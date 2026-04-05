Чоловік у статусі СЗЧ погрожував підірвати гранату у Рівному, його затримали після тригодинних переговорів, - поліція. ФОТОрепортаж
4 квітня близько 20:30 до поліції надійшло повідомлення від військовослужбовця Національної гвардії про те, що на вулиці Соборній у Рівному під час перевірки 43-річний чоловік, який перебував у статусі СЗЧ, висмикнув чеку гранати та погрожує підірвати.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
Понад три години тривали переговори
Як зазначається, на місце події негайно виїхало керівництво ГУНП та райуправління, слідчо-оперативна група, вибухотехніки, спецпризначенці РПОП і КОРД, а також патрульна поліція.
Зі зловмисником заступник начальника ГУНП спільно із перемовниками поліцейськими КОРДу та керівником цього підрозділу понад три години проводили переговори. За їх результатами поліцейські затримали чоловіка. Як виявилось, він перебув у статусі СЗЧ (самовільне залишення частини).
"Один боєприпас, затягнутий стяжкою, перебуває у річці, інший - знешкоджено та вилучено. Їх скеровуватимуть на експертизу", - йдеться у повідомленні.
Чоловіка затримали
За даними поліції, фігуранта затримали у процесуальному порядку. У рамках відкритих кримінальних проваджень тривають слідчі дії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль