УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7196 відвідувачів онлайн
Новини Відео Конфлікт із ТЦК Мобілізація в Україні
2 340 35

Чоловік утік з приміщення ВЛК на території ТЦК Києва й впав у котлован, він у лікарні. ВIДЕО

У Києві військовозобов'язаний під час прямування на військово-лікарську комісію почав утікати та, перестрибнувши через паркан, впав у технічний котлован. Зараз він у лікарні.

Про це Київський міський ТЦК та СП повідомив у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

"У мережі Інтернет поширюється відео про інцидент на території одного з РТЦК та СП міста Києва, в якому стверджується, що військовозобов’язаний "викинувся з вікна", - йдеться у повідомленні.

У терцентрі заявили, що "дане відео має маніпулятивний характер".

"Ось, що відбулося насправді. Під час прямування на військово – лікарську комісію військовозобов’язаний почав вибігати з приміщення ВЛК та залишив територію ТЦК перестрибнувши через паркан. За межами огорожі знаходився технічний котлован, у який він впав. Як доказ, наводимо відео із камер спостереження", - поінформували у ТЦК.

Що з ним зараз?

Військовослужбовці ТЦК негайно викликали бригаду екстреної медичної допомоги й рятувальну службу, після чого постраждалого було оперативно доставлено до медичного закладу, зазначили в установі.

  • За інформацією ТЦК, постраждалому надається необхідна медична допомога, стан оцінюється як задовільний.

Автор: 

Київ (20609) військово-лікарська комісія (250) ТЦК та СП (1100)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Людину викрали і доставили на ВЛК,раз він втікав?Три вертухаї в пікселі 100% ветерани після поранень
показати весь коментар
24.04.2026 22:51 Відповісти
+8
Ну, якщо цей "військовозобов'язаний" зрання побачив у своєму смартфоні страшні світлини з хлопцями 14 ОМБр , то недивно що від такого стресу він намагався втекти з ТЦК / ВЛК , щоб не мати потім такий вигляд на "нулі" ... це, якщо пощастить ще залишитись живим !
показати весь коментар
24.04.2026 22:52 Відповісти
+6
Жвавий такий дезертир - ось яке сальто робить!
Професійно.
Може це відео дітям своїм показувати - нехай пишаються папкою💪
показати весь коментар
24.04.2026 22:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну, і воно того вартувало???
показати весь коментар
24.04.2026 22:48 Відповісти
Знакоме ТЦК
показати весь коментар
24.04.2026 23:07 Відповісти
яке це? щось не пізнаю...мабуть не з того боку дивлюся
показати весь коментар
24.04.2026 23:13 Відповісти
А ви як думаєте? Зостався живий і 10к зекономив.
показати весь коментар
24.04.2026 23:23 Відповісти
google: 14 ОМБр

Звичайно вартувало.
показати весь коментар
24.04.2026 23:32 Відповісти
показати весь коментар
показати весь коментар
А я пам'ятаю черги в воєнкомати. Так, багато поклали народу хенерали Верховного головнокомандуючого.
показати весь коментар
24.04.2026 22:54 Відповісти
просто хтось стояв у чергах вже на війні - а хто не стояв через паркани зараз стрибають
показати весь коментар
24.04.2026 22:57 Відповісти
і мабуть загинули, а стрибуни бажают жити.
показати весь коментар
24.04.2026 22:59 Відповісти
Хто стояв в чергах-більшість в сирій землі,дякуючи верховнокомандуючому і в СЗЧ.
Ти диванний воїн?
показати весь коментар
24.04.2026 23:01 Відповісти
Жвавий такий дезертир - ось яке сальто робить!
Професійно.
Може це відео дітям своїм показувати - нехай пишаються папкою💪
показати весь коментар
24.04.2026 22:54 Відповісти
А ті три вгодованих вертухая багато відео із собою дітям своїм покажуть, як гадаєш?
показати весь коментар
24.04.2026 23:01 Відповісти
це охорона самого обєкту тцк, а не людолови, вон з дійсно військових...так що не трендіть всяке
показати весь коментар
24.04.2026 23:10 Відповісти
Дай вгадаю, поранені інваліди на реабілітації?
показати весь коментар
24.04.2026 23:15 Відповісти
підійди і спитай
показати весь коментар
24.04.2026 23:19 Відповісти
Які ми ніжні... А що таке сталося? Ти ж за них вписався наче.
показати весь коментар
24.04.2026 23:23 Відповісти
дезертир - порушивший присягу, він її не давав
показати весь коментар
24.04.2026 23:08 Відповісти
Дезертир без вiйськового квитку та ВЛК?)
Схоже в твоiй краiнi зелених мрiй можливо все.
показати весь коментар
24.04.2026 23:34 Відповісти
для дезертирів та ухилянтів - злі ТЦКашники спеціально для них вироли. Як капкан. І так, там ще лайно налили.
показати весь коментар
24.04.2026 23:03 Відповісти
Оце він сальтуху зробив через паркан. Акробата піймали.
показати весь коментар
24.04.2026 23:00 Відповісти
А ще один ухилянт впав з дивану і вбився....
показати весь коментар
24.04.2026 23:05 Відповісти
За такий товар вже грошей не дадуть.
показати весь коментар
24.04.2026 23:06 Відповісти
показати весь коментар
24.04.2026 23:06 Відповісти
Щось Верховниий який рік не поспішає припинити безлад із мобілізацією.
Може, якось само розсмокчеться?
показати весь коментар
24.04.2026 23:09 Відповісти
А як він припинить? Хіба що Гудка та інших кросісних мільярдерів відправить в окоп
показати весь коментар
24.04.2026 23:27 Відповісти
Наказом Верховного, на якому головна відповідальність за мобілізацію у державі.
показати весь коментар
24.04.2026 23:36 Відповісти
Йому вже пообiцяли 90 млрд, так що все тiльки починаеться.
показати весь коментар
24.04.2026 23:35 Відповісти
так колись мамонтів ловили.
показати весь коментар
24.04.2026 23:12 Відповісти
Яке скотство, собака більше прав має
показати весь коментар
24.04.2026 23:26 Відповісти
показати весь коментар
24.04.2026 23:28 Відповісти
Військові для квартального шоу ніколи не виділялись розумовими здібностями
показати весь коментар
24.04.2026 23:45 Відповісти
показати весь коментар
24.04.2026 23:36 Відповісти
Зоолог-натураліст?!😬
показати весь коментар
24.04.2026 23:41 Відповісти
 
 