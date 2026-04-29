Начальник Ужгородського РТЦК перейде до бойової частини після скандалу з умовами утримання мобілізованих, - Закарпатський ТЦК

Начальника Ужгородського РТЦК мають перевести до бойової частини після скандалу з кричущими порушеннями, зокрема умовами для мобілізованих.

Про це заступник начальника Закарпатського ОТЦК та СП Олександр Бовкуненко заявив на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

За словами представника, начальник Ужгородського РТЦК сам захотів перевестися до бойової частини й раніше він уже проходив службу в десантно-штурмових військах.

"Він буде переміщатися до бойової частини. Він з бойової частини до нас прибув з десантно-штурмових військ. Він сам виявив бажання. Принаймні, він мені про це говорив особисто, що хоче йти до бойової частини. Він ще не пішов. Його викликали на навчання в Київ", - сказав Бовкуненко.

Бовкуненко також намагався пояснити конфлікт між представником омбудсмена та Ужгородським РТЦК. Начальник установи нібито відлучився, а без його дозволу до об'єкта не могли допустити представника омбудсмена.

Щодо умов у збірному пункті мобілізованих Бовкуненко сказав, що він розташований в орендованому приміщенні й орендодавець не дозволяє вносити зміни та щось перебудовувати.

Він каже, що мобілізовані перебувають в спортзалі, забезпечені ліжком, матрацом, подушкою, ковдрою, а раз на два тижні проводяться дезінфекційні заходи.

Що відомо про скандал в Ужгородському ТЦК?

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за результатами моніторингового візиту до Ужгородського РТЦК та СП, здійсненого представником омбудсмена у Закарпатській області Андрієм Крючковим, зафіксовано кричущі порушення.

В оперативному командуванні "Захід" заявили, що ініціювали роботу спеціальної комісії для перевірки фактів, які оприлюднив омбудсмен.

25 квітня стало відомо, що Ужгородський міськрайонний суд визнав керівника Ужгородського РТЦК та СП винним у перешкоджанні діяльності представника омбудсмена Дмитра Лубінця.

