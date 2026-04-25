На Закарпатье сотрудника ТЦК впервые осудили за препятствование омбудсмену, - Лубинец

В Закарпатской области суд впервые признал сотрудника территориального центра комплектования виновным в препятствовании деятельности представителя Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Решение суда

Речь идет о приговоре Ужгородского горрайонного суда, который установил факт недопуска представителей Омбудсмена во время мониторингового визита.

В частности, им не предоставили доступ к помещениям и необходимой информации.

Читайте: Военные ТЦК наехали на женщину во Львове: терцентр заявляет, что она "препятствовала" мобилизации своего мужа, полиция расследует

Системная проблема

По словам Лубинца, подобные случаи не единичны.

Он отметил, что в разных регионах фиксируются недопуски к объектам, отказ в предоставлении информации и попытки блокирования проверок со стороны отдельных ТЦК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Массовых случаев "бусификации" в Украине нет, - "слуга народа" Вениславский

Возможные нарушения

Омбудсман подчеркнул, что во время проверки на Закарпатье могли пытаться скрыть серьезные нарушения.

Речь идет, в частности, о вероятном незаконном удержании людей, применении наручников и других действиях, которые могут иметь признаки бесчеловечного обращения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мужчина убегал от ТЦК и боролся с военным на крыше частного дома на Волыни: оба упали. ВИДЕО

Дальнейшие действия

Материалы о возможных нарушениях уже переданы в правоохранительные органы.

По словам Лубинца, все подобные случаи будут находиться под контролем и получат правовую оценку.

Он подчеркнул, что судебное решение является сигналом о невозможности блокирования парламентского контроля и необходимости ответственности за такие действия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нарушения в Ужгородском ТЦК: инициирована работа специальной комиссии, - ОК "Запад"