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На Харківщині через вибух гранати загинув чоловік, жінка зазнала поранень

Трагедія на Харківщині: через вибух гранати загинув чоловік, є поранена

У Харківській області внаслідок вибуху гранати загинув чоловік, жінка зазнала тяжких травм.

Про це в соцмережі фейсбук повідомляє Центр координації протимінної діяльності, інформує Цензор.НЕТ.

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Чоловік загинув, жінка постраждала 

Інцидент стався 20 березня у селі Семенівка Куп’янського району.

"Загинув чоловік. Жінка зазнала важкі травми — травматичну ампутацію обох нижніх кінцівок", - сказано в повідомленні.

  • У Центрі координації протимінної діяльності нагадали, що рівень мінної небезпеки на Харківщині залишається критично високим.

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граната (849) Харківська область (2893) Куп’янський район (757) Семенівка (1)
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