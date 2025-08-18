2 793 1
На парковці житлового будинку у Подільському районі Києва вибухнув автомобіль. ФОТО
У Подільському районі на парковці біля житлового будинку стався вибух на пасажирському сидінні автомобіля, пофарбованого під військовий. На місці працюють відповідні служби.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у КМДА.
За попередньою інформацією, детонація сталась при наближенні власника до автомобіля.
Потерпілий отримав незначні травми, від госпіталізації відмовився.
Внаслідок вибуху незначних пошкоджень зазнали кілька авто, що стояли поруч.
Наразі на місці події працюють слідчо-оперативні групи територіального підрозділу та столичного главку, вибухотехніки, медики та інші профільні служби.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Fox Fox #573921
показати весь коментар18.08.2025 09:22 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль