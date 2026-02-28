Бойову гранату знайшли біля смітника у Львові, - Садовий (оновлено). ФОТО

Сьогодні, 28 лютого, на вулиці Володимира Великого у Львові, біля контейнерного майданчика двірничка помітила підозрілий предмет.

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий, передає Цензор.НЕТ.

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Це була справжня граната

"Вона не проігнорувала знахідку - одразу повідомила відповідні служби. Територію обгородили. Вибухотехніки підтвердили: це була справжня граната. Її вже знешкодили", - йдеться у повідомленні.

За словами, Садового, поліція проводить слідчі дії.





"Це той випадок, коли уважність і відповідальність рятують життя. Під час війни немає абсолютно безпечних місць", - додав він.

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Оновлена інформація

Пізніше Садовий повідомив, що вибухотехніки знешкодили гранату із запалом. Попередньо, це бойова ручна оборонна граната іноземного походження. Її залишили у горнятку біля сміттєвого баку.

Правоохоронці встановлюють особу, причетну до злочину.

Теракт у Львові

Раніше повідомлялося, що вибухи пролунали у Львові: є загиблі та поранені правоохоронці, Садовий заявив про теракт.

За оновленою інформацією, загинула 23-річна поліцейська, поранені 24 людини, є важкі.

Згодом стало відомо, що затримано підозрювану в організації теракту у Львові.

Ввечері 22 лютого затриманій 33-річній мешканці Костополя Рівненської області повідомили про підозру у вчиненні терористичного акту, що призвів до загибелі людини, а також у незаконному поводженні зі зброєю.

23 лютого суд у Львові відправив підозрювану під варту.

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