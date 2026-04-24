Чоловік утік з приміщення ВЛК на території ТЦК Києва й впав у котлован, він у лікарні. ВIДЕО
У Києві військовозобов'язаний під час прямування на військово-лікарську комісію почав утікати та, перестрибнувши через паркан, впав у технічний котлован. Зараз він у лікарні.
Про це Київський міський ТЦК та СП повідомив у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"У мережі Інтернет поширюється відео про інцидент на території одного з РТЦК та СП міста Києва, в якому стверджується, що військовозобов’язаний "викинувся з вікна", - йдеться у повідомленні.
У терцентрі заявили, що "дане відео має маніпулятивний характер".
"Ось, що відбулося насправді. Під час прямування на військово – лікарську комісію військовозобов’язаний почав вибігати з приміщення ВЛК та залишив територію ТЦК перестрибнувши через паркан. За межами огорожі знаходився технічний котлован, у який він впав. Як доказ, наводимо відео із камер спостереження", - поінформували у ТЦК.
Що з ним зараз?
Військовослужбовці ТЦК негайно викликали бригаду екстреної медичної допомоги й рятувальну службу, після чого постраждалого було оперативно доставлено до медичного закладу, зазначили в установі.
- За інформацією ТЦК, постраждалому надається необхідна медична допомога, стан оцінюється як задовільний.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Звичайно вартувало.
Ти диванний воїн?
Професійно.
Може це відео дітям своїм показувати - нехай пишаються папкою💪
Схоже в твоiй краiнi зелених мрiй можливо все.
Може, якось само розсмокчеться?