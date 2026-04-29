В Белой Церкви на взятке задержали представителей ТЦК. ВИДЕО

В городе Белая Церковь Киевской области правоохранители проводят обыски в районном территориальном центре комплектования по делу о возможном получении неправомерной выгоды.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии Киевской областной прокуратуры и данных источников в правоохранительных органах, предоставленных "Украинской правде".

Следственные действия проводятся как в помещении ТЦК, так и по местам проживания фигурантов, а также в их транспортных средствах. К операции привлечены сотрудники Службы безопасности Украины и Департамента стратегических расследований Национальной полиции.

Читайте также: Квартиры, автомобили, коттедж у моря: журналисты нашли имущество семьи одесского экс-военкома, который мог зарабатывать на уклонистах, - "Следство.Инфо"

Схема с бронированием за деньги

По предварительной информации, чиновников подозревают в организации схемы незаконного оформления бронирования от мобилизации. Речь идет о получении средств за влияние на соответствующие решения.

По данным источников, стоимость такой "услуги" составляла около 5 тысяч долларов с одного человека.

"Сотрудников ТЦК задержали с поличным во время передачи неправомерной выгоды", – сообщил собеседник в правоохранительных органах.

Видео задержания обнародовал телеканал "Крокус Біла Церква".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Белой Церкви мужчину едва не зарезали за приветствие "Христос Воскрес"

Обыски продолжаются, подробности позже

В прокуратуре подтвердили факт проведения следственных действий, однако отметили, что подробности дела будут обнародованы позже. Сейчас продолжается документирование возможных правонарушений и установление всех причастных лиц.

Правоохранители проверяют масштабы схемы и количество лиц, которые могли воспользоваться незаконным бронированием.