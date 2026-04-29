У Білій Церкві на хабарі затримали представників ТЦК. ВIДЕО
У місті Біла Церква Київської області правоохоронці проводять обшуки в районному територіальному центрі комплектування у справі про можливе отримання неправомірної вигоди.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у коментарі Київської обласної прокуратури та даних джерел у правоохоронних органах Українській правді.
Слідчі дії відбуваються як у приміщенні ТЦК, так і за місцями проживання фігурантів, а також у їхніх транспортних засобах. До операції залучені співробітники Служби безпеки України та Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції.
Схема з бронюванням за гроші
За попередньою інформацією, посадовців підозрюють в організації схеми незаконного оформлення бронювання від мобілізації. Йдеться про отримання коштів за вплив на відповідні рішення.
За даними джерел, вартість такої "послуги" становила близько 5 тисяч доларів з однієї особи.
"Працівників ТЦК затримали на гарячому під час передачі неправомірної вигоди", – повідомив співрозмовник у правоохоронних органах.
Відео затримання оприлюднив телеканал "Крокус Біла Церква".
Обшуки тривають, деталі згодом
У прокуратурі підтвердили факт проведення слідчих дій, однак зазначили, що деталі справи будуть оприлюднені пізніше. Наразі триває документування можливих правопорушень та встановлення всіх причетних осіб.
Правоохоронці перевіряють масштаби схеми та кількість осіб, які могли скористатися незаконним бронюванням.
- Раніше повідомлялося, що в Одесі було затримано групу військовослужбовців РТЦК, які викрали чоловіка та вимагали $30 тис.
на хабарі !
ахрєнєть !!!!
200 баксів взяв....
Карл, як його звуть?
вова чи андруша ?
і живе він в
КозиніНовом Ієрусалимі, в "Династії" ...
а вова та андруша кохають один одного до нестями
вже накерувався кожен з нас за сім літ на посаді президента.
сім літ пройшло ж, треба якийсь ребредінг робити і затишту хочеться....
Не малий такий розмах діяльності був.
захотілось размяться по крупному
Може їх обкласти додатковим податком на прибуток?!