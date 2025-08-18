На парковке жилого дома в Подольском районе Киева взорвался автомобиль. ФОТО

В Подольском районе на парковке возле жилого дома произошел взрыв на пассажирском сиденье автомобиля, окрашенного под военный. На месте работают соответствующие службы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в КГГА.

По предварительной информации, детонация произошла при приближении владельца к автомобилю.

Пострадавший получил незначительные травмы, от госпитализации отказался.

В результате взрыва незначительным повреждениям подверглись несколько стоящих рядом авто.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы территориального подразделения и столичного главка, взрывотехники, медики и другие профильные службы.

