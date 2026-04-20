Через вибух на рівненському підприємстві 8 людей постраждали, один у тяжкому стані, - Поліція

На території підприємства поблизу Рівного стався вибух, унаслідок якого постраждали щонайменше вісім осіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує поліція Рівненської області.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо про вибух

Інцидент стався 20 квітня близько 13:00.

За даними правоохоронців, вибух стався на підприємстві, діяльність якого не пов’язана з хімічним виробництвом.

Після вибуху виникла пожежа, яку рятувальники вже локалізували.

Наразі відомо про вісьмох постраждалих.

Один із них перебуває у тяжкому стані.

Робота служб

На місці події працюють екстрені служби та керівництво силових відомств.

Правоохоронці встановлюють обставини вибуху та вирішують питання щодо правової кваліфікації події.

