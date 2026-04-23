Військові ТЦК не повинні займатися примусовою мобілізацією, - Офіс військового омбудсмана
В Офісі військового омбудсмана заявили, що військовослужбовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки не повинні займатися примусовою мобілізацією.
Про це Офіс повідомив у відповідь на запит LIGA.net, коментуючи напади на військових ТЦК та СП, передає Цензор.НЕТ.
Позиція Офісу військового омбудсмана
"Згідно із законодавством, примусом повинні займатися правоохоронні органи, зокрема спеціально підготовлені поліціянти, які краще вміють убезпечити себе та ефективніше комунікують із цивільним населенням", – йдеться у відповіді.
В Офісі додали, що основні завдання військових ТЦК та СП — формування мобілізаційного плану, постановка на облік, розподіл особового складу, а також соціальна підтримка. До неї належать, зокрема, сповіщення про втрати, супровід поранених, родин зниклих безвісти та загиблих військових, організація поховання тощо.
- Офіс військового омбудсмана ініціював робочу групу з розділення ТЦК та СП. У Решетилової переконані, що одні й ті самі військові не повинні займатися і процесом мобілізації, і соціальною підтримкою. Частину цих функцій на себе повинні взяти обласні військові адміністрації та місцеве самоврядування, зокрема щодо супроводу родин та організації поховань.
Що каже Нацполіція?
Водночас очільник Національної поліції Іван Вигівський в інтерв'ю РБК-Україна заявляв, що суспільство останнім часом негативно відноситься до поліціянтів, зокрема через залучення до мобілізації разом із військовими ТЦК.
"Ми хочемо, щоб люди нам довіряли, нас викликали, коли в них щось трапляється. А люди останнім часом сумніваються перед тим, як викликати поліцію. Вони думають – викличу, а приїде поліція і забере мене, мого родича, рідного або ще когось", – сказав глава Нацполіції.
1. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини -
караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк.
2. Ті самі діяння, вчинені щодо малолітнього або з корисливих мотивів, щодо двох чи більше осіб або за попередньою змовою групою осіб, або способом, небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або таке, що супроводжувалося заподіянням йому фізичних страждань, або із застосуванням зброї, або здійснюване протягом тривалого часу, -
караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.
3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою, або такі, що спричинили тяжкі наслідки, -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.
І Конституція також?
Так тому і так, бо закони і Конституцію поставили на паузу!
Якщо найвеличнішому можна покласти хер на них, то чому і іншим не можна? Як він так казав - ви всі президенти?
Щоб вимагати від когось дитримання закону треба, в першу чергу, самому їх виконувати. А якщо вищі посадові особи на то все поклали хер, то якого ж тоді вимагати від інших? От як вимагти від того ухилянта дитримання закону, якщо навколо таке нагле беззаконня?!
О така ось херня, малята.
па-пріколу і шоп паржать вони ж такі...
Дебіли, ***...
На майдан вийшли сотні тисяч людей - БО ТУ КРАЇНУ хотілось відстояти. Якщо ЗЕ за кілька років зробив таку країну яка нікому крім чиновників не треба - ну ЩО Ж
Але колись потім - зараз вони дуже зайняті.
Та й вже зараз багато країн ЄС задумується над тим як позбавити гостинності чоловіків призовного віку. Нова велика хвиля мігрантів гарантовано буде заблокована на кордонах вже з їх сторони.
А ще, це дуже погана ідея брати за взірець шлях побудови державності яким пройшли євреї, який і почався з розвійування по світу.
Я не знаю жодного хто рветься захищати цю країну. ЗАхищати що? - обмеження ДЛЯ ЛЮДЕЙ але не для чиновників? Концтабір? Можливо треба спочатку щось дати щоб було ЩО захищати?
5 років тому треба було по-закону, коли черги стояли, але ж ні, нікаму нічєго нє должєн...
А тепер маємо ось таке божевілля.
Сотні тисяч СЗЧ, мільйони ухилянтів, мільйони втікачів через тису...
Бо, ще раз, хотіли па-пріколу і шоп паржать...суки
Переглянте додатково свої розрахунки разом з падєльніками, не затягуйте…
Спочатку будуть @башити мусорню, за те що вони за цим гестапо спокійно спостерігали. Потім все інше.
Може зовсім скоро заявлять, що тцк це не законно🤔.
Сили оборони України планують замінити до 30% особового складу роботизованими системами на найскладніших ділянках фронту до 2026 року. Впровадження наземних роботизованих комплексів дозволяє зменшити втрати серед військових та змінити характер ведення війни, замінюючи людські штурмові операції на дистанційно керовані атаки.
Может хватит насильственно загонять украинцев на фронт?? А переходить на роботов. Ведь самое дорогое это человеческая жизнь. Европа не спешит делать ротацию и присылать своих солдатов. А воевать до последнего украинца как говорил письков это абсурд!
І як це корелює?
Чи не улюбленець ухилянтів чотириразрвий верховний ухилянт?
Ліжка в борделі переставив. Одеський воєнком до речі не сидить в тюрмі.