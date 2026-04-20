Вибух на підприємстві під Рівним: здетонував газовий балон, 9 людей постраждали

На підприємстві поблизу Рівного 20 квітня вибухнув газовий балон.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, такий попередній висновок фахівців на який посилається очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

Обставини вибуху на підприємстві

За попередніми даними, вибух стався під час виконання зварювальних робіт. Після інциденту виникла пожежа, яку оперативно вдалося локалізувати підрозділам ДСНС.

Фахівці розглядають основною причиною події порушення правил безпеки під час роботи з газовим обладнанням. Вибух спричинив займання на території підприємства, однак загрозу поширення вогню вдалося швидко зупинити.

Влада наголошує, що підприємство не пов’язане з хімічною промисловістю, тому ризиків масштабного забруднення немає.

Постраждалі та стан поранених

Унаслідок вибуху постраждали дев’ятеро людей. Частина з них перебуває у важкому стані, – зазначив очільник області.

На місці події продовжують працювати рятувальники, медики та правоохоронці. Триває з’ясування всіх обставин інциденту, постраждалим надається необхідна допомога.

