Квартири, автівки, котедж біля моря: журналісти знайшли майно родини одеського ексвійськкома, який міг заробляти на ухилянтах, - "Слідство.Інфо". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Журналісти виявили майно, яким користується, чи донедавна користувалася, родина ексвійськкома Овідіопольського РТЦК та СП Аркадія Васькевича. Йдеться про 3 квартири, 6 автівок, 2 паркомісця та котедж біля моря, загальна вартість яких може сягати 50 мільйонів гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у розслідуванні "Слідства.Інфо" "ТЦК — справа сімейна".

Так, у матеріалі йдеться про двох військовослужбовців - Аркадія та Богдана Васькевичів, які донедавна були топ-ТЦКівцями в Одесі та області.

Що відомо

Аркадій Васькевич - багаторічний військовослужбовець та до минулого року очільник Овідіопольського рТЦК та СП.

Богдан Васькевич - експрацівник районних територіальних центрів та соціальної підтримки Одеси та області. Щонайменше 8 років він прослужив у різних військкоматах регіону. Зокрема, у жовтні 2023 року на офіційних одеських сайтах його називають заступником військового комісара одного з одеських районних ТЦК та СП.

Минулого року старший Васькевич звільнився зі Збройних Сил України, а молодший вже служить не в ТЦК, а в командуванні Військово-морських сил.

Розслідування ДБР

Зазначається, що такі зміни можуть бути пов’язані з розслідуванням ДБР, яке розпочалося на початку минулого року і у якому вони обидва фігурують.

В ухвалі суду йдеться про те, що Аркадій Васькевич, старший військком, "налагодив механізм отримання коштів за сприяння в ухиленні від призову за мобілізацією, після чого ним особисто та за його вказівкою придбано ряд нерухомого майна та транспортних засобів, які в подальшому зареєстровані на членів сім’ї та близьких осіб". Так вважають слідчі ДБР.

Син Аркадія Васькевича - Богдан, "будучи заступником начальника-начальником відділу рекрутингу та комплектування, умисно вніс завідомо недостовірні відомості до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування". Слідчі вважають, що Богдан Васькевич не вніс до декларації майно, яким користується.

Машини та квартири

Так, за підрахунками журналістів, вартість квартир, машин, апартаментів та паркомісць, що згадуються у судовій ухвалі, становить 50 мільйонів гривень.

Зокрема, восени 2022 року у родичів та близьких Аркадія Васькевича протягом трьох тижнів з’являється одразу чотири автівки.

Тесть Васькевича Анатолій Рожко придбав Mercedes-Benz GLS 350 2018 року випуску.

Брат дружини Ігор Рожко купив Honda CR-V 2007 року.

Дружина Алла стала власницею Nissan Versa 2015 року випуску. І

Lexus RX 350L 2018 року випуску зареєстрували на близького друга.

За підрахунками, загалом ці автівки разом могли коштувати понад 5 мільйонів гривень. Водночас весь офіційний дохід Васькевича-старшого та його дружини того року становив 1,5 мільйона гривень.

Також журналісти знайшли квартиру площею 145 квадратних метрів та паркомісце в одному з житлових комплексів Одеси преміумкласу. Встановлено, що квартирою володіє Ігор Рожко, рідний дядько Богдана Васькевича.

Як свідчить публічна декларація Рожка, у 2016–2017 роках він був учителем історії в Одеській області з невеликою зарплатою. Із 2000 по 2018 рік він заробив 160 тисяч гривень.

У витязі з Державного реєстру вказано, що дядько Васькевича-молодшого став власником помешкання три роки тому, а заплатив за неї 5,5 мільйона гривень. Варто зауважити, що зараз ця квартира коштує майже 11 мільйонів гривень. Крім того, дизайнерка інтер’єру оцінила ремонт помешкання ще у 10 мільйонів гривень. Тобто разом квартира з ремонтом могла обійтися у 21 мільйон гривень або пів мільйона доларів США.

Крім цього, Богдан Васькевич, згідно з судовою ухвалою, з початку 2024 року користується автівкою Audi Q7 2017 року випуску. Невідомо, коли і за скільки купили цю Audi, але зараз таку автівку можна придбати від 26 до 43 тисяч доларів.

Слідчі ДБР повʼязують ще одну квартиру з Аркадієм Васькевичем та організованою ним схемою з ухилення від мобілізації за гроші. Йдеться про помешкання в іншій одеській новобудові площею понад 80 квадратних метрів і з двома кімнатами. У 2023 році її власницею стала дружина Ігоря Рожка - Алла Рожко. У витягу з Держреєстру вказана вартість 2,2 мільйона гривень, однак ринкова ціна та оцінка, за довідкою про вартість, є вищими - щонайменше 3,6 мільйона гривень.

Водночас у документ з податкової вказано, що з 2010 по 2023 роки жінка офіційно заробила 111 тисяч гривень.

Інше майно

Із близькими Аркадія Васькевича пов’язують також інше майно - апартаменти зблокованого котеджу на березі моря у котеджному містечку "Золотий Бугаз". Нині котедж у цьому містечку можна придбати від 110 до 150 тисяч доларів. Місцеві також показали майно, яким, за їхніми словами, користується родина Васькевичів — таких у розпорядженні родини аж два.

Сайти оголошень підтверджують інформацію про вартість котеджу. Апартаменти площею 84 квадратних метри у цьому містечку, які зараз коштують 120 тисяч євро. Відповідно, два об’єкти можуть коштувати вдвічі більше.

Зазначається, що власницею житла біля моря є Елісо Сванідзе, дружина Бесікі Какачії. У судовій ухвалі зазначено, що пан Бесікі – близький друг Васькевича. Журналісти встановили, що до жовтня 2022 року Васькевич-старший був директором підприємства, яке належить Бесікі Какачії. Ця ж компанія володіє землею під котеджним містечком "Золотий Бугаз".

Бесікі Какачія також є власником автівки Lexus RX 350L 2018 року, про яку згадувалося раніше. Цю ж машину журналісти побачили на паркомісці, власницею якого у серпні 2022 року стала дружина Аркадія Васькевича — Алла Васькевич.

Крім того, у вересні 2025 року Богдана Васькевича затримували як водія чорного Mercedes-Benz GLS 580 2020 року випуску. Це авто зареєстроване на Анастасію Єргієву. Насправді цей Мерседес міг бути у користуванні Васькевичів ще з 2022 року. Згодом його перереєстрували на іншу особу - Анастасію, змінили номери, але Васькевичі продовжили ним користуватися. Ця автівка, згідно з інформацією слідчих, коштувала майже 5 мільйонів гривень.

Також у лютому 2023 року мати Аркадія Васькевича стала власницею квартири у 9-поверхівці на околиці Одеси. Згідно з довідкою про оціночну вартість, цей об’єкт нерухомості може коштувати 2,3 мільйона гривень.

Зазначається, що кримінальне провадження щодо Васькевичів, відкрите ДБР у січні 2025 року, спочатку активно розслідувалося, однак згодом темпи сповільнилися — остання ухвала у ньому датується серпнем минулого року.