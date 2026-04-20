Взрыв на предприятии под Ривне: взорвался газовый баллон, 9 человек пострадали

20 апреля на предприятии недалеко от Ривне взорвался газовый баллон.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в предварительном заключении специалистов, на которое ссылается глава Ривненской ОВА Александр Коваль.

Обстоятельства взрыва на предприятии

По предварительным данным, взрыв произошел во время выполнения сварочных работ. После инцидента возник пожар, который оперативно удалось локализовать подразделениям ГСЧС.

Специалисты считают основной причиной происшествия нарушение правил безопасности при работе с газовым оборудованием. Взрыв вызвал возгорание на территории предприятия, однако угрозу распространения огня удалось быстро остановить.

Власти подчеркивают, что предприятие не связано с химической промышленностью, поэтому рисков масштабного загрязнения нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате взрыва на ривненском предприятии пострадали 8 человек, один в тяжелом состоянии, - полиция

Пострадавшие и состояние раненых

В результате взрыва пострадали девять человек. Часть из них находится в тяжелом состоянии, – отметил глава области.

На месте происшествия продолжают работать спасатели, медики и правоохранители. Продолжается выяснение всех обстоятельств инцидента, пострадавшим оказывается необходимая помощь.

  • Ранее мы сообщали, что Служба безопасности предотвратила новую попытку рашистов совершить теракт в Ривном.

Читайте также: Несовершеннолетнего агента РФ приговорили к 5 годам за подготовку теракта в г. Ривне

взрыв (6890) Ровно (537) Ровенская область (1317) Ровенский район (36)
шо 9 людей робили біля балона?
20.04.2026 18:57 Ответить
перерва на перекур...
20.04.2026 18:59 Ответить
біля балону з гасом? - саме те місце...
20.04.2026 19:01 Ответить
Поліціянти при вибуху не втекли...?
20.04.2026 18:58 Ответить
Руки в маслі були?
20.04.2026 19:03 Ответить
О ЦЕ НОВИНА !? ЗА ЩО ГРОШІ РІВНЕГАЗУ ДАЮТЬ !?
20.04.2026 19:14 Ответить
 
 