Чоловік тікав від ТЦК та боровся з військовим на даху приватного будинку на Волині: обоє впали. ВIДЕО

У соцмережі поширили відео, на якому військовослужбовець ТЦК штовхається із чоловіком на даху приватного будинку та падає звідти разом із ним. У терцентрі пояснили, що чоловік сам заліз на дах, а військові йому "хотіли допомогти спуститися".

Про це пише місцеве видання "Волинські новини" та коментує Волинський ТЦК та СП, передає Цензор.НЕТ.

Увага! Ненормативна лексика!

Деталі конфлікту

У ТЦК кажуть, що інцидент стався в селі Струмівка під Луцьком. Там військові ТЦК разом із поліціянтами виявили транспортний засіб — його водій, помітивши військових, намагався уникнути перевірки й не реагував на законні вимоги про зупинку.

Тоді він вийшов з авто, забіг на територію приватного будинку й піднявся на дах.

"Перебуваючи там, він просив допомоги через страх висоти, водночас уникаючи контакту з військовослужбовцями. Для безпечного спуску йому було надано драбину, яку він сам і забрав на дах, однак тривалий час не наважувався скористатися нею", - кажуть у ТЦК.

Коли йому намагалися "допомогти спуститися", між ним і військовослужбовцем виникла штовханина, унаслідок чого вони обоє впали з даху.

Чоловіка доставили на ВЛК

Згодом сам чоловік зізнався, що перебуває в розшуку за порушення правил військового обліку і так хотів уникнути спілкування з групою оповіщення. Нині його доставили до ТЦК для проходження військово-лікарської комісії. Тілесних ушкоджень унаслідок інциденту він не зазнав.

При цьому в мережі також публікували відео, на яких військовий, нібито під час цього самого інциденту, побачивши, що свідки знімають його на камеру, російською мовою вимагав зупинити знімання і казав їм, що "приймемо всіх". Також він просив свого напарника, "брати ствол, зараз будем ї#ашити по ногах".

