Військові ТЦК наїхали на жінку у Львові: терцентр каже, що та "перешкоджала" мобілізації свого чоловіка, поліція розслідує

У Львові жінку збив автомобіль військовослужбовців обласного ТЦК. У пресслужбі терцентру зазначили, що вона нібито намагалася перешкоджати мобілізаційним заходам. Поліція почала розслідування.

Про це повідомила поліція Львівської області та розповіли у Львівському обласному ТЦК та СП, інформує Цензор.НЕТ.

Як коментує ОТЦК?

У ТЦК підтвердили, що інцидент стався за участі їхніх військовослужбовців на вулиці Порохова під час виконання заходів оповіщення військовозобов’язаних громадян.

Зазначається, що близько 12:30 один із чоловіків відмовився пред’явити документи та почав чинити опір. За даними установи, він нібито перебував у розшуку як порушник військового обліку.

"Під час спроби перевірки його військово-облікових документів на місці події з’явилася його дружина, яка спровокувала конфлікт. Згодом вона намагалася зачинити ворота двору, щоб перешкодити виїзду службового автомобіля", - кажуть у ТЦК.

В установі стверджують, що на відео з місця події, яке поширюється в інтернеті, видно, що ДТП сталася через пішохода, проте додають, що "остаточну правову оцінку діям усіх учасників інциденту нададуть правоохоронні органи".

Коментар поліції

За попередніми даними слідства, під час перевірки документів службове авто ТЦК SsangYong Rexton наїхало на 57-річну місцеву жительку, яка хотіла перешкодити виїзду автівки з двору. Зараз вона у лікарні.

Поліцейські, які перебували неподалік місця події та стали свідками інциденту, наздогнали авто ТЦК. Далі вони встановили особу водія і запросили його у відділок. У поліції розпочали службове розслідування.

