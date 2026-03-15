РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8181 посетитель онлайн
Новости Фото Подрыв гранаты
4 563 16

Взрыв гранаты в Черкассах: мужчина подорвал себя после ссоры дома, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТО

14 марта около 20:30 на улице Надпильной в Черкассах в результате взрыва 31-летний местный житель погиб на месте. Установлено, что он сам взорвал гранату.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Черкасской области, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

Отмечается, что трагедия произошла возле подъезда жилого дома. Предварительно установлено, что после домашнего конфликта 31-летний мужчина вышел на улицу и привел в действие ручную гранату. От полученных травм он скончался до приезда медиков.

Взрыв гранаты в Черкассах

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Черкасского районного управления полиции, специалисты взрывотехнической службы, криминалистическая лаборатория и другие профильные службы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Боевую гранату нашли возле мусорного контейнера во Львове, - Садовый (обновлено). ФОТО

Взрыв гранаты в Черкассах

Устанавливается происхождение боеприпаса

Специалисты изъяли остатки взрывного устройства, которые будут направлены на экспертизу.

В настоящее время полицейские устанавливают происхождение боеприпаса и все обстоятельства происшествия. Следственные действия продолжаются.

Читайте также: В результате взрыва гранаты в Хмельницкой области погиб 10-летний мальчик, его мама ранена

Взрыв гранаты в Черкассах

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что вечером в субботу, 14 марта, в Черкассах в результате взрыва погиб человек

Взрыв гранаты в Черкассах

Автор: 

взрыв (6931) граната (1053) Черкассы (870) Черкасская область (240) Черкасский район (91)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
"Дія" так розлучить що чоловік стане бомжом
показать весь комментарий
15.03.2026 15:49 Ответить
+7
А що керівник НацПолу і досі мовчить про ЗАМОВНЕ московським вертухаям, убивство Захисника України, - Сергія Русінова, з Корсуня, Черкаської ОДА????
Якась давна пауза НАЦПОЛУ, мабуть, в очікувані всеУкраїнської ВРАДІЇВКИ щодо цього замовника!?!?!?
показать весь комментарий
15.03.2026 16:43 Ответить
+7
В нас на позиціях був мішок гранат яких хочеш,можна було привезти.Головне питання-навіщо?Гранати в тилу потрібні тільки для п'яного бикування і бандитизма.Хто їх тягає з фронту-злочинець.Ну підірветься сам,чорт з ним,а вже були випадки коли знаходили і підривались діти.
показать весь комментарий
15.03.2026 17:30 Ответить

Загрузка...

 
 