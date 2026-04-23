Військові ТЦК не повинні займатися примусовою мобілізацією, - Офіс військового омбудсмана

В Офісі військового омбудсмана заявили, що військовослужбовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки не повинні займатися примусовою мобілізацією.

Про це Офіс повідомив у відповідь на запит LIGA.net, коментуючи напади на військових ТЦК та СП, передає Цензор.НЕТ.

Позиція Офісу військового омбудсмана

"Згідно із законодавством, примусом повинні займатися правоохоронні органи, зокрема спеціально підготовлені поліціянти, які краще вміють убезпечити себе та ефективніше комунікують із цивільним населенням", – йдеться у відповіді.

В Офісі додали, що основні завдання військових ТЦК та СП — формування мобілізаційного плану, постановка на облік, розподіл особового складу, а також соціальна підтримка. До неї належать, зокрема, сповіщення про втрати, супровід поранених, родин зниклих безвісти та загиблих військових, організація поховання тощо.

  • Офіс військового омбудсмана ініціював робочу групу з розділення ТЦК та СП. У Решетилової переконані, що одні й ті самі військові не повинні займатися і процесом мобілізації, і соціальною підтримкою. Частину цих функцій на себе повинні взяти обласні військові адміністрації та місцеве самоврядування, зокрема щодо супроводу родин та організації поховань.

Що каже Нацполіція?

Водночас очільник Національної поліції Іван Вигівський в інтерв'ю РБК-Україна заявляв, що суспільство останнім часом негативно відноситься до поліціянтів, зокрема через залучення до мобілізації разом із військовими ТЦК.

"Ми хочемо, щоб люди нам довіряли, нас викликали, коли в них щось трапляється. А люди останнім часом сумніваються перед тим, як викликати поліцію. Вони думають – викличу, а приїде поліція і забере мене, мого родича, рідного або ще когось", – сказав глава Нацполіції.

Топ коментарі
+13
Взагалі ніхто не повинен, і кордони не повинні закривати. А якщо 0 людей захочуть захищати цю країну - ЗНАЧИТЬ АХРЕНІТЕЛЬНУ КРАЇНУ ПОБУДУВАЛИ

На майдан вийшли сотні тисяч людей - БО ТУ КРАЇНУ хотілось відстояти. Якщо ЗЕ за кілька років зробив таку країну яка нікому крім чиновників не треба - ну ЩО Ж
23.04.2026 17:42 Відповісти
23.04.2026 17:42 Відповісти
+11
Яке не повинні? Ти, мля, "офіс"! Ст 146 ккУ

1. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини -

караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк.

2. Ті самі діяння, вчинені щодо малолітнього або з корисливих мотивів, щодо двох чи більше осіб або за попередньою змовою групою осіб, або способом, небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або таке, що супроводжувалося заподіянням йому фізичних страждань, або із застосуванням зброї, або здійснюване протягом тривалого часу, -

караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою, або такі, що спричинили тяжкі наслідки, -

караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.
23.04.2026 17:40 Відповісти
23.04.2026 17:40 Відповісти
+7
Кримінальний Кодекс України то чмо?
І Конституція також?
23.04.2026 17:45 Відповісти
23.04.2026 17:45 Відповісти
де служиш чмо?
показати весь коментар
23.04.2026 17:42 Відповісти
Кримінальний Кодекс України то чмо?
І Конституція також?
показати весь коментар
23.04.2026 17:45 Відповісти
ага, іти служити і Україну захищати, то всякі ухілянтські дбби чомусь про права свої згадують, а не про обов'язки.
показати весь коментар
23.04.2026 18:24 Відповісти
Ох і важко з вами дебілми....
Так тому і так, бо закони і Конституцію поставили на паузу!
Якщо найвеличнішому можна покласти хер на них, то чому і іншим не можна? Як він так казав - ви всі президенти?
Щоб вимагати від когось дитримання закону треба, в першу чергу, самому їх виконувати. А якщо вищі посадові особи на то все поклали хер, то якого ж тоді вимагати від інших? От як вимагти від того ухилянта дитримання закону, якщо навколо таке нагле беззаконня?!
О така ось херня, малята.
па-пріколу і шоп паржать вони ж такі...
Дебіли, ***...
показати весь коментар
23.04.2026 18:40 Відповісти
З себе почни утирок.
показати весь коментар
23.04.2026 17:46 Відповісти
Де служиш чмо?
показати весь коментар
23.04.2026 17:47 Відповісти
чмирдяй галімий, на питання питанням відповідають тілки ідіоти, бо не можуть відповісти. так би сказало що ти кончений ждун ухилянтський.
показати весь коментар
23.04.2026 18:23 Відповісти
Сотні тисяч на Майдан виходило. Бились з беркутом декілька тисяч,а коли були розстріли,декілька сотень.Якщо ти слимак,готовий віддати окупантам свою країну,хату,старих, дітей і тікать світзаочі,біжи вже через Тису.Добре що не всі такі.
показати весь коментар
23.04.2026 18:04 Відповісти
А що ти скажеш на те, що більшість з тих хто воював та воює, вважають, що країна в нинішньому вигляді не варта їхнього життя. Вони слимаки, всі слимаки - правда? Одні надпотужні інтернет бойовикі все знають, нікого і нічого не бояться, та врятують країну...
Але колись потім - зараз вони дуже зайняті.
показати весь коментар
23.04.2026 18:18 Відповісти
А як бути з тими хто вже поклав здоров'я та життя захищаючи цю країну та усіх хто у ній? Типу я тебе туди не посилав?
Та й вже зараз багато країн ЄС задумується над тим як позбавити гостинності чоловіків призовного віку. Нова велика хвиля мігрантів гарантовано буде заблокована на кордонах вже з їх сторони.
А ще, це дуже погана ідея брати за взірець шлях побудови державності яким пройшли євреї, який і почався з розвійування по світу.
показати весь коментар
23.04.2026 18:22 Відповісти
тобто якщо УЖЕ 500 000 калік, то в знак солідарності треба ще 500 000?

