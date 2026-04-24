Чоловік утік з приміщення ВЛК на території ТЦК Києва й впав у котлован, він у лікарні. ВIДЕО

У Києві військовозобов'язаний під час прямування на військово-лікарську комісію почав утікати та, перестрибнувши через паркан, впав у технічний котлован. Зараз він у лікарні.

Про це Київський міський ТЦК та СП повідомив у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"У мережі Інтернет поширюється відео про інцидент на території одного з РТЦК та СП міста Києва, в якому стверджується, що військовозобов’язаний "викинувся з вікна", - йдеться у повідомленні.

У терцентрі заявили, що "дане відео має маніпулятивний характер".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Військові ТЦК наїхали на жінку у Львові: терцентр каже, що та "перешкоджала" мобілізації свого чоловіка, поліція розслідує

"Ось, що відбулося насправді. Під час прямування на військово – лікарську комісію військовозобов’язаний почав вибігати з приміщення ВЛК та залишив територію ТЦК перестрибнувши через паркан. За межами огорожі знаходився технічний котлован, у який він впав. Як доказ, наводимо відео із камер спостереження", - поінформували у ТЦК.

Що з ним зараз?

Військовослужбовці ТЦК негайно викликали бригаду екстреної медичної допомоги й рятувальну службу, після чого постраждалого було оперативно доставлено до медичного закладу, зазначили в установі.

За інформацією ТЦК, постраждалому надається необхідна медична допомога, стан оцінюється як задовільний.

Також читайте: Смерть мобілізованого під час перевезення: судитимуть військовослужбовців київських ТЦК, - ДБР