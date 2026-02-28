Боевую гранату нашли возле мусорника во Львове, - Садовый (обновлено). ФОТО
Сегодня, 28 февраля, на улице Владимира Великого во Львове, возле контейнерной площадки дворник заметила подозрительный предмет.
Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.
Это была настоящая граната
"Она не проигнорировала находку - сразу сообщила в соответствующие службы. Территорию огородили. Взрывотехники подтвердили: это была настоящая граната. Ее уже обезвредили", - говорится в сообщении.
По словам Садового, полиция проводит следственные действия.
"Это тот случай, когда внимательность и ответственность спасают жизнь. Во время войны нет абсолютно безопасных мест", - добавил он.
Обновленная информация
Позже Садовый сообщил, что взрывотехники обезвредили гранату с запалом. Предварительно это боевая ручная оборонительная граната иностранного происхождения. Ее оставили в чашке у мусорного бака.
Правоохранители устанавливают лицо, причастное к преступлению.
Теракт во Львове
- Ранее сообщалось, что взрывы прогремели во Львове: есть погибшие и раненые правоохранители, Садовый заявил о теракте.
- По обновленной информации, погибла 23-летняя полицейская, ранены 24 человека, есть тяжелые.
- Впоследствии стало известно, что задержана подозреваемая в организации теракта во Львове.
- Вечером 22 февраля задержанной 33-летней жительнице Костополя Ровенской области сообщили о подозрении в совершении террористического акта, повлекшего гибель человека, а также в незаконном обращении с оружием.
- 23 февраля суд во Львове отправил подозреваемую под стражу.
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