На Прикарпатье раскрыли схему в ТЦК: задержаны чиновник и его отец. ФОТОрепортаж
В Ивано-Франковской области правоохранители раскрыли коррупционную схему незаконного оформления военно-учетных документов с целью уклонения от мобилизации.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.
По данным следствия, к организации схемы причастен юрист одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки и его отец.
Подробности
Следствие установило, что за 900 долларов США с одного человека фигуранты обещали оформить необходимые документы без личного присутствия "клиентов" в ТЦК.
Для этого они планировали влиять на должностных лиц, чтобы те принимали соответствующие решения. После этого организаторы сообщали о готовности документов, согласовывали передачу и давали инструкции по оплате.
Правоохранители зафиксировали один из эпизодов в марте 2026 года. Передача средств состоялась на территории СТО в Коломые.
Что известно о задержании
Обоих подозреваемых задержали сразу после получения неправомерной выгоды в соответствии со статьей 208 УПК Украины.
Под процессуальным руководством прокуратуры им сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 369-2 УК Украины – злоупотребление влиянием.
Суд избрал подозреваемым меру пресечения, а должностное лицо ТЦК отстранено от исполнения служебных обязанностей.
В настоящее время продолжаются следственные действия по установлению всего круга лиц, причастных к схеме, в частности среди военных должностных лиц.
Досудебное расследование проводят следователи полиции Ивано-Франковской области по материалам СБУ.
Санкция инкриминируемой статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы. В то же время, в соответствии с Конституцией Украины, лицо считается невиновным, пока его вина не доказана в суде.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль