Військові ТЦК наїхали на жінку у Львові: терцентр каже, що та "перешкоджала" мобілізації свого чоловіка, поліція розслідує

У Львові автівка ТЦК наїхала на жінку

У Львові жінку збив автомобіль військовослужбовців обласного ТЦК. У пресслужбі терцентру зазначили, що вона нібито намагалася перешкоджати мобілізаційним заходам. Поліція почала розслідування.

Про це повідомила поліція Львівської області та розповіли у Львівському обласному ТЦК та СП, інформує Цензор.НЕТ.

Як коментує ОТЦК?

У ТЦК підтвердили, що інцидент стався за участі їхніх військовослужбовців на вулиці Порохова під час виконання заходів оповіщення військовозобов’язаних громадян.

  • Зазначається, що близько 12:30 один із чоловіків відмовився пред’явити документи та почав чинити опір. За даними установи, він нібито перебував у розшуку як порушник військового обліку.

"Під час спроби перевірки його військово-облікових документів на місці події з’явилася його дружина, яка спровокувала конфлікт. Згодом вона намагалася зачинити ворота двору, щоб перешкодити виїзду службового автомобіля", - кажуть у ТЦК.

В установі стверджують, що на відео з місця події, яке поширюється в інтернеті, видно, що ДТП сталася через пішохода, проте додають, що "остаточну правову оцінку діям усіх учасників інциденту нададуть правоохоронні органи".

Коментар поліції

За попередніми даними слідства, під час перевірки документів службове авто ТЦК SsangYong Rexton наїхало на 57-річну місцеву жительку, яка хотіла перешкодити виїзду автівки з двору. Зараз вона у лікарні.

Поліцейські, які перебували неподалік місця події та стали свідками інциденту, наздогнали авто ТЦК. Далі вони встановили особу водія і запросили його у відділок. У поліції розпочали службове розслідування.

Топ коментарі
на 57-річну місцеву жительку

😳 Щось гадаю, чоловіку на 90% мобілізованому років так теж під 60. Штурмовик *** твою🤬. А на джипі його з власного подвір'я вивозили " військові інваліди діди без рук та ніг"🤬🤬🤬
23.04.2026 18:22 Відповісти
Коли намітиться кінець війни будуть знаки. Буде ТЦК влада зливати по всіх фронтах, завжди так було з ципними псами режиму, цікавить що нинішні чекісти ТЦК думають що з ними буде по іншому. Погано історію вчили 😸
23.04.2026 18:24 Відповісти
Це вже системні злочини по всій Україні, які покриває режим зеленського. За 7 років зеленський зробив те, що не вдавалося всім сімоненкам, вітренкам, кучмам, януковичам, медведчукам разом взятим - прикриваючись війною він знищив демократію, свободу слова, права людини, парламентаризм все те чим Україна всі роки відрізнялася від рашки з якою ми воюємо.
23.04.2026 18:25 Відповісти
Бодікамери як завжди без батарейок? Навіщо тоді їм їх купляють? Риторичне питання...
23.04.2026 18:19 Відповісти
Купляють? Ну може по паперах і так.
23.04.2026 18:21 Відповісти
Щось забагато тут сьогодні двіжа про беззаконня тцк. Вєніславський відмашку дав?
23.04.2026 18:20 Відповісти
це що? воно має вплив на недотурканого та потужного?
23.04.2026 18:30 Відповісти
Зелені покидьки почали рятувати свої шкури і здавати на заклання своїх псів, які в силу тупості не розуміли, що їх воєнні злочини проти власних співгромадян неминуче цим і закінчаться, і відповідати за все будуть саме вони
23.04.2026 18:49 Відповісти
Поки що ці пси рятують твою сраку від бурята. Можливо, дарма.
23.04.2026 18:57 Відповісти
Мою сраку рятують ЗСУ, а не ця зграя воєнних злочинців, яка своїми діями однозначно підігрує кацапам
23.04.2026 19:06 Відповісти
Та ні, ці пси рятують свої шкури від фронту та окопів.
23.04.2026 20:09 Відповісти
део з бодікамер де ? все інше казки для хвьодорьова
23.04.2026 18:20 Відповісти
"Поліцейські, які перебували неподалік місця події та стали свідками інциденту, наздогнали авто ТЦК. Далі вони встановили особу водія і запросили його у відділок. У поліції розпочали службове розслідування. " - який ниций мусорський звіздьож
23.04.2026 18:22 Відповісти
23.04.2026 18:22 Відповісти
Думаю, що ви праві. Я цього теж не дуже розумію: чому в армію потрапляють, в основному, 45+ і 50+. Чи це не так?
23.04.2026 18:27 Відповісти
Здається це планове - вибити всіх 40-50+, молодь вижати за кордон і все Україну з молотка 😿. Цікавить тепер наскільки ця жіночка , дай Боже їй здоров'я, буде щаслива та лояльна до влади.
23.04.2026 18:30 Відповісти
причому це при співпраці з пенсійним фондом. бо якщо вибити цю вікову групу, то онуки пенсофондівців зможуть отримувати свою пенсію вже з дитсадка. а то раніше було якось не то, вийшов чоловік на пенсію - і не помер наступного дня! а це практично витрати особистих коштів пенсофондників!
23.04.2026 18:40 Відповісти
Як той покідьок з Голосіїва, із 37-років на військовій пенсії.
23.04.2026 20:10 Відповісти
знаю таких, проклинають тцк, але моляться на бубочку
23.04.2026 18:41 Відповісти
Бо діти та молодь 18+ активно експортуються до Вільної Європи , куди потім після війни повтікає ЗЕшелупонь на чолі з Найвеличнішим Лідором ********** !
23.04.2026 19:17 Відповісти
23.04.2026 18:24 Відповісти
Кінець війни може буде у вигляді перемоги (збереження держави Україна) а може бути у вигляді бурятського кінця у всяких несподіваних місцях організму. І якщо у випадку останнього думка про нещастя які випадуть супутно на долю ТЦК тебе буде якось втішати - то я можу тільки позаздрити твоєму оптимізму.
23.04.2026 18:54 Відповісти
Кінець війни МАЄ бути у вигляді поразки московії ( тут я згоден), але нажаль який буде... То вже інше.
23.04.2026 18:57 Відповісти
Про перемогу вже на йдеться, окрім телемарафонівського контенту. Звісно, деякі ждуни ялтинської кави продовжують за інерцією писати про неї. Зараз йде мова про збереження влади шляхом затягування війни.
23.04.2026 20:12 Відповісти
Він добровільно сів у авто а вона по традиції проводжала його й перечіпилися та впала під авто з ким не трапляється тцк за це не мають ніяких претензій.
23.04.2026 18:25 Відповісти
Наїхали, бо перешкоджала мобілізації. Добре, що не застрелили.
23.04.2026 18:25 Відповісти
А як вони проводили мобілізацію у дворі? При тому без участі поліції? Аналогічно мобілізаторам з Одеси та Харкова, яких затримано останніми днями?
23.04.2026 19:51 Відповісти
Кого не застрелили? Он у Львові теж один був любитель наїжджати, ще на олімпіаду їздив, а потім влаштувався в тцк. Тільки вже його немає, не наїджатиме більше.
23.04.2026 20:13 Відповісти
23.04.2026 18:25 Відповісти
Чому поліцаї не бусифікували всіх тецекашників? Чому не затримали за насильницьке позбавлення свободи?! Чи затриманий тецекашний водій? Зеля, ти як мавпа "розумний та гарний"?! На)(ера ти нам такий потрібен?!
23.04.2026 18:26 Відповісти
"Чому поліцаї не бусифікували всіх тецекашників"

