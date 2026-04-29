Киевская областная ТЦК выясняет, задерживала ли СБУ ее сотрудников
Начальник Киевского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки инициировал служебное расследование после задержания ряда лиц правоохранительными органами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Киевского областного ТЦК и СП в Facebook.
По предварительным данным, среди задержанных могут быть военнослужащие одного из районных территориальных центров комплектования области. Информация об этом ранее распространилась в сети.
Реакция руководства и проверка фактов
В ТЦК подтвердили, что внимательно отслеживают ситуацию и уже инициировали внутреннюю проверку. Речь идет об установлении всех обстоятельств возможных правонарушений.
В сообщении указано:
"В сети распространяется информация, что в ходе мероприятий СБУ и прокуратуры был задержан ряд лиц, среди которых могли быть военнослужащие одного из РТЦК и СП Киевской области".
В ТЦК пообещали сообщить общественности о результатах расследования и призвали распространять только проверенную информацию из официальных источников.
Напомним, ранее сообщалось, что в Белой Церкви за взятку задержали представителей ТЦК.
По предварительной информации, чиновников подозревают в организации схемы незаконного оформления отсрочки от мобилизации. Речь идет о получении средств за влияние на соответствующие решения. По данным источников, стоимость такой "услуги" составляла около 5 тысяч долларов с одного человека.
їх кожного дня ловлять
що там з вовою, андрушою та примкнувши к нім умєровим ?
Висновок суду був ?
Чи ви трєндьош по селі розносите ?