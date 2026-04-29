В Белой Церкви на взятке задержали представителей ТЦК. ВИДЕО
В городе Белая Церковь Киевской области правоохранители проводят обыски в районном территориальном центре комплектования по делу о возможном получении неправомерной выгоды.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии Киевской областной прокуратуры и данных источников в правоохранительных органах, предоставленных "Украинской правде".
Следственные действия проводятся как в помещении ТЦК, так и по местам проживания фигурантов, а также в их транспортных средствах. К операции привлечены сотрудники Службы безопасности Украины и Департамента стратегических расследований Национальной полиции.
Схема с бронированием за деньги
По предварительной информации, чиновников подозревают в организации схемы незаконного оформления бронирования от мобилизации. Речь идет о получении средств за влияние на соответствующие решения.
По данным источников, стоимость такой "услуги" составляла около 5 тысяч долларов с одного человека.
"Сотрудников ТЦК задержали с поличным во время передачи неправомерной выгоды", – сообщил собеседник в правоохранительных органах.
Видео задержания обнародовал телеканал "Крокус Біла Церква".
Обыски продолжаются, подробности позже
В прокуратуре подтвердили факт проведения следственных действий, однако отметили, что подробности дела будут обнародованы позже. Сейчас продолжается документирование возможных правонарушений и установление всех причастных лиц.
Правоохранители проверяют масштабы схемы и количество лиц, которые могли воспользоваться незаконным бронированием.
- Ранее сообщалось, что в Одессе была задержанагруппа военнослужащих РТЦК, которые похитили мужчину и требовали 30 тыс. долларов.
на хабарі !
ахрєнєть !!!!
200 баксів взяв....
Карл, як його звуть?
вова чи андруша ?
і живе він в
КозиніНовом Ієрусалимі, в "Династії" ...
.
а вова та андруша кохають один одного до нестями
.
вже накерувався кожен з нас за сім літ на посаді президента.
сім літ пройшло ж, треба якийсь ребредінг робити і затишту хочеться....
.
Не малий такий розмах діяльності був.
захотілось размяться по крупному
.
Може їх обкласти додатковим податком на прибуток?!