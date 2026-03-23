На Прикарпатье раскрыли схему в ТЦК: задержаны чиновник и его отец. ФОТОрепортаж

В Ивано-Франковской области правоохранители раскрыли коррупционную схему незаконного оформления военно-учетных документов с целью уклонения от мобилизации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.

По данным следствия, к организации схемы причастен юрист одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки и его отец.

Подробности

Следствие установило, что за 900 долларов США с одного человека фигуранты обещали оформить необходимые документы без личного присутствия "клиентов" в ТЦК.

Для этого они планировали влиять на должностных лиц, чтобы те принимали соответствующие решения. После этого организаторы сообщали о готовности документов, согласовывали передачу и давали инструкции по оплате.

Правоохранители зафиксировали один из эпизодов в марте 2026 года. Передача средств состоялась на территории СТО в Коломые.

Что известно о задержании

Обоих подозреваемых задержали сразу после получения неправомерной выгоды в соответствии со статьей 208 УПК Украины.

Под процессуальным руководством прокуратуры им сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 369-2 УК Украины – злоупотребление влиянием.

Суд избрал подозреваемым меру пресечения, а должностное лицо ТЦК отстранено от исполнения служебных обязанностей.

В настоящее время продолжаются следственные действия по установлению всего круга лиц, причастных к схеме, в частности среди военных должностных лиц.

Досудебное расследование проводят следователи полиции Ивано-Франковской области по материалам СБУ.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы. В то же время, в соответствии с Конституцией Украины, лицо считается невиновным, пока его вина не доказана в суде.

