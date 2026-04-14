ЗМІ проаналізували статки 62 керівників обласних ТЦК та СП: 10% з них стали фігурантами кримінальних справ

Більшість колишніх та нинішніх керівників обласних ТЦК та СП - 29 осіб (47% від загальної кількості) за час війни придбали активів у межах заробітку. Ще 27 осіб (43%) не придбали жодного майна за час повномасштабного вторгнення, тоді як лише 6 осіб (10%) стали фігурантами кримінальних розслідувань, зокрема, щодо незаконного збагачення.

Про це йдеться у розслідуванні "Суспільного", повідомляє Цензор.НЕТ.

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НАЗК перевірило статки 32 керівників

За даними Національного агентства з питань запобігання корупції, з 2022 року по березень 2026-го було завершено 32 моніторинги способу життя щодо колишніх та чинних керівників ТЦК та СП.

"За результатами моніторингів способу життя на адресу спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції скеровано дев'ять обґрунтованих висновків з виявленими ознаками незаконного збагачення за ст. 368-5 Кримінального кодексу України на загальну суму 367 927 245 гривень",- заявили у НАЗК.

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10% фігуранти розслідувань правоохоронних органів

Своєю чергою "Суспільне" дослідило статки 62 колишніх та нинішніх керівників обласних ТЦК та СП та їхніх родин.

Більша частина керівників ТЦК (29 осіб, що становить 47%) за час війни набули активів, вартість яких відповідає їхнім офіційним доходам.

У цій категорії колишні та нинішні обласні військкоми: Олексій Трофіменко та Сергій Мартищенко (Житомирський ОТЦК), Дмитро Губський, Михайло Холодов (загинув) та Сергій Пометун (Полтавський ОТЦК), Андрій Сезько (Сумський ОТЦК), Сергій Лобан та Віталій Луговський (Черкаський ОТЦК), Олег Гончарук та Олександр Шибирин (Чернігівський ОТЦК), Олександр Охріменко та Юрій Пуйко (Одеський ОТЦК), Ярослав Кучер, Роман Юзвенко та Владислав Зуєв (Кіровоградський ОТЦК), Олег Кивлюк (Волинський ОТЦК), Андрій Наконечний (Рівненський ОТЦК та СП, помер), Денис Чаюк, Артур Ніязов та Денис Сахацький (Львівський ОТЦК), Володимир Корпач (Хмельницький ОТЦК), Ігор Сорокопуд, Сергій Потяков та Сергій Арушанян (Чернівецький ОТЦК), Віктор Павлюк (Донецький ОТЦК), Володимир Арап (Луганський ОТЦК), Олександр Конєв та Сергій Маркін (Харківський ОТКЦ), Олександр Марущак (Запорізький ОТЦК).

Ще 27 осіб (43%) взагалі не купували жодного майна.

Серед них: Ігор Напольський (Житомирський ОТЦК), Олексій Сіроштан та Валерій Васянович (Сумський ОТЦК), Олег Веретільник (Черкаський ОТЦК), Сергій Панасюк та Олександр Самотей (Херсонський ОТЦК), Віталій Куліш (Миколаївський ОТЦК), Сергій Марценюк (Вінницький ОТЦК), Михайло Близнюк (Волинський ОТЦК), Іван Павлюк (Рівненський ОТЦК та СП), Володимир Ярмошук, Володимир Бабанін, Василь Масьовський, Євген Мамайчук (Івано-Франківський ОТЦК), Олександр Тіщенко (Львівський ОТЦК), Сергій Свідерський та Денис Савчук (Тернопільський ОТЦК), Костянтин Радченко, Володимир Возний (загинув), Андрій Богданов (Хмельницький ОТЦК), Юрій Миронець (т.в.о. керівника Чернівецького ОТЦК), Олексій Дубовик (Дніпропетровський ОТЦК), Вадим Ільєнко та Євген Мамайчук (Донецький ОТЦК), Юрій Полулященко (Луганський ОТЦК), Павло Житняк (Харківський ОТЦК), Володимир Новосядлий (Київський ОТЦК).

Ще 10% керівників, згідно з аналізом журналістів, стали фігурантами розслідувань.

Сюди, зокрема, увійшли ті, чиї активи мають ознаки незаконного збагачення.

Серед них — Євген Борисов (ексначальник Одеського ОТЦК та СП), Олександр Устименко (ексначальник Черкаського ОТЦК), Сергій Луцюк (ексначальник Рівненського ОТЦК), Геннадій Яременко (ексначальник Запорізького та Донецького ОТЦК), Артем Требесов (ексначальник Харківського, пізніше т.в.о. начальника Чернігівського ОТЦК), Андрій Савчук (ексначальник Закарпатського ОТЦК).







"Аналіз керівників виявив, що лише 10% системи становлять ту саму "червону зону", яка генерує кримінальні провадження, позови про цивільну конфіскацію та формує її сприйняття. Але саме ці випадки стають головним пальним для ворожої пропаганди", - підсумовують журналісти.

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