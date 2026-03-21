В Харьковской области в результате взрыва гранаты погиб мужчина, женщина получила ранения
В Харьковской области в результате взрыва гранаты погиб мужчина, женщина получила тяжелые травмы.
Об этом в соцсети Facebook сообщает Центр координации противоминной деятельности, информирует Цензор.НЕТ.
Инцидент произошел 20 марта в селе Семеновка Купянского района.
"Погиб мужчина. Женщина получила тяжелые травмы - травматическую ампутацию обеих нижних конечностей", - говорится в сообщении.
- В Центре координации противоминной деятельности напомнили, что уровень минной опасности в Харьковской области остается критически высоким.
революція на граніті.
помаранчева революція.
революція гідності. майдан.
чекаємо на, гранатову революцію.