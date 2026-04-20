Вибух на підприємстві під Рівним: здетонував газовий балон, 9 людей постраждали

ївибух на Рівненщині 9 поранених

На підприємстві поблизу Рівного 20 квітня вибухнув газовий балон.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, такий попередній висновок фахівців на який посилається очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

Обставини вибуху на підприємстві

За попередніми даними, вибух стався під час виконання зварювальних робіт. Після інциденту виникла пожежа, яку оперативно вдалося локалізувати підрозділам ДСНС.

Фахівці розглядають основною причиною події порушення правил безпеки під час роботи з газовим обладнанням. Вибух спричинив займання на території підприємства, однак загрозу поширення вогню вдалося швидко зупинити.

Влада наголошує, що підприємство не пов’язане з хімічною промисловістю, тому ризиків масштабного забруднення немає.

Читайте також: Неповнолітнього агента РФ засудили до 5 років за підготовку теракту в Рівному

Постраждалі та стан поранених

Унаслідок вибуху постраждали дев’ятеро людей. Частина з них перебуває у важкому стані, – зазначив очільник області.

На місці події продовжують працювати рятувальники, медики та правоохоронці. Триває з’ясування всіх обставин інциденту, постраждалим надається необхідна допомога.

  Раніше ми повідомляли, що Служба безпеки запобігла новій спробі рашистів вчинити теракт у Рівному.

Також читайте: Чоловік у статусі СЗЧ погрожував підірвати гранату у Рівному, його затримали після тригодинних переговорів, - поліція. ФОТОрепортаж

вибух (4704) Рівне (578) Рівненська область (1257) Рівненський район (40)
Топ коментарі
шо 9 людей робили біля балона?
20.04.2026 18:57 Відповісти
Поліціянти при вибуху не втекли...?
20.04.2026 18:58 Відповісти
перерва на перекур...
20.04.2026 18:59 Відповісти
шо 9 людей робили біля балона?
20.04.2026 18:57 Відповісти
перерва на перекур...
20.04.2026 18:59 Відповісти
біля балону з гасом? - саме те місце...
20.04.2026 19:01 Відповісти
Поліціянти при вибуху не втекли...?
20.04.2026 18:58 Відповісти
Вони правила знають добре, курять тільки біля ємностей на автозаправках.
20.04.2026 20:58 Відповісти
Руки в маслі були?
20.04.2026 19:03 Відповісти
від рук в маслі вибухають балони з киснем, а не газом.
20.04.2026 22:05 Відповісти
А під час газозварювальних робіт який газ використовують? І так, кисень теж газ.
20.04.2026 23:30 Відповісти
О ЦЕ НОВИНА !? ЗА ЩО ГРОШІ РІВНЕГАЗУ ДАЮТЬ !?
20.04.2026 19:14 Відповісти
Вони що сиділи у бусі а сварщик заварював двері й долбануло? Що ще треба було робити щоб відразу 9 людей знаходилися у епіцентрі вибуху?
20.04.2026 20:56 Відповісти
 
 