Я не знаю жодного хто рветься захищати цю країну. ЗАхищати що? - обмеження ДЛЯ ЛЮДЕЙ але не для чиновників? Концтабір? Можливо треба спочатку щось дати щоб було ЩО захищати?
показати весь коментар
23.04.2026 18:37 Відповісти
Звісно, ТЦК не повинно це робити, якщо усі військовозобов"язані виконуватимуть закон і самі відвідають ТЦК і ВЛК. А якщо вірус ухилянства уразив мозок сотень тисяч яйценосіїв із сцикливими душами, то тут усі противірусні методи доречні.
показати весь коментар
23.04.2026 17:43 Відповісти
в законі такої умови нема, не вигадуй
показати весь коментар
23.04.2026 17:47 Відповісти
Курва, та тому й вразив, бо почали з беззаконня!
5 років тому треба було по-закону, коли черги стояли, але ж ні, нікаму нічєго нє должєн...
А тепер маємо ось таке божевілля.
Сотні тисяч СЗЧ, мільйони ухилянтів, мільйони втікачів через тису...
Бо, ще раз, хотіли па-пріколу і шоп паржать...суки
показати весь коментар
23.04.2026 17:48 Відповісти
Ви значно занизили чисельність ухилянтів від зеленського!
Переглянте додатково свої розрахунки разом з падєльніками, не затягуйте…
показати весь коментар
23.04.2026 17:59 Відповісти
Випердів? А сказати що хотів?
показати весь коментар
23.04.2026 18:02 Відповісти
Проблема не у беззаконні, а у втратах. Просто закінчилися охочі безкоштовно померти за кордони, а для найманців у влади немає грошей, а для використання дронів - розуму. А переважна більшість (90+%) не готова безкоштовно вмирати за землі у чужій власності.
показати весь коментар
23.04.2026 18:16 Відповісти
Ну так розкажи своїм дружкам віп-ухилянтам про обов'язки!
показати весь коментар
23.04.2026 18:17 Відповісти
"Ми хочемо, щоб люди нам довіряли, нас викликали, коли в них щось трапляється. А люди останнім часом сумніваються перед тим, як викликати поліцію" - а чому так сталося, не здогадуєшся?
показати весь коментар
23.04.2026 17:44 Відповісти
Ви, віслюки, забуваєте про те що "законне позбавлення волі" прерогатива виключно "правоохоронних органів" на законних підставах.

