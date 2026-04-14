Цензор.НЕТ
СМИ проанализировали состояние 62 руководителей областных ТЦК и СП: 10% из них стали фигурантами уголовных дел

Большинство бывших и нынешних руководителей областных ТЦК и СП — 29 человек (47 % от общего числа) — за время войны приобрели активы в пределах своих доходов. Еще 27 человек (43%) не приобрели никакого имущества за время полномасштабного вторжения, тогда как лишь 6 человек (10%) стали фигурантами уголовных расследований, в частности, по факту незаконного обогащения. 

НАЗК проверило состояние 32 руководителей

По данным Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, с 2022 года по март 2026-го было завершено 32 мониторинга образа жизни в отношении бывших и действующих руководителей ТЦК и СП.

"По результатам мониторинга образа жизни в адрес специально уполномоченных субъектов в сфере противодействия коррупции направлено девять обоснованных заключений с выявленными признаками незаконного обогащения по ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины на общую сумму 367 927 245 гривен",- заявили в НАПК.

10% фигурантов расследований правоохранительных органов 

В свою очередь, "Суспільне" исследовало состояние 62 бывших и нынешних руководителей областных ТЦК и СП, а также их семей.

Большая часть руководителей ТЦК (29 человек, что составляет 47%) за время войны приобрела активы, стоимость которых соответствует их официальным доходам.

В этой категории бывшие и нынешние областные военкомы: Алексей Трофименко и Сергей Мартыщенко (Житомирский ОТЦК), Дмитрий Губский, Михаил Холодов (погиб) и Сергей Пометун (Полтавский ОТЦК), Андрей Сезько (Сумской ОТЦК), Сергей Лобан и Виталий Луговский (Черкасский ОТЦК), Олег Гончарук и Александр Шибирин (Черниговский ОТЦК), Александр Охрименко и Юрий Пуйко (Одесский ОТЦК), Ярослав Кучер, Роман Юзвенко и Владислав Зуев (Кировоградский ОТЦК), Олег Кивлюк (Волынский ОТЦК), Андрей Наконечный (Ривненский ОТЦК и СП, умер), Денис Чаюк, Артур Ниязов и Денис Сахацкий (Львовский ОТЦК), Владимир Корпач (Хмельницкий ОТЦК), Игорь Сорокопуд, Сергей Потяков и Сергей Арушанян (Черновицкий ОТЦК), Виктор Павлюк (Донецкий ОТЦК), Владимир Арап (Луганский ОТЦК), Александр Конев и Сергей Маркин (Харьковский ОТЦК), Александр Марущак (Запорожский ОТЦК).

Еще 27 человек (43%) вообще не приобретали никакого имущества.

Среди них: Игорь Напольский (Житомирский ОТЦК), Алексей Сироштан и Валерий Васянович (Сумской ОТЦК), Олег Веретильник (Черкасский ОТЦК), Сергей Панасюк и Александр Самотей (Херсонский ОТЦК), Виталий Кулиш (Николаевский ОТЦК), Сергей Марценюк (Винницкий ОТЦК), Михаил Близнюк (Волынский ОТЦК), Иван Павлюк (Ровенский ОТЦК и СП), Владимир Ярмошук, Владимир Бабанин, Василий Масьовский, Евгений Мамайчук (Ивано-Франковский ОТЦК), Александр Тищенко (Львовский ОТЦК), Сергей Свидерский и Денис Савчук (Тернопольский ОТЦК), Константин Радченко, Владимир Возный (погиб), Андрей Богданов (Хмельницкий ОТЦК), Юрий Миронец (и.о. руководителя Черновицкого ОТЦК), Алексей Дубовик (Днепропетровский ОТЦК), Вадим Ильенко и Евгений Мамайчук (Донецкий ОТЦК), Юрий Полулященко (Луганский ОТЦК), Павел Житняк (Харьковский ОТЦК), Владимир Новосядлый (Киевский ОТЦК).

Еще 10% руководителей, согласно анализу журналистов, стали фигурантами расследований. 

Сюда, в частности, вошли те, чьи активы имеют признаки незаконного обогащения.

Среди них — Евгений Борисов (бывший начальник Одесского ОТЦК и СП), Александр Устименко (бывший начальник Черкасского ОТЦК), Сергей Луцюк (бывший начальник Ровенского ОТЦК), Геннадий Яременко (бывший начальник Запорожского и Донецкого ОТЦК), Артем Требесов (бывший начальник Харьковского, позже и.о. начальника Черниговского ОТЦК), Андрей Савчук (бывший начальник Закарпатского ОТЦК).

