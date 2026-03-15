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Вибух гранати у Черкасах: Чоловік підірвав себе після сварки вдома, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

14 березня близько 20:30 на вулиці Надпільній у Черкасах внаслідок вибуху 31-річний місцевий житель загинув на місці. Встановлено, що він сам підірвав гранату.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Черкаській області, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Зазначається, що трагедія сталася біля під’їзду житлового будинку. Попередньо встановлено, що після домашнього конфлікту 31-річний чоловік вийшов на вулицю та привів у дію ручну гранату. Від травм він помер до приїзду медиків.

Підрив гранати в Черкасах

На місці події працювала слідчо-оперативна група Черкаського районного управління поліції, спеціалісти вибухотехнічної служби, криміналістична лабораторія та інші профільні служби.

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Підрив гранати в Черкасах

Встановлюється походження боєприпасу

Фахівці вилучили залишки вибухового пристрою, які будуть направлені на експертизу.

Наразі поліцейські встановлюють походження боєприпасу та всі обставини події. Слідчі дії тривають.

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Підрив гранати в Черкасах

Що передувало

Раніше повідомлялося, що ввечері суботи, 14 березня, у Черкасах внаслідок вибуху загинула людина

Підрив гранати в Черкасах

Автор: 

вибух (4743) граната (849) Черкаси (593) Черкаська область (248) Черкаський район (93)
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Топ коментарі
+7
"Дія" так розлучить що чоловік стане бомжом
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15.03.2026 15:49 Відповісти
+7
А що керівник НацПолу і досі мовчить про ЗАМОВНЕ московським вертухаям, убивство Захисника України, - Сергія Русінова, з Корсуня, Черкаської ОДА????
Якась давна пауза НАЦПОЛУ, мабуть, в очікувані всеУкраїнської ВРАДІЇВКИ щодо цього замовника!?!?!?
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15.03.2026 16:43 Відповісти
+7
В нас на позиціях був мішок гранат яких хочеш,можна було привезти.Головне питання-навіщо?Гранати в тилу потрібні тільки для п'яного бикування і бандитизма.Хто їх тягає з фронту-злочинець.Ну підірветься сам,чорт з ним,а вже були випадки коли знаходили і підривались діти.
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15.03.2026 17:30 Відповісти

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