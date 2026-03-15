Взрыв гранаты в Черкассах: мужчина подорвал себя после ссоры дома, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТО
14 марта около 20:30 на улице Надпильной в Черкассах в результате взрыва 31-летний местный житель погиб на месте. Установлено, что он сам взорвал гранату.
Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Черкасской области, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Отмечается, что трагедия произошла возле подъезда жилого дома. Предварительно установлено, что после домашнего конфликта 31-летний мужчина вышел на улицу и привел в действие ручную гранату. От полученных травм он скончался до приезда медиков.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Черкасского районного управления полиции, специалисты взрывотехнической службы, криминалистическая лаборатория и другие профильные службы.
Устанавливается происхождение боеприпаса
Специалисты изъяли остатки взрывного устройства, которые будут направлены на экспертизу.
В настоящее время полицейские устанавливают происхождение боеприпаса и все обстоятельства происшествия. Следственные действия продолжаются.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что вечером в субботу, 14 марта, в Черкассах в результате взрыва погиб человек.
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Якась давна пауза НАЦПОЛУ, мабуть, в очікувані всеУкраїнської ВРАДІЇВКИ щодо цього замовника!?!?!?