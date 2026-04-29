Начальник Ужгородського РТЦК перейде до бойової частини після скандалу з умовами утримання мобілізованих, - Закарпатський ТЦК

Порушення в Ужгородському ТЦК

Начальника Ужгородського РТЦК мають перевести до бойової частини після скандалу з кричущими порушеннями, зокрема умовами для мобілізованих.

Про це заступник начальника Закарпатського ОТЦК та СП Олександр Бовкуненко заявив на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

За словами представника, начальник Ужгородського РТЦК сам захотів перевестися до бойової частини й раніше він уже проходив службу в десантно-штурмових військах.

"Він буде переміщатися до бойової частини. Він з бойової частини до нас прибув з десантно-штурмових військ. Він сам виявив бажання. Принаймні, він мені про це говорив особисто, що хоче йти до бойової частини. Він ще не пішов. Його викликали на навчання в Київ", - сказав Бовкуненко.

Бовкуненко також намагався пояснити конфлікт між представником омбудсмена та Ужгородським РТЦК.  Начальник установи нібито відлучився, а без його дозволу до об'єкта не могли допустити представника омбудсмена.

Щодо умов у збірному пункті мобілізованих Бовкуненко сказав, що він розташований в орендованому приміщенні й орендодавець не дозволяє вносити зміни та щось перебудовувати.

Він каже, що мобілізовані перебувають в спортзалі, забезпечені ліжком, матрацом, подушкою, ковдрою, а раз на два тижні проводяться дезінфекційні заходи.

Що відомо про скандал в Ужгородському ТЦК?

  • Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за результатами моніторингового візиту до Ужгородського РТЦК та СП, здійсненого представником омбудсмена у Закарпатській області Андрієм Крючковим, зафіксовано кричущі порушення.
  • В оперативному командуванні "Захід" заявили, що ініціювали роботу спеціальної комісії для перевірки фактів, які оприлюднив омбудсмен.
  • 25 квітня стало відомо, що Ужгородський міськрайонний суд визнав керівника Ужгородського РТЦК та СП винним у перешкоджанні діяльності представника омбудсмена Дмитра Лубінця.

Автор: 

Ужгород (354) мобілізація (3388) ТЦК та СП (1104) Закарпатська область (2216) Ужгородський район (40)
Топ коментарі
+12
Одне маленьке питаннячко можна?
Він перейте у своєму званні на посаду рівнозначну і за 40 км відлінійкий авжеж тяжкий тягар для товстопузика. Замість понизити у званні до рядового і відправити на штурм.
Хоча хлопи на штурмі і самі б його угандошили б...))))
показати весь коментар
29.04.2026 23:27 Відповісти
+11
переведеться, й буде солдатом, або переведеться у штаб, й буде на офіцерській посаді? це ж зовсім, абсолютно, різні речі!
показати весь коментар
29.04.2026 23:23 Відповісти
+7
Зачекайте, пораненого ветерана який не придатен до бойової служби, бо всім відомо що в тцк тільки такі служать, до бойової частини на нуль?
показати весь коментар
29.04.2026 23:32 Відповісти
Принаймні, він мені про це говорив особисто, що хоче йти до бойової частини. Він ще не пішов. Його викликали на навчання в Київ

А результат "навчання" залежить від того, скільки "двушечек" привезе в Київ?)
показати весь коментар
29.04.2026 23:25 Відповісти
навесні 2022 р. добровольці з честю самі стали на захист України під командуванням Генерала Залужного.

сьогодні всіляку школоту відправляють "на Восточний фронт" під командування про- сирського.

довоювались !

.
показати весь коментар
29.04.2026 23:27 Відповісти
показати весь коментар
Меня згадався Гриценко, колишній міністр оборони. Коли його запитали, чому він не пішов добровольцем в 14 році, адже він "офіцер", має навички, підготовку і він тоді відповів, що він би пішов, але... У ЗСУ не знайшлось посади, яка б відповідала його "офіцерському званню". Хоча, ті ж самі "афганці", які мали офіцерські звання, досвід, тоді добровільно йшли на рядові посади.
показати весь коментар
29.04.2026 23:39 Відповісти
Хлопці, з госпіталю, колись про нього, розказували - він "засапався", піднявшись півтора прольоту по сходах головного корпусу... Був "нулівкою", на посаді МО... Сидів, і НІХЄРА не робив... А навкруги нього - КРАЛИ... А він був таким собі "Альхєном", з "12 стільців"... Тільки він не крав... Йому просто мовчки приносили "конверти" - "часточку від вкраденого"... (знаю - бо тоді був юристом у військах).
показати весь коментар
29.04.2026 23:56 Відповісти
Ну Гриценку в 2014 було 57 років, тоді мобілізація до 45 була, при Пороху та Пасторі нікому в голову не прийшла ідея мобілізувати дідів з букетом вікових хвороб...
показати весь коментар
30.04.2026 00:59 Відповісти
показати весь коментар
В шахматах це називається "хід конем" - хід і в ... сторону!
показати весь коментар
29.04.2026 23:33 Відповісти
Щоб він з своїми підлеглими в бойовій частині ставився як до мобілізованих?Саме найгірше що він напевне полковник або майор,от і думайте яка чисельність підлеглих буде на ЛБЗ.
показати весь коментар
29.04.2026 23:33 Відповісти
Його викликали на навчання в Київ", - сказав Бовкуненко. Ви що там за гриби жрете придурки? Яке йому потрібне навчання якщо його буцімто перевели в ТЦК з бойової частини?
показати весь коментар
29.04.2026 23:34 Відповісти
Як яке навчання?Нема такої вже спеціальності,яка була в тій бойовій частині.
показати весь коментар
29.04.2026 23:41 Відповісти
У офіцерів, майорів полковників, є купа різних програм та додаткових программ для навчання. Можна вічно вчитись. То не солдат, де вос 100 отримав і готовий до бою.
показати весь коментар
29.04.2026 23:57 Відповісти
Це до тої частини де Андрій Є., воює?
показати весь коментар
29.04.2026 23:35 Відповісти
В окопах разом з бусифікованими буде? Хотів би я на таке реаліті шоу подивитися
показати весь коментар
29.04.2026 23:39 Відповісти
цього п-ра разом з його підопічними в таких умовах пару років потримати!
показати весь коментар
29.04.2026 23:43 Відповісти
єрмак йому буде "кломіндіром" бл, нх.
показати весь коментар
29.04.2026 23:47 Відповісти
показати весь коментар
вже не один перейшов, і той перейде, брехуни, там мафія своя, як і скрізь, порішають, пристроять, де треба. Того, що з Рівного засвітився, пристроїли аж в Закарпаття
показати весь коментар
30.04.2026 01:21 Відповісти
Почему-то ЦН очень резко реагирует на ссылки к закону о военных преступлениях. Не поможет начальникам переход в другие рода, виды ВС. Там точно сказано, что начальник несет ответственность за преступления подчиненных пожизненно!( Это не значит, что сидеть пожизненно) его могут осудить за военные преступления в любой момент его жизни, хоть в 90 лет.
показати весь коментар
30.04.2026 01:35 Відповісти
он что на дурака похож? с такими грошами он себе купит теплое тыловое местечко, километров за 50 от фронта.
показати весь коментар
30.04.2026 01:48 Відповісти
Да не, повоюет пару месяцев пока все уляжется а потом переведут. Или ты не в курсе как у нас это делают
показати весь коментар
30.04.2026 02:05 Відповісти
И куда этого клоуна переведут, оно же типа ахфицер? Мои соболезнования заранее его подчинённым
показати весь коментар
30.04.2026 02:01 Відповісти
 
 