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Новости Фото Теракт во Львове
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Боевую гранату нашли возле мусорника во Львове, - Садовый (обновлено). ФОТО

Сегодня, 28 февраля, на улице Владимира Великого во Львове, возле контейнерной площадки дворник заметила подозрительный предмет.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.

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Это была настоящая граната

"Она не проигнорировала находку - сразу сообщила в соответствующие службы. Территорию огородили. Взрывотехники подтвердили: это была настоящая граната. Ее уже обезвредили", - говорится в сообщении.

По словам Садового, полиция проводит следственные действия.

граната во Львове
граната во Львове

"Это тот случай, когда внимательность и ответственность спасают жизнь. Во время войны нет абсолютно безопасных мест", - добавил он.

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Обновленная информация

Позже Садовый сообщил, что взрывотехники обезвредили гранату с запалом. Предварительно это боевая ручная оборонительная граната иностранного происхождения. Ее оставили в чашке у мусорного бака.

Правоохранители устанавливают лицо, причастное к преступлению.

граната у Львові

Теракт во Львове

  • Ранее сообщалось, что взрывы прогремели во Львове: есть погибшие и раненые правоохранители, Садовый заявил о теракте.
  • По обновленной информации, погибла 23-летняя полицейская, ранены 24 человека, есть тяжелые.
  • Впоследствии стало известно, что задержана подозреваемая в организации теракта во Львове.
  • Вечером 22 февраля задержанной 33-летней жительнице Костополя Ровенской области сообщили о подозрении в совершении террористического акта, повлекшего гибель человека, а также в незаконном обращении с оружием.
  • 23 февраля суд во Львове отправил подозреваемую под стражу.

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граната (1051) Львов (4668) Львовская область (3204) Львовский район (254)
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в мене дома повно таких білих "гранат" з ручкою
усі дома користуємося якій рік
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28.02.2026 10:06 Ответить
Хто побачить на другому фото гранату-той "Зоркій Сокіл"..))
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28.02.2026 10:12 Ответить
Новина є.А граната де??
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28.02.2026 10:19 Ответить
Кільце на місці. Нормальна емка. Правда, зняли петлю з запала зняли (нафіга?). Нормальна річ в господарстві.
Щоб було у кожній хаті.
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28.02.2026 11:08 Ответить
В утрішній версії на фото у чашці була вода..Хто фотошопить?..))
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28.02.2026 13:26 Ответить
нейросітка
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28.02.2026 14:11 Ответить
 
 