Вибух гранати у Черкасах: Чоловік підірвав себе після сварки вдома, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
14 березня близько 20:30 на вулиці Надпільній у Черкасах внаслідок вибуху 31-річний місцевий житель загинув на місці. Встановлено, що він сам підірвав гранату.
Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Черкаській області, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Зазначається, що трагедія сталася біля під’їзду житлового будинку. Попередньо встановлено, що після домашнього конфлікту 31-річний чоловік вийшов на вулицю та привів у дію ручну гранату. Від травм він помер до приїзду медиків.
На місці події працювала слідчо-оперативна група Черкаського районного управління поліції, спеціалісти вибухотехнічної служби, криміналістична лабораторія та інші профільні служби.
Встановлюється походження боєприпасу
Фахівці вилучили залишки вибухового пристрою, які будуть направлені на експертизу.
Наразі поліцейські встановлюють походження боєприпасу та всі обставини події. Слідчі дії тривають.
Що передувало
Раніше повідомлялося, що ввечері суботи, 14 березня, у Черкасах внаслідок вибуху загинула людина.
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Якась давна пауза НАЦПОЛУ, мабуть, в очікувані всеУкраїнської ВРАДІЇВКИ щодо цього замовника!?!?!?