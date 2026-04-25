РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7282 посетителя онлайн
Новости Незаконные действия ТЦК Нарушение ТЦК прав человека
879 7

На Закарпатье сотрудника ТЦК впервые осудили за препятствование омбудсмену, - Лубинец

В Закарпатской области суд впервые признал сотрудника территориального центра комплектования виновным в препятствовании деятельности представителя Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Решение суда

Речь идет о приговоре Ужгородского горрайонного суда, который установил факт недопуска представителей Омбудсмена во время мониторингового визита.

В частности, им не предоставили доступ к помещениям и необходимой информации.

Читайте: Военные ТЦК наехали на женщину во Львове: терцентр заявляет, что она "препятствовала" мобилизации своего мужа, полиция расследует

Системная проблема

По словам Лубинца, подобные случаи не единичны.

Он отметил, что в разных регионах фиксируются недопуски к объектам, отказ в предоставлении информации и попытки блокирования проверок со стороны отдельных ТЦК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Массовых случаев "бусификации" в Украине нет, - "слуга народа" Вениславский

Возможные нарушения

Омбудсман подчеркнул, что во время проверки на Закарпатье могли пытаться скрыть серьезные нарушения.

Речь идет, в частности, о вероятном незаконном удержании людей, применении наручников и других действиях, которые могут иметь признаки бесчеловечного обращения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мужчина убегал от ТЦК и боролся с военным на крыше частного дома на Волыни: оба упали. ВИДЕО

Дальнейшие действия

Материалы о возможных нарушениях уже переданы в правоохранительные органы.

По словам Лубинца, все подобные случаи будут находиться под контролем и получат правовую оценку.

Он подчеркнул, что судебное решение является сигналом о невозможности блокирования парламентского контроля и необходимости ответственности за такие действия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нарушения в Ужгородском ТЦК: инициирована работа специальной комиссии, - ОК "Запад"

Автор: 

суд (24666) ТЦК (1048) Закарпатская область (2715)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
незаконне утримання людей ?

да ви, що наклеп на чесних людей наводите такого не може бути
показать весь комментарий
25.04.2026 15:31 Ответить
омбусмент самомобілізувався замість того недомобілізованого ?

що, ні ?
ну да, нам похацпувати, а воюють хай інші

.
показать весь комментарий
25.04.2026 15:51 Ответить
Сам мобілізуйся нарешті.
А не омбудсмен буде воювати за твою жопеню, поки ти підхайповуєш на темі мобілізаціїю
показать весь комментарий
25.04.2026 16:06 Ответить
Невже? Як на простих людей можна нападати без наслідків а як на цілого омбудсмена то вже караул?!
показать весь комментарий
25.04.2026 15:35 Ответить
Таки омбудсмену, а не омбудсману, як ще недавно писали...бо вже очікувалася поява спортсманів...
показать весь комментарий
25.04.2026 15:36 Ответить
Омбудсмени не потрібні
показать весь комментарий
25.04.2026 16:01 Ответить
Хто такий громадянин Лубінець, щоб його пропускали на режимний об'єкт?
показать весь комментарий
25.04.2026 16:03 Ответить
 
 