Спочатку будуть @башити мусорню, за те що вони за цим гестапо спокійно спостерігали. Потім все інше.
показати весь коментар
23.04.2026 17:45 Відповісти
Служба у війську і захист Батьківщини не є позбавленням волі.
показати весь коментар
23.04.2026 17:47 Відповісти
От скажи, ти таке впороте від народження, чи то посада в тебе така?
показати весь коментар
23.04.2026 17:50 Відповісти
Ти осел? Чи просто пахомець?
показати весь коментар
23.04.2026 17:53 Відповісти
До захисту Батьківщини не встигають доїхати з відкритими ЧМТ.
показати весь коментар
23.04.2026 17:54 Відповісти
Цікаво. А коли через це кацапські орки прийдуть до тебе додому через відсутність мобілізації - ти їх теж плануєш "@башити", чи ти братушек чекаєш? Нагадую, що у тому ж Бахмуті кацапня розстрілювала і таких як ти ждунів.
показати весь коментар
23.04.2026 18:02 Відповісти
Ти теж десь "служиш"? Мож мені в приват писнути де, герой. І з чого ти взяв що я "ждун" і не служу? Просто зелена балалайка? Бачив я таких. Бігли від тих кого "захищати", туди де "служити". Ти з тих?
показати весь коментар
23.04.2026 18:07 Відповісти
В приват письнути? В який приват, йолопе? Тут немає приватів, це ти зі своїм стрипклубом поплутав Цензор.
показати весь коментар
23.04.2026 18:27 Відповісти
Може прийдуть, а може й не прийдуть. Хто зна
показати весь коментар
23.04.2026 18:11 Відповісти
Якщо фронт посиплеться - прийдуть 100%.
показати весь коментар
23.04.2026 18:26 Відповісти
З чого йому сипатись? Он буданов сьогодні сказав все у нас гаразд, катастрофи не буде. А депутат від слуг з трибуни розповів, що в нас ресурсів воювати на 10 років вистачить.
показати весь коментар
23.04.2026 18:35 Відповісти
Якось це все дуже підозріло, така кількість новин про тцк.
Може зовсім скоро заявлять, що тцк це не законно🤔.
показати весь коментар
23.04.2026 17:45 Відповісти
Ну казали, що люди Єрмака хочуть топити Федорова і Буданова... Може таким чином почалося?
показати весь коментар
23.04.2026 17:51 Відповісти
Так, до виборів готуються.
показати весь коментар
23.04.2026 18:09 Відповісти
Я теж помітила, що різко збільшилося новин про агресію тцкашників. Мені здається це тому, що у рашки херові справи, особливо останнім часом з ударами по нпз та іншим важливим цілям. Бо наші продажні можуть і навмисно провокувати, щоб роздмухати з мухо слона. Не кажу, що тцк білі і пухнасті.
показати весь коментар
23.04.2026 18:18 Відповісти
Шо ти пробзділа тупа курка?З мухи слона?Приїдь тупа корова і подивись,що ті півні з ТЦК витворяють!!!
показати весь коментар
23.04.2026 18:24 Відповісти
Якщо у так званого представника ніяких документів окрім військового квитка то яка законність ТЦК?
показати весь коментар
23.04.2026 18:22 Відповісти
"а вська слушает да ест "
показати весь коментар
23.04.2026 17:49 Відповісти
На святе рота роззявив! Дітей тецекашників та веелкешників жебраками хочеш зробити?!
показати весь коментар
23.04.2026 17:50 Відповісти
Теперь,они точно больше не будут....они же не знали...их ввели в заблуждение...я даже знаю кто.Порошенко виноват-это он
показати весь коментар
23.04.2026 17:51 Відповісти
"До 30% солдатів можуть замінити роботи"
Сили оборони України планують замінити до 30% особового складу роботизованими системами на найскладніших ділянках фронту до 2026 року. Впровадження наземних роботизованих комплексів дозволяє зменшити втрати серед військових та змінити характер ведення війни, замінюючи людські штурмові операції на дистанційно керовані атаки.
Может хватит насильственно загонять украинцев на фронт?? А переходить на роботов. Ведь самое дорогое это человеческая жизнь. Европа не спешит делать ротацию и присылать своих солдатов. А воевать до последнего украинца как говорил письков это абсурд!
показати весь коментар
23.04.2026 17:55 Відповісти
Дрони коштують грошей та є-балів, а люди нічого не коштують. Навіщо берегти безкоштовний ресурс? Навіщо Європі присилати дорогу ******* зброю, якщо рашку можна стримати українським безкоштовним людським матеріалом?
показати весь коментар
23.04.2026 18:12 Відповісти
Міноборони замовило бодікамер для військових ТЦК на 291 мільйон Джерело: https://censor.net/n3612062

І як це корелює?
показати весь коментар
23.04.2026 17:56 Відповісти
І хто ж такий дав наказ ТЦК діяти таким чином?
Чи не улюбленець ухилянтів чотириразрвий верховний ухилянт?
показати весь коментар
23.04.2026 17:57 Відповісти
А офіс омбудсмена у "військових тцк" спитав? Фінансові потоки самі себе не освоять.
показати весь коментар
23.04.2026 18:12 Відповісти
Ой, лихо, лихо. А як же тоді на будиночок в Іспанії заробити.
показати весь коментар
23.04.2026 18:13 Відповісти
Не повинні, але їм це подобається, і вони не можуть зупинитися.
показати весь коментар
23.04.2026 18:14 Відповісти
показати весь коментар
23.04.2026 18:14 Відповісти
Ти це їм скажи в мордяки їх закриті 🤦 який же імпотенти при владі, просто ліквідуйте їх як організацію і все, якщо ні значить це комусь треба, рашистам точно, щоб була їжа для їх новин.
показати весь коментар
23.04.2026 18:17 Відповісти
Чому до 22 року була мобілізація схожа на мобілізацію а після 22 року, тобто з початку 23 року , за дивним збігом обставин зняли залужного і поставили кацапа сирка стала в прямому сенсі бусифікація і могилізація?
показати весь коментар
23.04.2026 18:23 Відповісти
Так зєля закрив воєнкомати після скандалу з одеським воєнком. І придумав тецека еспе.
Ліжка в борделі переставив. Одеський воєнком до речі не сидить в тюрмі.
показати весь коментар
23.04.2026 18:40 Відповісти
Бо Залужний всрав мобілізований ресурс з добровольців на відносно успішне звільнення Херсону, Харківщини(+сирок) та безуспішний наступ на Маріуполь. Й затребував ще 500тис., але вже в цей час черга добровольців вичерпалася.
показати весь коментар
23.04.2026 18:41 Відповісти
 
 