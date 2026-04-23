Во Львове люди в военной форме силой затолкали мужчину в автомобиль и переехали женщину на глазах у полиции. ВИДЕО
В сети появилась видеозапись, на которой люди в военной форме силой затаскивают мужчину в автомобиль, а затем наезжают на женщину. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Инцидент засняли очевидцы во Львове. На записи видно, как группа людей в камуфляже затолкала прохожего в автомобиль. Чтобы помешать выезду автомобиля, женщина (вероятно, родственница задержанного) пыталась закрыть ворота на выезде с придомовой территории. Водитель автомобиля не остановился и совершил наезд на женщину. Один из неизвестных оттащил женщину с дороги, и автомобиль продолжил движение.
На последних кадрах записи виден служебный автомобиль полиции, стоявшей непосредственно рядом с местом происшествия. Полицейские наблюдали за происходящим, однако никак не отреагировали на факт наезда на пешехода и травмирования человека. И сразу же уехали вслед за автомобилем с мужчинами в форме.
на якому саме моменті видно, що жінку переїхали?
чи зможете Ви так само публічно вибачитись, якщо буде встановлено, що ви виклалили недостовірну інформацію?
Де в момент наїзду знаходилися очі поліції? - "переїхали жінку на очах у поліції"