідуйте їх як організацію і все, якщо ні значить це комусь треба, рашистам точно, щоб була їжа для їх новин.
23.04.2026 18:17 Ответить
23.04.2026 18:17 Ответить
Чому до 22 року була мобілізація схожа на мобілізацію а після 22 року, тобто з початку 23 року , за дивним збігом обставин зняли залужного і поставили кацапа сирка стала в прямому сенсі бусифікація і могилізація?
23.04.2026 18:23 Ответить
23.04.2026 18:23 Ответить
Так зєля закрив воєнкомати після скандалу з одеським воєнком. І придумав тецека еспе.
Ліжка в борделі переставив. Одеський воєнком до речі не сидить в тюрмі.
23.04.2026 18:40 Ответить
23.04.2026 18:40 Ответить
Бо Залужний всрав мобілізований ресурс з добровольців на відносно успішне звільнення Херсону, Харківщини(+сирок) та безуспішний наступ на Маріуполь. Й затребував ще 500тис., але вже в цей час черга добровольців вичерпалася.
23.04.2026 18:41 Ответить
23.04.2026 18:41 Ответить
Полиция не желает исполнять эти обязанности,кто будет отправлять пополнение на фронт?
23.04.2026 18:51 Ответить
23.04.2026 18:51 Ответить
Интересно а в офисе этой омбудсменши сам действующий закон о мобилизации читали ?
РЕКОМЕНДУЮ ВНИМАТЕЛЬНО ПОЧИТАТЬ бо там прописано всё о чём талантливую омбудсменшу осенило.
ВОТ ТОЛЬКО ВЫПОЛНЯТЬ ЗАКОН О МОБИЛИЗАЦИ НЕХОТЯТ НИ МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ, НИ ПОЛИЦИЯ.
Так может принять поправки к закону о мобилизации о наказании представителей местной власти и полиции за невыполнение своих функций и обязанностей согласно закону о мобилизации.
показать весь комментарий
23.04.2026 19:07 Ответить
 
 