Мужчина убегал от ТЦК и боролся с военным на крыше частного дома на Волыни: оба упали. ВИДЕО

В соцсети распространили видео, на котором военнослужащий ТЦК борется с мужчиной на крыше частного дома и падает оттуда вместе с ним. В ТЦК пояснили, что мужчина сам залез на крышу, а военные "хотели помочь ему спуститься".

Об этом пишет местное издание "Волынские новости" и комментирует Волынский ТЦК и СП, передает Цензор.НЕТ.

Внимание! Ненормативная лексика!

Детали конфликта 

В ТЦК говорят, что инцидент произошел в селе Струмовка под Луцком. Там военные ТЦК вместе с полицейскими обнаружили транспортное средство — его водитель, заметив военных, пытался избежать проверки и не реагировал на законные требования об остановке.

Тогда он вышел из машины, забежал на территорию частного дома и поднялся на крышу.

"Находясь там, он просил о помощи из-за боязни высоты, одновременно избегая контакта с военнослужащими. Для безопасного спуска ему была предоставлена лестница, которую он сам и забрал на крышу, однако долгое время не решался ею воспользоваться", — говорят в ТЦК.

  • Когда ему пытались "помочь спуститься", между ним и военнослужащим возникла потасовка, в результате чего они оба упали с крыши.

Мужчину доставили на ВВК

Впоследствии сам мужчина признался, что находится в розыске за нарушение правил воинского учета и таким образом хотел избежать общения с группой оповещения. Сейчас его доставили в ТЦК для прохождения военно-врачебной комиссии. Телесных повреждений в результате инцидента он не получил.

При этом в сети также публиковали видео, на которых военный, якобы во время этого самого инцидента, увидев, что свидетели снимают его на камеру, на русском языке требовал прекратить съемку и говорил им, что "примем всех". Также он просил своего напарника: "Бери ствол, сейчас будем е#ать по ногам".

В Волынском ТЦК прокомментировали видео с падением мужчины с крыши частного дома

конфликт ТЦК Волынская область Луцкий район Струмовка
Топ комментарии
+12
Одне питання, чому тцк проникло в приватне володіння? Це ж незаконно як і те що він робить.
показать весь комментарий
23.04.2026 17:06 Ответить
+10
законів, яких там ніколи й не було, сьогодні взагалі поставлені на паузу!
показать весь комментарий
23.04.2026 17:08 Ответить
+8
Я думаю після такого у чоловіка точно з'явиться дух мотивованості , і він потужно піде в перших рядах зачищати посадки під ворожими дронами (ніт) , а то прийдуть буряти і будуть силоміць хапати чоловіків в бус і везти на війну, ви цього хочете?!
показать весь комментарий
23.04.2026 17:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Одне питання, чому тцк проникло в приватне володіння? Це ж незаконно як і те що він робить.
23.04.2026 17:06 Ответить
законів, яких там ніколи й не було, сьогодні взагалі поставлені на паузу!
23.04.2026 17:08 Ответить
Військові допомагали громадянину України доїхати до ТЦК виконати свій головний обов'язок в житті - обов'язок захисту батькивщіни!
23.04.2026 17:11 Ответить
Тобі видно, ще не допомогли. Але все ще по переду!
23.04.2026 17:16 Ответить
судячи по тому, що батьківщини за маленької і бачачи, як там у нього вдома сміло поводяться тцк-уни, там ніякої заргози їй не існує. в іншому випадку - тцкунів там би й близько не було! ще й мєнтів би позаду себе залишили в тому забігу )))
23.04.2026 17:18 Ответить
- Но ведь есть великие дела, за которые стоит отдать жизнь, - возразила Бабочка.

- Нет, нет таких дел! Потому что жизнь у тебя только одна, а великих дел как собак нерезаных!.

