На парковці житлового будинку у Подільському районі Києва вибухнув автомобіль. ФОТО

У Подільському районі на парковці біля житлового будинку стався вибух на пасажирському сидінні автомобіля, пофарбованого під військовий. На місці працюють відповідні служби.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у КМДА.

За попередньою інформацією, детонація сталась при наближенні власника до автомобіля.

Потерпілий отримав незначні травми, від госпіталізації відмовився.

Внаслідок вибуху незначних пошкоджень зазнали кілька авто, що стояли поруч.

Наразі на місці події працюють слідчо-оперативні групи територіального підрозділу та столичного главку, вибухотехніки, медики та інші профільні служби.

Наслідки вибуху у Подільському районі Києва
Наслідки вибуху у Подільському районі Києва
Наслідки вибуху у Подільському районі Києва

