СМИ проанализировали состояние 62 руководителей областных ТЦК и СП: 10% из них стали фигурантами уголовных дел

Большинство бывших и нынешних руководителей областных ТЦК и СП — 29 человек (47 % от общего числа) — за время войны приобрели активы в пределах своих доходов. Еще 27 человек (43%) не приобрели никакого имущества за время полномасштабного вторжения, тогда как лишь 6 человек (10%) стали фигурантами уголовных расследований, в частности, по факту незаконного обогащения.

Об этом говорится в расследовании "Суспільного", сообщает Цензор.НЕТ.

НАЗК проверило состояние 32 руководителей

По данным Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, с 2022 года по март 2026-го было завершено 32 мониторинга образа жизни в отношении бывших и действующих руководителей ТЦК и СП.

"По результатам мониторинга образа жизни в адрес специально уполномоченных субъектов в сфере противодействия коррупции направлено девять обоснованных заключений с выявленными признаками незаконного обогащения по ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины на общую сумму 367 927 245 гривен",- заявили в НАПК.

10% фигурантов расследований правоохранительных органов

В свою очередь, "Суспільне" исследовало состояние 62 бывших и нынешних руководителей областных ТЦК и СП, а также их семей.

Большая часть руководителей ТЦК (29 человек, что составляет 47%) за время войны приобрела активы, стоимость которых соответствует их официальным доходам.

В этой категории бывшие и нынешние областные военкомы: Алексей Трофименко и Сергей Мартыщенко (Житомирский ОТЦК), Дмитрий Губский, Михаил Холодов (погиб) и Сергей Пометун (Полтавский ОТЦК), Андрей Сезько (Сумской ОТЦК), Сергей Лобан и Виталий Луговский (Черкасский ОТЦК), Олег Гончарук и Александр Шибирин (Черниговский ОТЦК), Александр Охрименко и Юрий Пуйко (Одесский ОТЦК), Ярослав Кучер, Роман Юзвенко и Владислав Зуев (Кировоградский ОТЦК), Олег Кивлюк (Волынский ОТЦК), Андрей Наконечный (Ривненский ОТЦК и СП, умер), Денис Чаюк, Артур Ниязов и Денис Сахацкий (Львовский ОТЦК), Владимир Корпач (Хмельницкий ОТЦК), Игорь Сорокопуд, Сергей Потяков и Сергей Арушанян (Черновицкий ОТЦК), Виктор Павлюк (Донецкий ОТЦК), Владимир Арап (Луганский ОТЦК), Александр Конев и Сергей Маркин (Харьковский ОТЦК), Александр Марущак (Запорожский ОТЦК).

Еще 27 человек (43%) вообще не приобретали никакого имущества.

Среди них: Игорь Напольский (Житомирский ОТЦК), Алексей Сироштан и Валерий Васянович (Сумской ОТЦК), Олег Веретильник (Черкасский ОТЦК), Сергей Панасюк и Александр Самотей (Херсонский ОТЦК), Виталий Кулиш (Николаевский ОТЦК), Сергей Марценюк (Винницкий ОТЦК), Михаил Близнюк (Волынский ОТЦК), Иван Павлюк (Ровенский ОТЦК и СП), Владимир Ярмошук, Владимир Бабанин, Василий Масьовский, Евгений Мамайчук (Ивано-Франковский ОТЦК), Александр Тищенко (Львовский ОТЦК), Сергей Свидерский и Денис Савчук (Тернопольский ОТЦК), Константин Радченко, Владимир Возный (погиб), Андрей Богданов (Хмельницкий ОТЦК), Юрий Миронец (и.о. руководителя Черновицкого ОТЦК), Алексей Дубовик (Днепропетровский ОТЦК), Вадим Ильенко и Евгений Мамайчук (Донецкий ОТЦК), Юрий Полулященко (Луганский ОТЦК), Павел Житняк (Харьковский ОТЦК), Владимир Новосядлый (Киевский ОТЦК).

Еще 10% руководителей, согласно анализу журналистов, стали фигурантами расследований.

Сюда, в частности, вошли те, чьи активы имеют признаки незаконного обогащения.

Среди них — Евгений Борисов (бывший начальник Одесского ОТЦК и СП), Александр Устименко (бывший начальник Черкасского ОТЦК), Сергей Луцюк (бывший начальник Ровенского ОТЦК), Геннадий Яременко (бывший начальник Запорожского и Донецкого ОТЦК), Артем Требесов (бывший начальник Харьковского, позже и.о. начальника Черниговского ОТЦК), Андрей Савчук (бывший начальник Закарпатского ОТЦК).

"Анализ руководителей показал, что лишь 10% системы составляют ту самую "красную зону", которая генерирует уголовные производства, иски о гражданской конфискации и формирует ее восприятие. Но именно эти случаи становятся главным топливом для вражеской пропаганды", — заключают журналисты.

