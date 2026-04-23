Чоловік тікав від ТЦК та боровся з військовим на даху приватного будинку на Волині: обоє впали. ВIДЕО

У соцмережі поширили відео, на якому військовослужбовець ТЦК штовхається із чоловіком на даху приватного будинку та падає звідти разом із ним. У терцентрі пояснили, що чоловік сам заліз на дах, а військові йому "хотіли допомогти спуститися".

Про це пише місцеве видання "Волинські новини" та коментує Волинський ТЦК та СП, передає Цензор.НЕТ.

Увага! Ненормативна лексика!

Деталі конфлікту 

У ТЦК кажуть, що інцидент стався в селі Струмівка під Луцьком. Там військові ТЦК разом із поліціянтами виявили транспортний засіб — його водій, помітивши військових, намагався уникнути перевірки й не реагував на законні вимоги про зупинку.

Тоді він вийшов з авто, забіг на територію приватного будинку й піднявся на дах.

"Перебуваючи там, він просив допомоги через страх висоти, водночас уникаючи контакту з військовослужбовцями. Для безпечного спуску йому було надано драбину, яку він сам і забрав на дах, однак тривалий час не наважувався скористатися нею", - кажуть у ТЦК.

  • Коли йому намагалися "допомогти спуститися", між ним і військовослужбовцем виникла штовханина, унаслідок чого вони обоє впали з даху.

Чоловіка доставили на ВЛК

Згодом сам чоловік зізнався, що перебуває в розшуку за порушення правил військового обліку і так хотів уникнути спілкування з групою оповіщення. Нині його доставили до ТЦК для проходження військово-лікарської комісії. Тілесних ушкоджень унаслідок інциденту він не зазнав.

При цьому в мережі також публікували відео, на яких військовий, нібито під час цього самого інциденту, побачивши, що свідки знімають його на камеру, російською мовою вимагав зупинити знімання і казав їм, що "приймемо всіх". Також він просив свого напарника, "брати ствол, зараз будем ї#ашити по ногах".

У Волинському ТЦК прокоментували відео з падінням чоловіка з даху приватного будинку

Топ коментарі
Одне питання, чому тцк проникло в приватне володіння? Це ж незаконно як і те що він робить.
23.04.2026 17:06 Відповісти
законів, яких там ніколи й не було, сьогодні взагалі поставлені на паузу!
23.04.2026 17:08 Відповісти
Дивує як поранені на фронті тцкашники бігають спринти за ухилянтами, лізуть під кулі, стрибають на капоти машин, борються з ними на дахах. Це ж яке здоров'я треба мати, аби пораненому таке виробляти.
23.04.2026 17:17 Відповісти
Хтос ь та не лох.
23.04.2026 18:02 Відповісти
Які мужні та лагідні ТЦКуни. І оповістять, і запропонують допомогу, і з даху знімуть, і соціально підтримають врешті решт. Просто герої серед нас. Ось тільки сором'язливі чомусь. Практично всі в гюльчатайках...
23.04.2026 17:28 Відповісти
Що не день, то новий бойовик, погоні по дахах, бійки на дахах, паркур.... От тільки сюжети однакові.
23.04.2026 17:30 Відповісти
В Україні опанували нову професію карлсонів-людоловів? Зеля тримає свій язик в дупі рудого бордельного кота, Федоров ніяк не роздуплиться, а "штурмові полки" Сирського вже штурмують приватні оселі і навіть дахи на Волині. Як і у )(уйла все за планом.
23.04.2026 17:31 Відповісти
варто відмітити, у )(уйла людей не ловлять в армію по дахам будинків.
23.04.2026 17:34 Відповісти
Сподіваюсь Зеля таким же чином доправить до ТЦК свого карлсона з шугерменом та своїх мандатованих, які дивним чином втекли. До речі як там апетит великого розбудовника доріг Юзіка?
23.04.2026 17:37 Відповісти
"Пишеш рапорт?"-відео з передку не для слабонервних.
До чого привів творожніков?
23.04.2026 17:32 Відповісти
Хто взагалі додумався відправити москворотих тцкашників на Волинь?
23.04.2026 17:32 Відповісти
схоже, що тут інших уже нема
23.04.2026 18:08 Відповісти
Чоловік сам виліз на дах, злякався висоти і попросив допомоги, але уникав контакту з військовослужбовцями ТЦК. Співробітники лише намагалися допомогти йому безпечно спуститися вниз, - Волинський ТЦК
23.04.2026 17:35 Відповісти
після 2019 року такі відео повертають відчуття невідворотності справедливих наслідків за безголовість.
23.04.2026 17:43 Відповісти
Добірна російська лайка із погрозами на початку відео викликає справедливе питання - ДРГ зайшло в глибокий тил?
23.04.2026 17:44 Відповісти
місцеві таких точно сприймають за ворогів, схоже, що влада старається
23.04.2026 18:07 Відповісти
Це просто сепари в якості бурятів пролізли в тил, але нарід ще не доганяє ( ті хто за них топлять)
23.04.2026 18:18 Відповісти
На Волині могли і подумати, що совєти повертаються
23.04.2026 18:37 Відповісти
На якій підставі військові перебували на території приватної власності? Та і поліція з ними
23.04.2026 17:47 Відповісти
доречі, якшо хтось не вкурсі: якби до вас у двір влізло 4-ро немонятних мужиків, то завалити когось з них - це вже не перевищення самооборони.
23.04.2026 17:56 Відповісти
Не факт, все не так однозначно, коли період ретроградного меркурія.
23.04.2026 18:15 Відповісти
Мінімум це *******
23.04.2026 18:36 Відповісти
буде мотивація захищати таку державу
23.04.2026 18:23 Відповісти
А в них голова ранена. А нею якраз не потрібно працювати.
23.04.2026 18:29 Відповісти
Той ТЦКун шо стояв знизу "лавіл єґо как раднова". Як батько дитину ловить, коли та з дерева стрибає йому на руки ❤️❤️❤️
23.04.2026 18:35 Відповісти
Тепер у нього буде позивний "Карлсон".
23.04.2026 18:37 Відповісти
Фашизм звичайний, смарагдового відтінку.
23.04.2026 18:38 Відповісти
