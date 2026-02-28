Боевую гранату нашли возле мусорника во Львове, - Садовый (обновлено). ФОТО

Сегодня, 28 февраля, на улице Владимира Великого во Львове, возле контейнерной площадки дворник заметила подозрительный предмет.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.

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Это была настоящая граната

"Она не проигнорировала находку - сразу сообщила в соответствующие службы. Территорию огородили. Взрывотехники подтвердили: это была настоящая граната. Ее уже обезвредили", - говорится в сообщении.

По словам Садового, полиция проводит следственные действия.





"Это тот случай, когда внимательность и ответственность спасают жизнь. Во время войны нет абсолютно безопасных мест", - добавил он.

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Обновленная информация

Позже Садовый сообщил, что взрывотехники обезвредили гранату с запалом. Предварительно это боевая ручная оборонительная граната иностранного происхождения. Ее оставили в чашке у мусорного бака.

Правоохранители устанавливают лицо, причастное к преступлению.

Теракт во Львове

Ранее сообщалось, что взрывы прогремели во Львове: есть погибшие и раненые правоохранители, Садовый заявил о теракте.

По обновленной информации, погибла 23-летняя полицейская, ранены 24 человека, есть тяжелые.

Впоследствии стало известно, что задержана подозреваемая в организации теракта во Львове.

Вечером 22 февраля задержанной 33-летней жительнице Костополя Ровенской области сообщили о подозрении в совершении террористического акта, повлекшего гибель человека, а также в незаконном обращении с оружием.

23 февраля суд во Львове отправил подозреваемую под стражу.

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