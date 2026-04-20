В результате взрыва на ровенском предприятии пострадали 8 человек, один в тяжелом состоянии, - Полиция
На территории предприятия недалеко от Ровно произошел взрыв, в результате которого пострадали по меньшей мере восемь человек.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует полиция Ровенской области.
Что известно о взрыве
Инцидент произошел 20 апреля около 13:00.
По данным правоохранителей, взрыв произошел на предприятии, деятельность которого не связана с химическим производством.
После взрыва возник пожар, который спасатели уже локализовали.
На данный момент известно о восьми пострадавших.
Один из них находится в тяжелом состоянии.
Работа служб
На месте происшествия работают экстренные службы и руководство силовых ведомств.
Правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва и решают вопросы о правовой квалификации происшествия.
