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Новини Фото Підрив гранати
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Чоловік у статусі СЗЧ погрожував підірвати гранату у Рівному, його затримали після тригодинних переговорів, - поліція. ФОТОрепортаж

4 квітня близько 20:30 до поліції надійшло повідомлення від військовослужбовця Національної гвардії про те, що на вулиці Соборній у Рівному під час перевірки 43-річний чоловік, який перебував у статусі СЗЧ, висмикнув чеку гранати та погрожує підірвати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

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Понад три години тривали переговори

Як зазначається, на місце події негайно виїхало керівництво ГУНП та райуправління, слідчо-оперативна група, вибухотехніки, спецпризначенці РПОП і КОРД, а також патрульна поліція.

Зі зловмисником заступник начальника ГУНП спільно із перемовниками поліцейськими КОРДу та керівником цього підрозділу понад три години проводили переговори. За їх результатами поліцейські затримали чоловіка. Як виявилось, він перебув у статусі СЗЧ (самовільне залишення частини).

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"Один боєприпас, затягнутий стяжкою, перебуває у річці, інший - знешкоджено та вилучено. Їх скеровуватимуть на експертизу", - йдеться у повідомленні.

Чоловіка затримали

За даними поліції, фігуранта затримали у процесуальному порядку. У рамках відкритих кримінальних проваджень тривають слідчі дії.

затримання підривника у Рівному
затримання підривника у Рівному
затримання підривника у Рівному
затримання підривника у Рівному

Також читайте: Вибух гранати у Черкасах: Чоловік підірвав себе після сварки вдома, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

граната (854) Нацполіція (15842) Рівне (594) СЗЧ (188) Рівненська область (1314) Рівненський район (51)
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Топ коментарі
+12
Сенс в ваших словах є АЛЕ Є ОДНЕ ----АЛЕ Перше--вибираємо ми і президента і ВР. То хто нам винуватий,що ми вибираємо дважди зека в президента,чи артиста з кварталу,який і нелюбить українців і свою країну. Друге-- прокурори.поліція,суди і все інше,вони з нашої вулиці,нашого будинку (а не з космосу) Тому потрібно частіше дивитись в дзеркало і ми побачимо одну із причин хвороби І остання-- миз вами свиней не пасли,щоб ви мені тикали До речі хамство і невихованість є також з одного виду захворювань.
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05.04.2026 08:54 Відповісти
+11
Враження що в Україні у всьому винні ухилянти і СЗЧ, а ЗЕлена гоп компанія що довела всіх до кошмару, вони білі пухнасті
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05.04.2026 09:55 Відповісти
+10
Сказав а, скажи і б. Якщо суспільство хворе, то й називай й ракові клітини, що формують пухлини - ВР, уряд, ОП. Що в свою чергу дають метастази - поліцаї, прокурори, тцк, судді. Чим далі, тим менше надія на хіміотерапію - залишиться лише евтаназія.
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05.04.2026 08:23 Відповісти

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