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На Харківщині через вибух гранати загинув чоловік, жінка зазнала поранень
У Харківській області внаслідок вибуху гранати загинув чоловік, жінка зазнала тяжких травм.
Про це в соцмережі фейсбук повідомляє Центр координації протимінної діяльності, інформує Цензор.НЕТ.
Чоловік загинув, жінка постраждала
Інцидент стався 20 березня у селі Семенівка Куп’янського району.
"Загинув чоловік. Жінка зазнала важкі травми — травматичну ампутацію обох нижніх кінцівок", - сказано в повідомленні.
- У Центрі координації протимінної діяльності нагадали, що рівень мінної небезпеки на Харківщині залишається критично високим.
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