Книга «Интересные времена» (Interesting Times), цикл про Плоский мир. Терри Пратчет.
23.04.2026 17:22 Ответить
Цікаво, чому вас так само не цікавить незаконність відмови надати документи для перевірки і втеча?
23.04.2026 17:08 Ответить
А те що він незаконно проник на приватну територію то тебе не цікавить?
23.04.2026 17:11 Ответить
Це наслідок. Причина - відмова показати документи і втеча. І нічого незаконного в тому, що зупиняють злочинні дії втікача - нема. Якби зайшли без причини - так,було б порушення.
23.04.2026 17:13 Ответить
Після бандитів в однострої в Одесі яка взагалі може бути законність перевірки документів взагалі? Закони? Ні не чув, а що це таке?
23.04.2026 17:14 Ответить
Те що ваш сусід злодій - говорить про те, що ви злодій теж? В ТЦК - так само як і скрізь є різні люди. А те, що ухилянти готові платити- звісно ж створює корупційні ризики. Не ухиляйтесь - не буде проблем.
23.04.2026 17:17 Ответить
А чому це повинно цікавити? Він щось порушив? Якщо так то нехай поліція ловить і притягує до відповідальності. При чому тут військові які вломились в приватне домоволодіння?
23.04.2026 17:12 Ответить
Очевидно порушив. Читайте закони. Їх незнання не звільняє від відповідальності. Під час воєнного стану - всі зобовєязані мати військово-облікові документи при собі і надавати їх для перевірки.
23.04.2026 17:15 Ответить
Там така штука, що є ще одне відео звідти і на ньому працівники ТЦК чомусь спілкуються кацапською. Це Волинь, там собачомовних дуже мало, може хлоп їх за ДРГ ворожу прийняв?
23.04.2026 17:16 Ответить
Ну от тільки не розповідай мені про Волинь, я родом з Луцька - і там більш ніж достатньо російськомовних. В 70-ті завезли демятки тисяч етнічних росіян робітників на нові заводи.
23.04.2026 17:18 Ответить
А я з Києва і от порівняно з Києвом (чи Черкасами, Черніговом, Сумами тощо) на Волині собачомовних таки дійсно небагато. Але навіть якщо то етнічні москалі, то вони ЗОБОВ'ЯЗАНІ при виконанні службових обов'язків послуговуватися виключно державною мовою, хіба не так?
23.04.2026 17:21 Ответить
До тих хто воює і розмовляє російською в *** теж претензії?
23.04.2026 17:23 Ответить
У мене ні до кого нема претензій, я моделюю ситуацію. Є, наприклад, люди, які, умовно, в ЦНАПі чи банку відмовляються спілкуватися з операторами, які не можуть українською розмовляти...
23.04.2026 17:28 Ответить
Не розказуй казок.Кацапську в Луцьку рідко де почуєш.Навіть від переселенців. Тільки пенси-ракетчики що в наливайці біля стадіону кучкуються хіба що пошепки кацапською розмовляють
23.04.2026 17:36 Ответить
Ну це вже здогадки, ідеально було б запис із бодікамер побачити, щоб не було ніяких спекуляцій та домислів...
23.04.2026 17:30 Ответить
Ну так хай поліція, відкриває справу і передає в суд. Який закон, дозволяє вісковослужбовцям ТЦК, бігати по дахам приватних володінь? Покажіть мені і я звами погоджусь
23.04.2026 17:18 Ответить
У вас явно проблеми зі сприйняттям.
Ще раз, якщо він щось порушив то його повинна ловити поліція і притягувати до відповідальності. У військових немає права ні людей ловити ні вламуватись у чуже домоволодіння.
23.04.2026 17:20 Ответить
Нажаль, маємо некомпетентну та ще неадекватну владу, тому маємо такі наслідки, колис при СССР , я служив в комендатурі, то такими методами ми діяли, але ми виловлювали дизертирів та тих хто ходив в самоволку. Але що хотіти від неадеквата президента, коли голосували, думали, що дурня оберуть, то стане легше жити!
23.04.2026 17:30 Ответить
Вочевидь тому що вимога надати документи для перевiрки НЕЗАКОННА.
23.04.2026 17:18 Ответить
Мабуть ти громадянин якоїсьіншої країни )) В Україні - під час воєнного стану - громадяни зобов'язані мати при собі та надавати для перевірки віськово облікові документи.
23.04.2026 17:20 Ответить
Кому? Невідомим особам в блаклавах?
23.04.2026 17:29 Ответить
А де в кадрі хоч одна особа, уповноважена законом на перевірку документів і яким саме законом?
23.04.2026 17:23 Ответить
Ти опус від ТЦК на той безлад читав? Там ж таке написано - він, виявляється, сам просив, щоб його з даху зняли, от вони й вдерлись на приватне подвір`я, а потім, щоб не боявся, по ногах навіть хотіли постріляти. А потім впав, а потім його як лантух по землі поволокли. І гарантовано там кілька переломів і купа забоїв.
Ох і ж навоює після того той хлопака. В нього відразу такий патріотизм і свідомість. Він так ЗСУ так підсилить.... якщо на ноги стане.
От для чого така мобілізація?! Щоб сили і кошти на ту саму мобілізацію, транспортування, обмундирування, підготовку, харчування. Та й лікування, бо ж переломи...
Довбні, а про Закон нічого не чули? От і результат.
1. ТЦК не має права проникати на приватну територію і житло.
2. ТЦК не має права силою, а тим більше каліцтвом затримувати.
3. Для того є уповноважені і наділені правами органи і відповідний порядок.
Порушив закон, ухиляється - постанова суду, поліція, хай хоч двері виламують, затримання.. і т.д.
А тут не мобілізація, тут, схоріше розбій...
А потім, а чому ж то стільки СЗЧ. Так дай Бог, щоб він ще тих ТЦКашників просто не перестріляв при нагоді...
От придурки...
23.04.2026 17:28 Ответить
ну поперше - то не його будинок. Тому мене як власника, да цікавить -я кого хєра якісь уроди без просу лазили у мене по даху???
23.04.2026 17:52 Ответить
А чому ухилянт не виконує вимоги закону про загальну мобілізацію під час дії воєнного стану?
23.04.2026 17:50 Ответить
Ги. Саакашвілі-2.
23.04.2026 17:08 Ответить
Я думаю після такого у чоловіка точно з'явиться дух мотивованості , і він потужно піде в перших рядах зачищати посадки під ворожими дронами (ніт) , а то прийдуть буряти і будуть силоміць хапати чоловіків в бус і везти на війну, ви цього хочете?!
23.04.2026 17:08 Ответить
З'явиться. В більшості оцей переляк перед тим, щоб піти у військо - надуманий та індукований зовні. Страшно - поки щось не сталося. А далі - людина адаптується і більшість бусифікованих нормально служать, якщо потрапляють в адекватне місце.
23.04.2026 17:11 Ответить
Да... Так так. От був у мене знайомий. Який ще з часів АТО в армії був. А потім його почали кидати по чужих бригадах в незнайомі колективи.

