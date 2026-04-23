Мужчина убегал от ТЦК и боролся с военным на крыше частного дома на Волыни: оба упали. ВИДЕО
В соцсети распространили видео, на котором военнослужащий ТЦК борется с мужчиной на крыше частного дома и падает оттуда вместе с ним. В ТЦК пояснили, что мужчина сам залез на крышу, а военные "хотели помочь ему спуститься".
Об этом пишет местное издание "Волынские новости" и комментирует Волынский ТЦК и СП, передает Цензор.НЕТ.
Внимание! Ненормативная лексика!
Детали конфликта
В ТЦК говорят, что инцидент произошел в селе Струмовка под Луцком. Там военные ТЦК вместе с полицейскими обнаружили транспортное средство — его водитель, заметив военных, пытался избежать проверки и не реагировал на законные требования об остановке.
Тогда он вышел из машины, забежал на территорию частного дома и поднялся на крышу.
"Находясь там, он просил о помощи из-за боязни высоты, одновременно избегая контакта с военнослужащими. Для безопасного спуска ему была предоставлена лестница, которую он сам и забрал на крышу, однако долгое время не решался ею воспользоваться", — говорят в ТЦК.
- Когда ему пытались "помочь спуститься", между ним и военнослужащим возникла потасовка, в результате чего они оба упали с крыши.
Мужчину доставили на ВВК
Впоследствии сам мужчина признался, что находится в розыске за нарушение правил воинского учета и таким образом хотел избежать общения с группой оповещения. Сейчас его доставили в ТЦК для прохождения военно-врачебной комиссии. Телесных повреждений в результате инцидента он не получил.
При этом в сети также публиковали видео, на которых военный, якобы во время этого самого инцидента, увидев, что свидетели снимают его на камеру, на русском языке требовал прекратить съемку и говорил им, что "примем всех". Также он просил своего напарника: "Бери ствол, сейчас будем е#ать по ногам".
- Нет, нет таких дел! Потому что жизнь у тебя только одна, а великих дел как собак нерезаных!.
Книга «Интересные времена» (Interesting Times), цикл про Плоский мир. Терри Пратчет.
Ще раз, якщо він щось порушив то його повинна ловити поліція і притягувати до відповідальності. У військових немає права ні людей ловити ні вламуватись у чуже домоволодіння.
Ох і ж навоює після того той хлопака. В нього відразу такий патріотизм і свідомість. Він так ЗСУ так підсилить.... якщо на ноги стане.
От для чого така мобілізація?! Щоб сили і кошти на ту саму мобілізацію, транспортування, обмундирування, підготовку, харчування. Та й лікування, бо ж переломи...
Довбні, а про Закон нічого не чули? От і результат.
1. ТЦК не має права проникати на приватну територію і житло.
2. ТЦК не має права силою, а тим більше каліцтвом затримувати.
3. Для того є уповноважені і наділені правами органи і відповідний порядок.
Порушив закон, ухиляється - постанова суду, поліція, хай хоч двері виламують, затримання.. і т.д.
А тут не мобілізація, тут, схоріше розбій...
А потім, а чому ж то стільки СЗЧ. Так дай Бог, щоб він ще тих ТЦКашників просто не перестріляв при нагоді...
От придурки...
Ну, другий рік пішов як він числиться безвісти зниклим після виходу на завдання з таким вот колективом який знав кілька днів...
І це вже проф військовий на контракті не зміг себе захистити від бог зна чого. А тут якісь бусифіковані без досвіду і права голосу.
Можливо, він як і зеленський, не ЗНАВ???
Така обізнаність з їх методами викликає підозру 🔎.
Я б не хотів йти на завдання з людиною, яка у війську не по своїй волі + має мотиви для помсти.
До чого привів творожніков?