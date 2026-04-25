На Закарпатті працівника ТЦК вперше засудили за перешкоджання омбудсмену, - Лубінець
У Закарпатській області суд уперше визнав працівника територіального центру комплектування винним у перешкоджанні діяльності представника Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив Омбудсман Дмитро Лубінець.
Рішення суду
Йдеться про вирок Ужгородського міськрайонного суду, який встановив факт недопуску представників Омбудсмана під час моніторингового візиту.
Зокрема, їм не надали доступ до приміщень та необхідної інформації.
Системна проблема
За словами Лубінця, подібні випадки не є поодинокими.
Він зазначив, що в різних регіонах фіксуються недопуски до об’єктів, відмова у наданні інформації та спроби блокування перевірок з боку окремих ТЦК.
Можливі порушення
Омбудсман наголосив, що під час перевірки на Закарпатті могли намагатися приховати серйозні порушення.
Йдеться, зокрема, про ймовірне незаконне утримання людей, застосування кайданок та інші дії, які можуть мати ознаки нелюдського поводження.
Подальші дії
Матеріали щодо можливих порушень уже передані до правоохоронних органів.
За словами Лубінця, всі подібні випадки перебуватимуть під контролем і отримуватимуть правову оцінку.
Він підкреслив, що судове рішення є сигналом про неможливість блокування парламентського контролю та необхідність відповідальності за такі дії.
да ви, що наклеп на чесних людей наводите такого не може бути
А не омбудсмен буде воювати за твою жопеню, поки ти підхайповуєш на темі мобілізаціїю