На Закарпатье сотрудника ТЦК впервые осудили за препятствование омбудсмену, - Лубинец
В Закарпатской области суд впервые признал сотрудника территориального центра комплектования виновным в препятствовании деятельности представителя Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил омбудсмен Дмитрий Лубинец.
Решение суда
Речь идет о приговоре Ужгородского горрайонного суда, который установил факт недопуска представителей Омбудсмена во время мониторингового визита.
В частности, им не предоставили доступ к помещениям и необходимой информации.
Системная проблема
По словам Лубинца, подобные случаи не единичны.
Он отметил, что в разных регионах фиксируются недопуски к объектам, отказ в предоставлении информации и попытки блокирования проверок со стороны отдельных ТЦК.
Возможные нарушения
Омбудсман подчеркнул, что во время проверки на Закарпатье могли пытаться скрыть серьезные нарушения.
Речь идет, в частности, о вероятном незаконном удержании людей, применении наручников и других действиях, которые могут иметь признаки бесчеловечного обращения.
Дальнейшие действия
Материалы о возможных нарушениях уже переданы в правоохранительные органы.
По словам Лубинца, все подобные случаи будут находиться под контролем и получат правовую оценку.
Он подчеркнул, что судебное решение является сигналом о невозможности блокирования парламентского контроля и необходимости ответственности за такие действия.
да ви, що наклеп на чесних людей наводите такого не може бути
що, ні ?
ну да, нам похацпувати, а воюють хай інші
.
А не омбудсмен буде воювати за твою жопеню, поки ти підхайповуєш на темі мобілізаціїю