Ну, другий рік пішов як він числиться безвісти зниклим після виходу на завдання з таким вот колективом який знав кілька днів...

І це вже проф військовий на контракті не зміг себе захистити від бог зна чого. А тут якісь бусифіковані без досвіду і права голосу.
23.04.2026 17:17 Ответить
В армії, як і скрізь - є різні люди і різні місця. Щоб не потрапити в якусь жопу - варто самому знайти місце і піти через рекрутинг, а якщо дочекався поки зловлять - ну то вже як пощастить.
23.04.2026 17:21 Ответить
Ахаха. Рекрутинг. А який закон закріплює за військовослужбовцем посаду і місце служби за його вибором? А то у нас згідно закону ідеш в СБС а опиняєшся в штурмовиках скелі бо так сказало керівництво.
23.04.2026 17:30 Ответить
Що це траке адеквавтне місце? Його відправлять в штурмовики десь в скелю.І ви всі добре це знаєте.Найбільше потрібна піхота,тому що там найбільше втрат.А москалі точно не менше дронів використовують.
23.04.2026 17:24 Ответить
Так, так, а потім сотні в счз ідуть.
23.04.2026 17:25 Ответить
Його потягнули як свиню на забій.І яке ж в тцк остервенніня, би за 100 тисяч доларів не пішов в тцк,а нарід спокійно йде.Є ще відео з інших ракурсів,де цей представнитк тцк погрожував знімаючим і говорив він по москальськи.
23.04.2026 17:08 Ответить
Повернусь з фронту обов'язково піду в ТЦК ловити ухилянтів які відсиджувались в тилу. Якщо людина за 4 роки війни не дійшла до ТЦК то це вже причина для фізичного впливу!
23.04.2026 17:14 Ответить
На дію,завжди є протидія.І взагалі ти це все хотів.Стрибав тут агітуючи за Гриценка і і хотів скинути попередників.Тобі казали,що буде піпець в країні,а ти ме бе і ще зараз погрожуєш.
23.04.2026 17:18 Ответить
Правильно і починай одразу з козирного ухилянта, чотириразового. Якщо не обсеришся бо такі вояки як ти хоробрі тільки толпою проти беззахисного.
23.04.2026 17:42 Ответить
Мабуть, він подумав, що це за ним прийшли окупанти московські, мобілізувати його, щоб воював проти своєї Родини і України?!?!?
Можливо, він як і зеленський, не ЗНАВ???
23.04.2026 17:08 Ответить
А де поліція?!
23.04.2026 17:08 Ответить
Так це ж москаль...
23.04.2026 17:09 Ответить
якщо ухилянт-колаборант тікає, йому потрібно допомогти пройти до ТЦК. Хлопці дуже ввічливо працюють. Чеченці чи інші чорні з рфії просто дали б ***** і кинули у машину, тому нехай подякує.
23.04.2026 17:09 Ответить
А звідки Васько знає стільки про чеченців і якихось "інших чорних" з рфії?
Така обізнаність з їх методами викликає підозру 🔎.
23.04.2026 17:15 Ответить
Чоловік тікав не від тцк а від смерті.
23.04.2026 17:11 Ответить
Від смерті треба захищати Україну, а не тікати від конституційного обов"язку.
23.04.2026 17:16 Ответить
Навряд чи цей пафос стосується особисто вас.
23.04.2026 17:18 Ответить
Він відчайдушно ризикував своїм та чужим життям, щоб не ризикувати життям заради Батьківщини.
23.04.2026 17:16 Ответить
Сумно те що "заради Батьківщини" в наш час знівельовано.
23.04.2026 17:20 Ответить
Ухилянта спіймали і у подальшому мотивуватимуть, щоб він разом з іншими захищав ваше майно, життя ваший батьків, вашу дружину і дітей від згвалтувань кацапськими звірами. Така причина затримання цього порушника закону вас влаштовує ??? Чи вам байдужа доля вашої родини ???
23.04.2026 17:31 Ответить
А він точно буде захищати чи втече в сзч? Чи ще гірше, не здасть він після цього позиції русні. Бо таке було неодноразово. Прилітало по полігонам під час шикування і ті хто вижив казали, що їх здали свої.

