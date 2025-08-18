На парковке жилого дома в Подольском районе Киева взорвался автомобиль. ФОТО
В Подольском районе на парковке возле жилого дома произошел взрыв на пассажирском сиденье автомобиля, окрашенного под военный. На месте работают соответствующие службы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в КГГА.
По предварительной информации, детонация произошла при приближении владельца к автомобилю.
Пострадавший получил незначительные травмы, от госпитализации отказался.
В результате взрыва незначительным повреждениям подверглись несколько стоящих рядом авто.
На месте происшествия работают следственно-оперативные группы территориального подразделения и столичного главка, взрывотехники, медики и другие профильные службы.
