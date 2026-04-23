Во Львове люди в военной форме силой затолкали мужчину в автомобиль и переехали женщину на глазах у полиции. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой люди в военной форме силой затаскивают мужчину в автомобиль, а затем наезжают на женщину. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Инцидент засняли очевидцы во Львове. На записи видно, как группа людей в камуфляже затолкала прохожего в автомобиль. Чтобы помешать выезду автомобиля, женщина (вероятно, родственница задержанного) пыталась закрыть ворота на выезде с придомовой территории. Водитель автомобиля не остановился и совершил наезд на женщину. Один из неизвестных оттащил женщину с дороги, и автомобиль продолжил движение. 

На последних кадрах записи виден служебный автомобиль полиции, стоявшей непосредственно рядом с местом происшествия. Полицейские наблюдали за происходящим, однако никак не отреагировали на факт наезда на пешехода и травмирования человека. И сразу же уехали вслед за автомобилем с мужчинами в форме.

Якщо зєлєні підари це не припинять, буде біда.
23.04.2026 15:04 Ответить
ви справді думаєте, що чоловік, якого отак мобілізували, буде захищати таку країну? чи тій жінці після цього потрібна Україна?
23.04.2026 15:06 Ответить
мусора у всій красі
23.04.2026 15:09 Ответить
Питання до автора:
на якому саме моменті видно, що жінку переїхали?
чи зможете Ви так само публічно вибачитись, якщо буде встановлено, що ви виклалили недостовірну інформацію?
23.04.2026 15:37 Ответить
Будьте послідовним і продовжуйте допит автора:
Де в момент наїзду знаходилися очі поліції? - "переїхали жінку на очах у поліції"
23.04.2026 15:43 Ответить
Після того як її начебто переїхали, вона досить браво так ще бігала. Мабуть недодавили на очах поліції.
23.04.2026 15:58 Ответить
Ви часом не з села? Може бачили, як курка бігає навіть без голови? 😂
23.04.2026 16:00 Ответить
Не що інакше,як запущена модель демотивації новобранців-рашка віддихає.
23.04.2026 15:37 Ответить
В 14 теж під танки кидалися, а тепер серуть в пакети. Вона думає, що її свинку і її кнура буде захищати хтось другий.
23.04.2026 15:55 Ответить
Гидко дивитисятна всю цю виставу для сцикливих ухилянтів. Устроїли драму із неадекватною жінкою щоб недочоловіки сходили слинею від ненависті до своєї батьківщини.
23.04.2026 15:55 Ответить
З однієї сторони це не мобілізація,а ЗЕдебілізація.Гівнокомандувач, Верховний усунувся від створення Закону про мобілізацію,а спихнув все на військових.По-друге Закон повинен бути таким щоб не впирався той якого провіряють документи і не викрадали що потім шукати треба,а за непідчинення кримінальна справа з обтяжуючими наслідками.Санкції без права застави для членів ВЛК,для хабарників ТЦКашників.Конфіскація майна для всих звинувачених і з однієї сторони,і з другої.Не може бути такого що одні безвилазно п'ятий рік воюють,а інші мажорять.Депутати приклад покажуть і не в штабах,а поближче до лінії бойового зіткнення.Веніславський синів добровільно призове,а то на других пальцем тикає,а своїх ховає.
23.04.2026 16:04 Ответить
Дайте соскі по ***** щоб не верещала або заберіть у відділок за перешкоду
23.04.2026 16:07 Ответить
А в цей час бійці з 14 омбр які прикомандировані до них сидять тривалий час без їжі води і зв'язку, але командування не реагує.
23.04.2026 16:08 Ответить
А тут не тікають, навпаки, кидаються на беззбройного "Клятого Ухилянта" , цікаво а як би в нього подібний ствол був то що би було?
23.04.2026 16:10 Ответить