я за те щоб сталось навпаки
23.04.2026 18:59 Відповісти
якщо перешкоджала то її потрібно було переїхати? ви плять там ******?
23.04.2026 18:27 Відповісти
ТЦК мали викликати поліцію щоб поліція затримала жінку яка перешкоджає роботі ТЦК, а вони чомусь ту жінку тачкою збили просто.
23.04.2026 18:31 Відповісти
А що таке "робота тцк" на бусику і де вона прописана?
23.04.2026 20:14 Відповісти
Щось забагато дичі з тцк за останні пару днів?
23.04.2026 18:31 Відповісти
Тобто вуличний бандитизм тцк не припиняється. Історія в Одесі це просто пшик.
23.04.2026 18:31 Відповісти
На відео жінка кинулась закривати ворота перед бусом,а коли побачила що не встигає встала перед машиною.Водій встиг затормозити,жінка впала.ЇЇ відтягнули в сторону і бус поїхав.Тут вибігла ще одна молода вже жінка і побігла вслід махаючи руками.Це для тих хто не бачив відео.Інцидент прикрий,але що ж робити?Кричати що Зєля тричі ухилянт,діти нардепів не воюють і на рашці цього нема?Вже приїлося...А на рашці дійсно такої мобілізаціі нема.Там з ухилянтом проводять виховну роботу після якої він довго лікується і якщо не інвалід першої групи то все одно на фронт.А за тими хто ухилянта захищав приходять під ранок,тихо забирають і більше про них ніхто нічого не знає...
23.04.2026 18:38 Відповісти
Прикро, що не можна попасти в спецпідрозділ штурмовиків під керівництвом Юрія Туркеша.
23.04.2026 18:46 Відповісти
Весь спецпідрозділ розміщений на захезаному дивані, з якого цей полум'яний борець з ухилянтами, що працює за миску помиїв і бронь від ПАДАЛЬяка, щоденно видає на гора настільки тупу пропагандонську маячню, що навіть зомбімарафон видається взірцем обєктивної журналістики.
23.04.2026 18:57 Відповісти
А ти на Росії був і особисто бачив, як там проводять виховні роботи? Чи може з диктофоном там стояв? Не розказуй небилиць, на Росії немає взагалі жодної мобілізації.
23.04.2026 20:16 Відповісти
на відео бачимо як військовослужбовець у формі ЗСУ лапає або насилює жінку на сходах, а знизу у машині іде бійка.
Далі насильник у військовій формі ЗСУ відпускає жінку, машина їде та розвертається на 180.
Жінка йде дорогою, позаду жінки їде машина, у ній відчиняються ліві бічні двері, і машина на швидкості вдаряє бампером та відчиненими дверима (мабуть, щоб збити перехожу) жінку, яка йде і не бачить машину. Виходить військовий у формі ЗСУ, відтягує тіло жінки вбік і сідає в машину, навіть не надаючи допомоги.
Що сказати... немає слів. Сказати «Слава ... » язик не повертається.
23.04.2026 18:43 Відповісти
Якщо ТЦК працює виключно в правовому полі, то як тоді розцінити, що вони здійснили ДТП, і покинули місце пригоди?
Цьому немає логічного пояснення. Це - узаконені бандити.
23.04.2026 19:13 Відповісти
В 14 теж під танки кидалися, а тепер в пакети серуть. Тупа курка, за свого пітуха під авто кидається. Хай дурачки служать і захищають цих свиней?
23.04.2026 18:48 Відповісти
Вони нас захищають, йолопе

23.04.2026 19:01 Відповісти
Це згенероване відео,штучним інтелектом!
23.04.2026 18:48 Відповісти
Штучний інтелект. Інтелект одна штука
23.04.2026 19:22 Відповісти
Нічого, ми потерпимо, це вимушені дії військових ТЦК. А то буряти прийдуть, чув, що вони органи живцем виїдають.
23.04.2026 18:48 Відповісти
Коли прийдуть буряти, настане пекло на землі. Вони будуть роз'їжджати на бусах по містам і селам, полювати на чоловіків, хапати їх, бити, тримати в підвалах воєнкоматів тижнями, ВЛК триватиме максимум півгоди, а щоб відвід них відкупитися, потрібно буде заплатити чималі кошти!
23.04.2026 19:01 Відповісти
Не было там наезда,продажные шакалы пытаются раздуть ненависть к армии.
23.04.2026 19:13 Відповісти
Сегодня мужа защищаешь
А завтра орка угощаешь
23.04.2026 19:21 Відповісти
а ТЦК має право затримувати , хіба це не прерогатива поліції
23.04.2026 19:31 Відповісти
Було багато випадків у військоматах, коли мобілізований починає головою битись об стіну, все в крові, а потім кажуть, що це ми його побили. Тому у всіх ТЦК стоять камери, щоб не казали, що ми комусь замотали руки скотчем, били по ниркам, - заступник начальника Харківського обласного ТЦК та СП підполковник Микола Шарий
23.04.2026 19:42 Відповісти
За те шо провіз тцкашника на капоті - кримінальна стаття. За те шо тцкашник збив жінку умисно - ой сама нарвалась. Не переплутайте
23.04.2026 19:58 Відповісти
ТЦКуни свідомо за відмашкою обкуреного ішака дискридитують ЗСУ. Ішаку вкрай потрібно створити протистояння народу та військових.
23.04.2026 20:27 Відповісти
 
 