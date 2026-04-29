1 801 19

Київський обласний ТЦК з’ясовує, чи затримувала СБУ його працівників

У ТЦК Київської області з’ясовують обставини затримання можливих співробітників

Начальник Київського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки призначив службове розслідування після затримання низки осіб правоохоронцями.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Київського обласного ТЦК та СП у Фейсбуці.

За попередніми даними, серед затриманих можуть бути військовослужбовці одного з районних територіальних центрів комплектування області. Інформація про це раніше поширилася у мережі.

Реакція керівництва та перевірка фактів

У ТЦК підтвердили, що уважно відстежують ситуацію та вже ініціювали внутрішню перевірку. Йдеться про встановлення всіх обставин можливих правопорушень.

У повідомленні зазначено:

"В мережі шириться інформація, що під час заходів СБУ та прокуратури було затримано низку осіб, серед яких могли бути військовослужбовці одного з РТЦК та СП Київської області".

У ТЦК пообіцяли повідомити громадськість про результати розслідування та закликали поширювати лише перевірену інформацію з офіційних джерел.

За попередньою інформацією, посадовців підозрюють в організації схеми незаконного оформлення бронювання від мобілізації. Йдеться про отримання коштів за вплив на відповідні рішення. За даними джерел, вартість такої "послуги" становила близько 5 тисяч доларів з однієї особи.

Топ коментарі
так, то були його працівники. але вони ще вчора ввечері звільнились за власним бажанням ))
29.04.2026 22:59 Відповісти
та хрєн з ним, ТЦК-шником !
їх кожного дня ловлять

що там з вовою, андрушою та примкнувши к нім умєровим ?

.
29.04.2026 23:01 Відповісти
Що приніс Украіні зєля - татарську мафію. Наразі не тільки (жи)юди намагаються нас привезти до знищення, так і нові обличча
29.04.2026 23:05 Відповісти
так, то були його працівники. але вони ще вчора ввечері звільнились за власним бажанням ))
29.04.2026 22:59 Відповісти
Що цікаво що по закону ТЦК це повинні бути військовослужбовці які не мають прав звільнятись за бажанням чи змінювати рід військ. Але це ж Україна, тут чудєса тут лєший бродід
29.04.2026 23:17 Відповісти
ну вову, андруху, льоху,.... всі знають. а лєший це хто - арахамія? ))
29.04.2026 23:37 Відповісти
та хрєн з ним, ТЦК-шником !
їх кожного дня ловлять

що там з вовою, андрушою та примкнувши к нім умєровим ?

.
29.04.2026 23:01 Відповісти
"не на часі..."
30.04.2026 00:36 Відповісти
А ми тут нідочого (ТЦК). Це все ІПСО (веніславський). Додайте самі друзі...
29.04.2026 23:02 Відповісти
Обісцявся від несподіванки?
29.04.2026 23:04 Відповісти
Що приніс Украіні зєля - татарську мафію. Наразі не тільки (жи)юди намагаються нас привезти до знищення, так і нові обличча
29.04.2026 23:05 Відповісти
Та невже ? А до Зеленського , в нас корупції не було .
30.04.2026 00:13 Відповісти
З'ясовують суму.
29.04.2026 23:13 Відповісти
З"ясовують що пора вже Громадську організацію відкривати : бороться із корупцією в антикорупційних органах .
30.04.2026 00:15 Відповісти
Вони не знають,хто в них працює ?
29.04.2026 23:15 Відповісти
Хто вони і де працює ?

Висновок суду був ?

Чи ви трєндьош по селі розносите ?
30.04.2026 00:16 Відповісти
ТЦК за стільки днів даже не знає чи то їхні люди чи то ряжені куми і найманці? Оце млять нах. наробили ділов
29.04.2026 23:15 Відповісти
Вони просто звільнилися і на колінах благали відправити їх в окопи!🥹🥹🥹
29.04.2026 23:40 Відповісти
Виявиться, що це не "військовослужбовці ТЦК", а лише "співробітники"... І ті, звільнені раніше чи займалися цим, у вільний від роботи час.
29.04.2026 23:44 Відповісти
Пілотний проект на громадських засадах
30.04.2026 00:21 Відповісти
"Фітіль" затримання триває, але горить і до вибуху не так і далеко...
30.04.2026 00:39 Відповісти
 
 