Я б не хотів йти на завдання з людиною, яка у війську не по своїй волі + має мотиви для помсти.
23.04.2026 17:41 Ответить
Та там ще на цьому відео ( гуляє інтернеті) ТЦКашнік ( видно Волинський хлоп) на чіста рускам погрожує хлопцям що знімали відео.
23.04.2026 17:13 Ответить
Ти злякався погроз на чіста рускам?
23.04.2026 17:19 Ответить
Так, злякався, може то буряти в тилу іпсо розводять та здійснюють провокації 😸. Уявіть в москві воєнні пакують мобілізованого ще й на українській мові щось розповідають. Там би вже напевно їх самих запакували, а Україна то країна можливостей 😸
23.04.2026 17:43 Ответить
Я теж про це написав,але то наче інший випадок.А може цей самий.Потрібно передивитися.Бо там інші будинки.
23.04.2026 17:20 Ответить
Ось це відео https://x.com/i/status/2047260699563282466
23.04.2026 17:35 Ответить
працівник тцк ******* кацапською!ім з руськоязичною шелепою волинян не шкода!
23.04.2026 17:13 Ответить
Ну з "оповіщеним" зрозуміло. А тцкун? Невже "план на заготівлю ресурсу" так затьмарює очі що аж на дах лізе?
23.04.2026 17:17 Ответить
Дивує як поранені на фронті тцкашники бігають спринти за ухилянтами, лізуть під кулі, стрибають на капоти машин, борються з ними на дахах. Це ж яке здоров'я треба мати, аби пораненому таке виробляти.
23.04.2026 17:17 Ответить
Артем, дивуватися ще більше будеш, якщо тікаючи від тцкашників, ти залізеш на самий верх високовольтної опори, а вони почнуть підніматися до тебе.
23.04.2026 17:22 Ответить
Навіщо мені туди лізти, якщо я не тцк і не ухилянт.
23.04.2026 17:26 Ответить
Волинь - мова строго кацапська - бої без правил
23.04.2026 17:17 Ответить
коментар обласного ТЦК вражає🤡
23.04.2026 17:19 Ответить
Якого кутя ТЦКашнік ліз на приватну будову?
23.04.2026 17:21 Ответить
Може в нього там гніздо 😸
23.04.2026 17:45 Ответить
Чудова мотивація, прямо стовідсоткова, він після такого побіжить , попроситься в окоп, отака новина гарна їжа для кацапських новин.
23.04.2026 17:22 Ответить
"Боровся з військовим" ага, це пряме і нагле викрадення людини бандою, з проникненням у приватне домоволодіння - особливо тяжкий кримінальний злочин.
23.04.2026 17:24 Ответить
Оповіщення по Зеленському, три військових не лоха оповістили лоха, при цьому поволікши по землі допомогли дістатись до тцк для проходження влк. Мало того, кацапською мовою забороняли знімати своє оповіщення на чужому подвір'ї, погрожуючи законними діями. Майже все по феншую, в рамках закону... чи ні?
23.04.2026 17:25 Ответить
Теж завжди дивувало чого ж вони так казяться коли хтось фільмує, як там вони кажуть, законні дії та вимоги тцк.
23.04.2026 17:32 Ответить
Які мужні та лагідні ТЦКуни. І оповістять, і запропонують допомогу, і з даху знімуть, і соціально підтримають врешті решт. Просто герої серед нас. Ось тільки сором'язливі чомусь. Практично всі в гюльчатайках...
23.04.2026 17:28 Ответить
Що не день, то новий бойовик, погоні по дахах, бійки на дахах, паркур.... От тільки сюжети однакові.
23.04.2026 17:30 Ответить
В Україні опанували нову професію карлсонів-людоловів? Зеля тримає свій язик в дупі рудого бордельного кота, Федоров ніяк не роздуплиться, а "штурмові полки" Сирського вже штурмують приватні оселі і навіть дахи на Волині. Як і у )(уйла все за планом.
23.04.2026 17:31 Ответить
варто відмітити, у )(уйла людей не ловлять в армію по дахам будинків.
23.04.2026 17:34 Ответить
Сподіваюсь Зеля таким же чином доправить до ТЦК свого карлсона з шугерменом та своїх мандатованих, які дивним чином втекли. До речі як там апетит великого розбудовника доріг Юзіка?
23.04.2026 17:37 Ответить
"Пишеш рапорт?"-відео з передку не для слабонервних.
До чого привів творожніков?
23.04.2026 17:32 Ответить
Хто взагалі додумався відправити москворотих тцкашників на Волинь?
23.04.2026 17:32 Ответить
Чоловік сам виліз на дах, злякався висоти і попросив допомоги, але уникав контакту з військовослужбовцями ТЦК. Співробітники лише намагалися допомогти йому безпечно спуститися вниз, - Волинський ТЦК
23.04.2026 17:35 Ответить
після 2019 року такі відео повертають відчуття невідворотності справедливих наслідків за безголовість.
23.04.2026 17:43 Ответить
Добірна російська лайка із погрозами на початку відео викликає справедливе питання - ДРГ зайшло в глибокий тил?
23.04.2026 17:44 Ответить
На якій підставі військові перебували на території приватної власності? Та і поліція з ними
23.04.2026 17:47 Ответить
 
 