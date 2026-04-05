Мужчина в статусе СОЧ угрожал взорвать гранату в г.Ривне, его задержали после трехчасовых переговоров, - полиция. ФОТОРЕПОРТАЖ
4 апреля около 20:30 в полицию поступило сообщение от военнослужащего Национальной гвардии о том, что на улице Соборной в Ривне во время проверки 43-летний мужчина, находившийся в статусе "СОЧ", вытащил чеку из гранаты и угрожает взорвать её.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
Более трех часов длились переговоры
Как отмечается, на место происшествия немедленно выехало руководство ГУНП и райуправления, следственно-оперативная группа, взрывотехники, спецназовцы РПОП и КОРД, а также патрульная полиция.
Со злоумышленником заместитель начальника ГУНП совместно с переговорщиками-полицейскими КОРДа и руководителем этого подразделения более трех часов вели переговоры. По их результатам полицейские задержали мужчину. Как оказалось, он находился в статусе СОЧ (самовольное оставление части).
"Один боеприпас, затянутый стяжкой, находится в реке, другой - обезврежен и изъят. Их направят на экспертизу", - говорится в сообщении.
Мужчину задержали
По данным полиции, фигуранта задержали в процессуальном порядке. В рамках открытых уголовных производств продолжаются следственные действия.
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