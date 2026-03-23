РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10236 посетителей онлайн
Новости Уклонение от мобилизации Коррупция в ТЦК
1 146 7

На Прикарпатье раскрыли схему в ТЦК: задержаны чиновник и его отец. ФОТОрепортаж

В Ивано-Франковской области задержали юриста ТЦК за схему уклонения от мобилизации

В Ивано-Франковской области правоохранители раскрыли коррупционную схему незаконного оформления военно-учетных документов с целью уклонения от мобилизации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По данным следствия, к организации схемы причастен юрист одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки и его отец.

Подробности

Следствие установило, что за 900 долларов США с одного человека фигуранты обещали оформить необходимые документы без личного присутствия "клиентов" в ТЦК.

Для этого они планировали влиять на должностных лиц, чтобы те принимали соответствующие решения. После этого организаторы сообщали о готовности документов, согласовывали передачу и давали инструкции по оплате.

Правоохранители зафиксировали один из эпизодов в марте 2026 года. Передача средств состоялась на территории СТО в Коломые.

Что известно о задержании

Обоих подозреваемых задержали сразу после получения неправомерной выгоды в соответствии со статьей 208 УПК Украины.

Под процессуальным руководством прокуратуры им сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 369-2 УК Украины – злоупотребление влиянием.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Суд избрал подозреваемым меру пресечения, а должностное лицо ТЦК отстранено от исполнения служебных обязанностей.

В настоящее время продолжаются следственные действия по установлению всего круга лиц, причастных к схеме, в частности среди военных должностных лиц.

Досудебное расследование проводят следователи полиции Ивано-Франковской области по материалам СБУ.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы. В то же время, в соответствии с Конституцией Украины, лицо считается невиновным, пока его вина не доказана в суде.

Автор: 

коррупция мобилизация Ивано-Франковская область уклонисты ТЦК
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Цікаво що в таких новинах фігурують суми значно менші ніж типові ставки ТЦКунів. Чого це?
показать весь комментарий
23.03.2026 14:04 Ответить
Юрист ТЦК. Такого ще не було
показать весь комментарий
23.03.2026 14:05 Ответить
А ватажка "групи Паджеро", бравого тцкашника з Закарпаття віталіка леймана вже знайшли?
показать весь комментарий
23.03.2026 14:11 Ответить
А хто ж його шукатиме? Він же свій!
показать весь комментарий
23.03.2026 14:15 Ответить
Тцк це держава в державі для заробляння бабла, якщо всіх розкулачити то можна не те що набагато підняти грошову щомісячну виплату бійцям але й забезпечити їх ******** іноземним обмундируванням.
показать весь комментарий
23.03.2026 14:13 Ответить
Як кажуть дехто,що війна це бізнес і бізнес іде добре!
показать весь комментарий
23.03.2026 14:16 Ответить
Категорично не вірю, що наші улюблені тилові герої з тцк здатні на подібні ганебні вчинки, які властиві лишень закінченим покидькам та відвертій мразоті. Однозначно все це - підстава та вороже ІПСО!
показать весь комментарий
23.03.2026 14:45 Ответить
 
 