УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10074 відвідувача онлайн
Новини Відео Корупція та мобілізація Корупція ТЦК Бронювання працівників
2 863 25

У Білій Церкві на хабарі затримали представників ТЦК. ВIДЕО

У місті Біла Церква Київської області правоохоронці проводять обшуки в районному територіальному центрі комплектування у справі про можливе отримання неправомірної вигоди.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у коментарі Київської обласної прокуратури та даних джерел у правоохоронних органах Українській правді.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Слідчі дії відбуваються як у приміщенні ТЦК, так і за місцями проживання фігурантів, а також у їхніх транспортних засобах. До операції залучені співробітники Служби безпеки України та Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції.

Схема з бронюванням за гроші

За попередньою інформацією, посадовців підозрюють в організації схеми незаконного оформлення бронювання від мобілізації. Йдеться про отримання коштів за вплив на відповідні рішення.

За даними джерел, вартість такої "послуги" становила близько 5 тисяч доларів з однієї особи.

"Працівників ТЦК затримали на гарячому під час передачі неправомірної вигоди", – повідомив співрозмовник у правоохоронних органах.

Відео затримання оприлюднив телеканал "Крокус Біла Церква".

Обшуки тривають, деталі згодом

У прокуратурі підтвердили факт проведення слідчих дій, однак зазначили, що деталі справи будуть оприлюднені пізніше. Наразі триває документування можливих правопорушень та встановлення всіх причетних осіб.

Правоохоронці перевіряють масштаби схеми та кількість осіб, які могли скористатися незаконним бронюванням.

  • Раніше повідомлялося, що в Одесі було затримано групу військовослужбовців РТЦК, які викрали чоловіка та вимагали $30 тис.

Автор: 

Біла Церква (178) хабар (4751) Київська область (4544) бронювання (421) мобілізація (3388) ТЦК та СП (1104) Білоцерківський район (59)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Na яких фронтах воювали ці заслужені ветерани, поранені інваліди на реабілітації?
показати весь коментар
29.04.2026 21:42
+9
і чому я не здивуюся якщо стане відомо що Вова і з тцкшниками в долі
показати весь коментар
29.04.2026 21:40
+7
та там любого хапай навідь рядову шістку , є за що посадити.
показати весь коментар
29.04.2026 21:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пакують
показати весь коментар
29.04.2026 21:38
представника ТЦК !
на хабарі !
ахрєнєть !!!!
200 баксів взяв....

Карл, як його звуть?
вова чи андруша ?
і живе він в Козині Новом Ієрусалимі, в "Династії" ...

.
показати весь коментар
29.04.2026 21:50
І знов якісь "представники та посадовці". А де ж військовослужбовці в цей час поховалися? 😂
показати весь коментар
29.04.2026 23:43
авжеж, бо того "ТЦКашника" звати андруша
а вова та андруша кохають один одного до нестями

.
показати весь коментар
29.04.2026 21:52
Країна мрій Зеленського!!!
показати весь коментар
29.04.2026 21:40
весна йде - кожний із нас Династія !
вже накерувався кожен з нас за сім літ на посаді президента.
сім літ пройшло ж, треба якийсь ребредінг робити і затишту хочеться....

.
показати весь коментар
29.04.2026 22:02
ТЦК давно ТОВ по наданню послуг... як міні ЦНАП
показати весь коментар
29.04.2026 21:42
то це якісь тітушки?
показати весь коментар
29.04.2026 21:51
Цей ТЦК трошки злякався

показати весь коментар
29.04.2026 21:56
Так ось як виглядають ті легендарні "сцикуни", про яких нам тут регулярно пишуть деякі особи прямо з палаючих танків і окопів
показати весь коментар
29.04.2026 23:46
унилі сірі будні (позіхаю)
показати весь коментар
29.04.2026 21:44
Знову не ту людину в бусику покатали?
показати весь коментар
29.04.2026 21:48
показати весь коментар
29.04.2026 21:54
До операції залучені співробітники Служби безпеки України та Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції.

Не малий такий розмах діяльності був.
показати весь коментар
29.04.2026 21:57
та да,з вовою та андрушою ще зранку впорались...

захотілось размяться по крупному

.
показати весь коментар
29.04.2026 22:04
Чергові зелені понти для плєбса для випускання пари. Треба обовязково для картинки посеред вулиці. А причина в тому, що треба перебити черговий зашквар зешобли з дерибаном 311 мільярдів в МО.
показати весь коментар
29.04.2026 21:57
Якщо замість нинішніх ТЦК будуть ходити янголи, які діятимуть за законом, звертатимуться до людей на «ви», з повагою, то число мобілізованих тільки зменшиться, - член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Рахманін.
показати весь коментар
29.04.2026 22:06
кришуючих мєнтів, побачивших пісталєтік на поясі сбу-шника, миттєво - як вітром здуло !! побігли за аптечкою, а то мало там шо! ))
показати весь коментар
29.04.2026 22:31
Й після цього працвникі ТЦК та СП декларують кілограми золота, срібла, прикрас, десятки кілограмів валюти!
Може їх обкласти додатковим податком на прибуток?!
Може їх обкласти додатковим податком на прибуток?!
показати весь коментар
29.04.2026 22:49
Тепер грошики з карманів тцк плавно перетечуть в кармани сбу
показати весь коментар
29.04.2026 23:13
Ну очевидно ж, що це вороже ІПСО! Хіба можуть наші тилові герої брати хабарі в принципі, та й достатньо подивитись на огидні тупі пики покидьків на цьому відео, щоб зрозуміти - це просто перевдягнені буряти!
показати весь коментар
29.04.2026 23:43
Писал тцкашникам, что их скоро будет власть "резать на сало", не верили)
показати весь коментар
30.04.2026 01:47
 
 