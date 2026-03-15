Вибух гранати у Черкасах: Чоловік підірвав себе після сварки вдома, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

14 березня близько 20:30 на вулиці Надпільній у Черкасах внаслідок вибуху 31-річний місцевий житель загинув на місці. Встановлено, що він сам підірвав гранату.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Черкаській області, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Зазначається, що трагедія сталася біля під’їзду житлового будинку. Попередньо встановлено, що після домашнього конфлікту 31-річний чоловік вийшов на вулицю та привів у дію ручну гранату. Від травм він помер до приїзду медиків.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Черкаського районного управління поліції, спеціалісти вибухотехнічної служби, криміналістична лабораторія та інші профільні служби.

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Встановлюється походження боєприпасу

Фахівці вилучили залишки вибухового пристрою, які будуть направлені на експертизу.

Наразі поліцейські встановлюють походження боєприпасу та всі обставини події. Слідчі дії тривають.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що ввечері суботи, 14 березня, у Черкасах внаслідок вибуху загинула людина.