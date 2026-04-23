Мужчина убегал от ТЦК и боролся с военным на крыше частного дома на Волыни: оба упали. ВИДЕО

В соцсети распространили видео, на котором военнослужащий ТЦК борется с мужчиной на крыше частного дома и падает оттуда вместе с ним. В ТЦК пояснили, что мужчина сам залез на крышу, а военные "хотели помочь ему спуститься".

Об этом пишет местное издание "Волынские новости" и комментирует Волынский ТЦК и СП, передает Цензор.НЕТ.

Внимание! Ненормативная лексика!

Детали конфликта

В ТЦК говорят, что инцидент произошел в селе Струмовка под Луцком. Там военные ТЦК вместе с полицейскими обнаружили транспортное средство — его водитель, заметив военных, пытался избежать проверки и не реагировал на законные требования об остановке.

Тогда он вышел из машины, забежал на территорию частного дома и поднялся на крышу.

"Находясь там, он просил о помощи из-за боязни высоты, одновременно избегая контакта с военнослужащими. Для безопасного спуска ему была предоставлена лестница, которую он сам и забрал на крышу, однако долгое время не решался ею воспользоваться", — говорят в ТЦК.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Во Львове люди в военной форме силой затолкали мужчину в автомобиль и переехали женщину на глазах у полиции. ВИДЕО

Когда ему пытались "помочь спуститься", между ним и военнослужащим возникла потасовка, в результате чего они оба упали с крыши.

Мужчину доставили на ВВК

Впоследствии сам мужчина признался, что находится в розыске за нарушение правил воинского учета и таким образом хотел избежать общения с группой оповещения. Сейчас его доставили в ТЦК для прохождения военно-врачебной комиссии. Телесных повреждений в результате инцидента он не получил.

При этом в сети также публиковали видео, на которых военный, якобы во время этого самого инцидента, увидев, что свидетели снимают его на камеру, на русском языке требовал прекратить съемку и говорил им, что "примем всех". Также он просил своего напарника: "Бери ствол, сейчас будем е#ать по ногам".

Смотрите также: Пытки и стрельба в Харькове: военнослужащим ТЦК сообщено о подозрении, — ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж