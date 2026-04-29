Київський обласний ТЦК з’ясовує, чи затримувала СБУ його працівників
Начальник Київського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки призначив службове розслідування після затримання низки осіб правоохоронцями.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Київського обласного ТЦК та СП у Фейсбуці.
За попередніми даними, серед затриманих можуть бути військовослужбовці одного з районних територіальних центрів комплектування області. Інформація про це раніше поширилася у мережі.
Реакція керівництва та перевірка фактів
У ТЦК підтвердили, що уважно відстежують ситуацію та вже ініціювали внутрішню перевірку. Йдеться про встановлення всіх обставин можливих правопорушень.
У повідомленні зазначено:
"В мережі шириться інформація, що під час заходів СБУ та прокуратури було затримано низку осіб, серед яких могли бути військовослужбовці одного з РТЦК та СП Київської області".
У ТЦК пообіцяли повідомити громадськість про результати розслідування та закликали поширювати лише перевірену інформацію з офіційних джерел.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Білій Церкві на хабарі затримали представників ТЦКшників.
За попередньою інформацією, посадовців підозрюють в організації схеми незаконного оформлення бронювання від мобілізації. Йдеться про отримання коштів за вплив на відповідні рішення. За даними джерел, вартість такої "послуги" становила близько 5 тисяч доларів з однієї особи.
їх кожного дня ловлять
.
Висновок суду був ?
