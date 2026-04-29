РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9407 посетителей онлайн
Новости Мобилизация в Украине
Киевская областная ТЦК выясняет, задерживала ли СБУ ее сотрудников

В ТЦК Киевской области выясняют обстоятельства задержания возможных сотрудников

Начальник Киевского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки инициировал служебное расследование после задержания ряда лиц правоохранительными органами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Киевского областного ТЦК и СП в Facebook.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По предварительным данным, среди задержанных могут быть военнослужащие одного из районных территориальных центров комплектования области. Информация об этом ранее распространилась в сети.

Реакция руководства и проверка фактов

В ТЦК подтвердили, что внимательно отслеживают ситуацию и уже инициировали внутреннюю проверку. Речь идет об установлении всех обстоятельств возможных правонарушений.

В сообщении указано:

"В сети распространяется информация, что в ходе мероприятий СБУ и прокуратуры был задержан ряд лиц, среди которых могли быть военнослужащие одного из РТЦК и СП Киевской области".

В ТЦК пообещали сообщить общественности о результатах расследования и призвали распространять только проверенную информацию из официальных источников.

Напомним, ранее сообщалось, что в Белой Церкви за взятку задержали представителей ТЦК

По предварительной информации, чиновников подозревают в организации схемы незаконного оформления отсрочки от мобилизации. Речь идет о получении средств за влияние на соответствующие решения. По данным источников, стоимость такой "услуги" составляла около 5 тысяч долларов с одного человека.

Автор: 

Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
так, то були його працівники. але вони ще вчора ввечері звільнились за власним бажанням ))
показать весь комментарий
29.04.2026 22:59 Ответить
та хрєн з ним, ТЦК-шником !
їх кожного дня ловлять

що там з вовою, андрушою та примкнувши к нім умєровим ?

показать весь комментарий
29.04.2026 23:01 Ответить
Що приніс Украіні зєля - татарську мафію. Наразі не тільки (жи)юди намагаються нас привезти до знищення, так і нові обличча
показать весь комментарий
29.04.2026 23:05 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
Що цікаво що по закону ТЦК це повинні бути військовослужбовці які не мають прав звільнятись за бажанням чи змінювати рід військ. Але це ж Україна, тут чудєса тут лєший бродід
показать весь комментарий
29.04.2026 23:17 Ответить
ну вову, андруху, льоху,.... всі знають. а лєший це хто - арахамія? ))
показать весь комментарий
29.04.2026 23:37 Ответить
показать весь комментарий
"не на часі..."
показать весь комментарий
30.04.2026 00:36 Ответить
А ми тут нідочого (ТЦК). Це все ІПСО (веніславський). Додайте самі друзі...
показать весь комментарий
29.04.2026 23:02 Ответить
Обісцявся від несподіванки?
показать весь комментарий
29.04.2026 23:04 Ответить
показать весь комментарий
Та невже ? А до Зеленського , в нас корупції не було .
показать весь комментарий
30.04.2026 00:13 Ответить
З'ясовують суму.
показать весь комментарий
29.04.2026 23:13 Ответить
З"ясовують що пора вже Громадську організацію відкривати : бороться із корупцією в антикорупційних органах .
показать весь комментарий
30.04.2026 00:15 Ответить
Вони не знають,хто в них працює ?
показать весь комментарий
29.04.2026 23:15 Ответить
Хто вони і де працює ?

Висновок суду був ?

Чи ви трєндьош по селі розносите ?
показать весь комментарий
30.04.2026 00:16 Ответить
ТЦК за стільки днів даже не знає чи то їхні люди чи то ряжені куми і найманці? Оце млять нах. наробили ділов
показать весь комментарий
29.04.2026 23:15 Ответить
Вони просто звільнилися і на колінах благали відправити їх в окопи!🥹🥹🥹
показать весь комментарий
29.04.2026 23:40 Ответить
Виявиться, що це не "військовослужбовці ТЦК", а лише "співробітники"... І ті, звільнені раніше чи займалися цим, у вільний від роботи час.
показать весь комментарий
29.04.2026 23:44 Ответить
Пілотний проект на громадських засадах
показать весь комментарий
30.04.2026 00:21 Ответить
"Фітіль" затримання триває, але горить і до вибуху не так і далеко...
показать весь комментарий
30.04.2026 00:39 Ответить
 
 