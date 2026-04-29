В Белой Церкви на взятке задержали представителей ТЦК. ВИДЕО

В городе Белая Церковь Киевской области правоохранители проводят обыски в районном территориальном центре комплектования по делу о возможном получении неправомерной выгоды.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии Киевской областной прокуратуры и данных источников в правоохранительных органах, предоставленных "Украинской правде".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Следственные действия проводятся как в помещении ТЦК, так и по местам проживания фигурантов, а также в их транспортных средствах. К операции привлечены сотрудники Службы безопасности Украины и Департамента стратегических расследований Национальной полиции.

Схема с бронированием за деньги

По предварительной информации, чиновников подозревают в организации схемы незаконного оформления бронирования от мобилизации. Речь идет о получении средств за влияние на соответствующие решения.

По данным источников, стоимость такой "услуги" составляла около 5 тысяч долларов с одного человека.

"Сотрудников ТЦК задержали с поличным во время передачи неправомерной выгоды", – сообщил собеседник в правоохранительных органах.

Видео задержания обнародовал телеканал "Крокус Біла Церква".

Обыски продолжаются, подробности позже

В прокуратуре подтвердили факт проведения следственных действий, однако отметили, что подробности дела будут обнародованы позже. Сейчас продолжается документирование возможных правонарушений и установление всех причастных лиц.

Правоохранители проверяют масштабы схемы и количество лиц, которые могли воспользоваться незаконным бронированием.

  • Ранее сообщалось, что в Одессе была задержанагруппа военнослужащих РТЦК, которые похитили мужчину и требовали 30 тыс. долларов.

На яких фронтах воювали ці заслужені ветерани, поранені інваліди на реабілітації?
29.04.2026 21:42 Ответить
і чому я не здивуюся якщо стане відомо що Вова і з тцкшниками в долі
29.04.2026 21:40 Ответить
та там любого хапай навідь рядову шістку , є за що посадити.
29.04.2026 21:39 Ответить
Пакують
29.04.2026 21:38 Ответить
представника ТЦК !
на хабарі !
ахрєнєть !!!!
200 баксів взяв....

Карл, як його звуть?
вова чи андруша ?
і живе він в Козині Новом Ієрусалимі, в "Династії" ...

.
29.04.2026 21:50 Ответить
І знов якісь "представники та посадовці". А де ж військовослужбовці в цей час поховалися? 😂
29.04.2026 23:43 Ответить
29.04.2026 21:39 Ответить
29.04.2026 21:40 Ответить
авжеж, бо того "ТЦКашника" звати андруша
а вова та андруша кохають один одного до нестями

.
29.04.2026 21:52 Ответить
Країна мрій Зеленського!!!
29.04.2026 21:40 Ответить
весна йде - кожний із нас Династія !
вже накерувався кожен з нас за сім літ на посаді президента.
сім літ пройшло ж, треба якийсь ребредінг робити і затишту хочеться....

.
29.04.2026 22:02 Ответить
ТЦК давно ТОВ по наданню послуг... як міні ЦНАП
29.04.2026 21:42 Ответить
то це якісь тітушки?
29.04.2026 21:51 Ответить
29.04.2026 21:42 Ответить
Цей ТЦК трошки злякався

29.04.2026 21:56 Ответить
Так ось як виглядають ті легендарні "сцикуни", про яких нам тут регулярно пишуть деякі особи прямо з палаючих танків і окопів
29.04.2026 23:46 Ответить
унилі сірі будні (позіхаю)
29.04.2026 21:44 Ответить
Знову не ту людину в бусику покатали?
29.04.2026 21:48 Ответить
29.04.2026 21:54 Ответить
До операції залучені співробітники Служби безпеки України та Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції. Джерело: https://censor.net/ua/v4000681

Не малий такий розмах діяльності був.
29.04.2026 21:57 Ответить
та да,з вовою та андрушою ще зранку впорались...

захотілось размяться по крупному

.
29.04.2026 22:04 Ответить
Чергові зелені понти для плєбса для випускання пари. Треба обовязково для картинки посеред вулиці. А причина в тому, що треба перебити черговий зашквар зешобли з дерибаном 311 мільярдів в МО.
29.04.2026 21:57 Ответить
Якщо замість нинішніх ТЦК будуть ходити янголи, які діятимуть за законом, звертатимуться до людей на «ви», з повагою, то число мобілізованих тільки зменшиться, - член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Рахманін.
29.04.2026 22:06 Ответить
кришуючих мєнтів, побачивших пісталєтік на поясі сбу-шника, миттєво - як вітром здуло !! побігли за аптечкою, а то мало там шо! ))
29.04.2026 22:31 Ответить
Й після цього працвникі ТЦК та СП декларують кілограми золота, срібла, прикрас, десятки кілограмів валюти!
Може їх обкласти додатковим податком на прибуток?!
29.04.2026 22:49 Ответить
Тепер грошики з карманів тцк плавно перетечуть в кармани сбу
29.04.2026 23:13 Ответить
Ну очевидно ж, що це вороже ІПСО! Хіба можуть наші тилові герої брати хабарі в принципі, та й достатньо подивитись на огидні тупі пики покидьків на цьому відео, щоб зрозуміти - це просто перевдягнені буряти!
29.04.2026 23:43 Ответить
 
 