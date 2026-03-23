На Прикарпатті викрили схему в ТЦК: затримано посадовця та його батька. ФОТОрепортаж
В Івано-Франківській області правоохоронці викрили корупційну схему незаконного оформлення військово-облікових документів для ухилення від мобілізації.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.
За даними слідства, до організації схеми причетний юрист одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та його батько.
Подробиці
Слідство встановило, що за 900 доларів США з однієї особи фігуранти обіцяли оформити необхідні документи без особистої присутності "клієнтів" у ТЦК.
Для цього вони планували впливати на посадових осіб, щоб ті ухвалювали відповідні рішення. Після цього організатори повідомляли про готовність документів, узгоджували передачу та інструктували щодо оплати.
Правоохоронці задокументували один із епізодів у березні 2026 року. Передача коштів відбулася на території СТО у Коломиї.
Що відомо про затримання
Обох підозрюваних затримали одразу після отримання неправомірної вигоди відповідно до статті 208 КПК України.
За процесуального керівництва прокуратури їм повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 369-2 КК України – зловживання впливом.
Суд обрав підозрюваним запобіжний захід, а посадовця ТЦК відсторонено від виконання службових обов’язків.
Наразі тривають слідчі дії для встановлення всього кола осіб, причетних до схеми, зокрема серед військових посадовців.
Досудове розслідування здійснюють слідчі поліції Івано-Франківської області за матеріалами СБУ.
Санкція інкримінованої статті передбачає до 5 років позбавлення волі. Водночас, відповідно до Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено в суді.
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