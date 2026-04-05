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Новости Фото Подрыв гранаты
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Мужчина в статусе СОЧ угрожал взорвать гранату в г.Ривне, его задержали после трехчасовых переговоров, - полиция. ФОТОРЕПОРТАЖ

4 апреля около 20:30 в полицию поступило сообщение от военнослужащего Национальной гвардии о том, что на улице Соборной в Ривне во время проверки 43-летний мужчина, находившийся в статусе "СОЧ", вытащил чеку из гранаты и угрожает взорвать её.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

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Более трех часов длились переговоры

Как отмечается, на место происшествия немедленно выехало руководство ГУНП и райуправления, следственно-оперативная группа, взрывотехники, спецназовцы РПОП и КОРД, а также патрульная полиция.

Со злоумышленником заместитель начальника ГУНП совместно с переговорщиками-полицейскими КОРДа и руководителем этого подразделения более трех часов вели переговоры. По их результатам полицейские задержали мужчину. Как оказалось, он находился в статусе СОЧ (самовольное оставление части).

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"Один боеприпас, затянутый стяжкой, находится в реке, другой - обезврежен и изъят. Их направят на экспертизу", - говорится в сообщении.

Мужчину задержали

По данным полиции, фигуранта задержали в процессуальном порядке. В рамках открытых уголовных производств продолжаются следственные действия.

задержание подрывника в Ровно
задержание подрывника в Ровно
задержание подрывника в Ровно
задержание подрывника в Ровно

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Автор: 

граната (1058) Нацполиция (17062) Ровно (554) СОЧ (188) Ровенская область (1374) Ровенский район (49)
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Топ комментарии
+12
Сенс в ваших словах є АЛЕ Є ОДНЕ ----АЛЕ Перше--вибираємо ми і президента і ВР. То хто нам винуватий,що ми вибираємо дважди зека в президента,чи артиста з кварталу,який і нелюбить українців і свою країну. Друге-- прокурори.поліція,суди і все інше,вони з нашої вулиці,нашого будинку (а не з космосу) Тому потрібно частіше дивитись в дзеркало і ми побачимо одну із причин хвороби І остання-- миз вами свиней не пасли,щоб ви мені тикали До речі хамство і невихованість є також з одного виду захворювань.
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05.04.2026 08:54 Ответить
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Враження що в Україні у всьому винні ухилянти і СЗЧ, а ЗЕлена гоп компанія що довела всіх до кошмару, вони білі пухнасті
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05.04.2026 09:55 Ответить
+10
Сказав а, скажи і б. Якщо суспільство хворе, то й називай й ракові клітини, що формують пухлини - ВР, уряд, ОП. Що в свою чергу дають метастази - поліцаї, прокурори, тцк, судді. Чим далі, тим менше надія на хіміотерапію - залишиться лише евтаназія.
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05.04.2026 08:23 Ответить

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