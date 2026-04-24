Квартиры, автомобили, коттедж у моря: журналисты нашли имущество семьи одесского экс-военкома, который мог зарабатывать на уклонистах, — "Следство.Инфо". ВИДЕО+ФОТО

Журналисты выявили имущество, которым пользуется или до недавнего времени пользовалась семья бывшего военкома Овидиопольского РТЦК и СП Аркадия Васкевича. Речь идет о 3 квартирах, 6 автомобилях, 2 парковочных местах и коттедже у моря, общая стоимость которых может достигать 50 миллионов гривен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании "Следства.Инфо" "ТЦК — семейное дело".

Так, в материале речь идет о двух военнослужащих — Аркадии и Богдане Васкевичах, которые до недавнего времени были топ-сотрудниками ТЦК в Одессе и области.

Что известно

Аркадий Васкевич — многолетний военнослужащий и до прошлого года руководитель Овидиопольского РТЦК и СП.

Богдан Васкевич — бывший сотрудник районных территориальных центров и социальной поддержки Одессы и области. Не менее 8 лет он прослужил в различных военкоматах региона. В частности, в октябре 2023 года на официальных одесских сайтах его называют заместителем военного комиссара одного из одесских районных ТЦК и СП.

В прошлом году старший Васкевич уволился из Вооруженных Сил Украины, а младший уже служит не в ТЦК, а в командовании Военно-морских сил.

Расследование ГБР

Отмечается, что такие изменения могут быть связаны с расследованием ГБР, которое началось в начале прошлого года и в котором они оба фигурируют.

В постановлении суда говорится о том, что Аркадий Васкевич, старший военком, "наладил механизм получения средств за содействие в уклонении от призыва по мобилизации, после чего им лично и по его указанию приобретен ряд объектов недвижимости и транспортных средств, которые в дальнейшем зарегистрированы на членов семьи и близких лиц". Так считают следователи ГБР.

Сын Аркадия Васкевича — Богдан, "будучи заместителем начальника отдела рекрутинга и комплектования, умышленно внес заведомо недостоверные сведения в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления". Следователи считают, что Богдан Васкевич не внес в декларацию имущество, которым пользуется.

Машины и квартиры

Так, по подсчетам журналистов, стоимость квартир, машин, апартаментов и парковочных мест, упоминаемых в судебном постановлении, составляет 50 миллионов гривен.

В частности, осенью 2022 года у родственников и близких Аркадия Васкевича в течение трех недель появляется сразу четыре автомобиля.

Тесть Васкевича Анатолий Рожко приобрел Mercedes-Benz GLS 350 2018 года выпуска.

Брат жены Игорь Рожко купил Honda CR-V 2007 года выпуска.

Жена Алла стала владелицей Nissan Versa 2015 года выпуска. И

Lexus RX 350L 2018 года выпуска зарегистрировали на близкого друга.

По подсчетам, в общей сложности эти автомобили вместе могли стоить более 5 миллионов гривен. В то же время весь официальный доход Васкевича-старшего и его жены в том году составил 1,5 миллиона гривен.

Также журналисты обнаружили квартиру площадью 145 квадратных метров и парковочное место в одном из жилых комплексов Одессы премиум-класса. Установлено, что квартира принадлежит Игорю Рожко, родному дяде Богдана Васкевича.

Как свидетельствует публичная декларация Рожка, в 2016–2017 годах он был учителем истории в Одесской области с небольшой зарплатой. С 2000 по 2018 год он заработал 160 тысяч гривен.

В выписке из Государственного реестра указано, что дядя Васкевича-младшего стал владельцем квартиры три года назад, а заплатил за нее 5,5 миллиона гривен. Стоит отметить, что сейчас эта квартира стоит почти 11 миллионов гривен. Кроме того, дизайнер интерьера оценила ремонт квартиры еще в 10 миллионов гривен. То есть в сумме квартира с ремонтом могла обойтись в 21 миллион гривен или полмиллиона долларов США.

Кроме того, Богдан Васкевич, согласно судебному постановлению, с начала 2024 года пользуется автомобилем Audi Q7 2017 года выпуска. Неизвестно, когда и за сколько купили эту Audi, но сейчас такой автомобиль можно приобрести от 26 до 43 тысяч долларов.

Следователи ГБР связывают еще одну квартиру с Аркадием Васкевичем и организованной им схемой уклонения от мобилизации за деньги. Речь идет о квартире в другой одесской новостройке площадью более 80 квадратных метров и с двумя комнатами. В 2023 году ее владелицей стала жена Игоря Рожка — Алла Рожко. В выписке из Госреестра указана стоимость 2,2 миллиона гривен, однако рыночная цена и оценка, согласно справке о стоимости, выше — не менее 3,6 миллиона гривен.

В то же время в документе из налоговой указано, что с 2010 по 2023 годы женщина официально заработала 111 тысяч гривен.

Другое имущество

С близкими Аркадия Васкевича связывают также другое имущество — апартаменты в коттедже на берегу моря в коттеджном городке "Золотой Бугаз". Сейчас коттедж в этом городке можно приобрести за 110–150 тысяч долларов. Местные жители также показали имущество, которым, по их словам, пользуется семья Васкевичей — таких в распоряжении семьи целых два.

Сайты объявлений подтверждают информацию о стоимости коттеджа. Апартаменты площадью 84 квадратных метра в этом городке, которые сейчас стоят 120 тысяч евро. Соответственно, два объекта могут стоить вдвое больше.

Отмечается, что владелицей жилья у моря является Элисо Сванидзе, жена Бесики Какачии. В судебном постановлении указано, что господин Бесики – близкий друг Васкевича. Журналисты установили, что до октября 2022 года Васкевич-старший был директором предприятия, принадлежащего Бесики Какачии. Эта же компания владеет землей под коттеджным городком "Золотой Бугаз".

Бесики Какачия также является владельцем автомобиля Lexus RX 350L 2018 года, о котором упоминалось ранее. Эту же машину журналисты увидели на парковочном месте, владелицей которого в августе 2022 года стала жена Аркадия Васкевича — Алла Васкевич.

Кроме того, в сентябре 2025 года Богдана Васкевича задерживали как водителя черного Mercedes-Benz GLS 580 2020 года выпуска. Этот автомобиль зарегистрирован на Анастасию Ергиеву. На самом деле этот "Мерседес" мог находиться в пользовании Васкевичей еще с 2022 года. Впоследствии его перерегистрировали на другое лицо — Анастасию, сменили номера, но Васкевичи продолжили им пользоваться. Этот автомобиль, согласно информации следователей, стоил почти 5 миллионов гривен.

Также в феврале 2023 года мать Аркадия Васкевича стала владелицей квартиры в 9-этажном доме на окраине Одессы. Согласно справке об оценочной стоимости, этот объект недвижимости может стоить 2,3 миллиона гривен.

Отмечается, что уголовное производство в отношении Васкевичей, открытое ГБР в январе 2025 года, сначала активно расследовалось, однако впоследствии темпы замедлились — последнее постановление по нему датируется августом прошлого года.