доходы ТЦК

"Анализ руководителей показал, что лишь 10% системы составляют ту самую "красную зону", которая генерирует уголовные производства, иски о гражданской конфискации и формирует ее восприятие. Но именно эти случаи становятся главным топливом для вражеской пропаганды", — заключают журналисты.

Остальные молодцы, не спалились. Умные люди, ховай бабло-трать потом.
показать весь комментарий
14.04.2026 19:42 Ответить
- і не забувати про "таблицю ділення"
показать весь комментарий
14.04.2026 19:47 Ответить
Башляють нагору вчасно та в повному об'ємі, ось і не спалилися.
показать весь комментарий
14.04.2026 20:21 Ответить
Все набагато простіше. Зробили аналіз декларацій (які вони самі і написали), а там треба лише перше рідство. Записуй майно на двоюрідних, чи брата тещі і вуаля - чистий як кришталь. Усе це можна і потрібно відстежити, але це інша історія і нажаль в іншій державі, а не там де Ішак за головного.
показать весь комментарий
14.04.2026 20:48 Ответить
Десять відсотків? Відкати наверх там робить кожен!
показать весь комментарий
14.04.2026 19:42 Ответить
Шифруються - це тільки недалекі придбають зараз собі і жінці по Бентлі
показать весь комментарий
14.04.2026 19:43 Ответить
Колхозное счастье оно такое.
показать весь комментарий
14.04.2026 19:44 Ответить
Ну, то совок. Там за нетрудовые доходы можно и под вышку было попасть. "Колхозное счастье"-это эвфемизм. А колхоз я трошки застал, знаю как оно там.
показать весь комментарий
14.04.2026 20:05 Ответить
Просто "Корейки"читали "Золотой теленок".
показать весь комментарий
14.04.2026 20:00 Ответить
Яке щастя, що решта 90% - чесні та непідкупні, справжні патріоти. В такій країні хочеться жити.
показать весь комментарий
14.04.2026 19:46 Ответить
Завели на тих,хто не ділився або в списку для статистики)))
показать весь комментарий
14.04.2026 19:47 Ответить
Процентів 6 можливо і живуть на свої. Решта ховають гроші по кутках.
Або відмивають десь через підставних осіб.
показать весь комментарий
14.04.2026 19:48 Ответить
Андрій Сезько (Сумський ОТЦК)
- спійманий , минулого року , на водінні в нетверезому стані
показать весь комментарий
14.04.2026 19:51 Ответить
Ті що не спалились це не означає що не наховали, там під 100 відсотків хабарники, тим паче налічку складно відстежити, якщо з головою витрачати.
показать весь комментарий
14.04.2026 19:53 Ответить
в Київі за єкономічне бронювання з працівників беруть від 250 зелених керівники..вгадайте з першого разу уди йдуть потім ті грошенята...
показать весь комментарий
14.04.2026 19:54 Ответить
Нут так решта розумні і переводять свої статки у зкеш монеро чи ефір на крайній випадок. а далі там закордоном вже купують нерухомість знову ж за крипту
показать весь комментарий
14.04.2026 19:55 Ответить
Оце сенсація
показать весь комментарий
14.04.2026 19:59 Ответить
це ті 10% які законну десятину зажилили вишестоящим начхальникам
показать весь комментарий
14.04.2026 20:13 Ответить
Ну так , це ще може бути і верхівка айсбергу, ну так а що? Одним окопи з дронами за 20 тисяч гривень в місяць а іншим маєтки в Україні і за кордоном.
показать весь комментарий
14.04.2026 20:26 Ответить
тю, просто інвестуєш в крипту, де юре це не гроші, і все
потім можна сказати, що купив бв жорсткий диск, а там був цифровий гаманець з активами
показать весь комментарий
14.04.2026 20:36 Ответить
10% виявилися нетерплячими або нахабними, 90% виявилися з дуже талановитими бізнес-дружинами яких чомусь не перевірили.
показать весь комментарий
14.04.2026 20:44 Ответить
прогнили українці, прогнили
показать весь комментарий
14.04.2026 20:48 Ответить
приколісти.та то прості працівники золото злитками скуповують,а вони в керівників нічо не найшли.фігові з них детективи
показать весь комментарий
14.04.2026 20:55 Ответить
 
 