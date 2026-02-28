Бойову гранату знайшли біля смітника у Львові, - Садовий (оновлено). ФОТО
Сьогодні, 28 лютого, на вулиці Володимира Великого у Львові, біля контейнерного майданчика двірничка помітила підозрілий предмет.
Про це повідомив мер міста Андрій Садовий, передає Цензор.НЕТ.
Це була справжня граната
"Вона не проігнорувала знахідку - одразу повідомила відповідні служби. Територію обгородили. Вибухотехніки підтвердили: це була справжня граната. Її вже знешкодили", - йдеться у повідомленні.
За словами, Садового, поліція проводить слідчі дії.
"Це той випадок, коли уважність і відповідальність рятують життя. Під час війни немає абсолютно безпечних місць", - додав він.
Оновлена інформація
Пізніше Садовий повідомив, що вибухотехніки знешкодили гранату із запалом. Попередньо, це бойова ручна оборонна граната іноземного походження. Її залишили у горнятку біля сміттєвого баку.
Правоохоронці встановлюють особу, причетну до злочину.
Теракт у Львові
- Раніше повідомлялося, що вибухи пролунали у Львові: є загиблі та поранені правоохоронці, Садовий заявив про теракт.
- За оновленою інформацією, загинула 23-річна поліцейська, поранені 24 людини, є важкі.
- Згодом стало відомо, що затримано підозрювану в організації теракту у Львові.
- Ввечері 22 лютого затриманій 33-річній мешканці Костополя Рівненської області повідомили про підозру у вчиненні терористичного акту, що призвів до загибелі людини, а також у незаконному поводженні зі зброєю.
- 23 лютого суд у Львові відправив підозрювану під варту.
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