Через вибух на рівненському підприємстві 8 людей постраждали, один у тяжкому стані, - Поліція
На території підприємства поблизу Рівного стався вибух, унаслідок якого постраждали щонайменше вісім осіб.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує поліція Рівненської області.
Що відомо про вибух
Інцидент стався 20 квітня близько 13:00.
За даними правоохоронців, вибух стався на підприємстві, діяльність якого не пов’язана з хімічним виробництвом.
Після вибуху виникла пожежа, яку рятувальники вже локалізували.
Наразі відомо про вісьмох постраждалих.
Один із них перебуває у тяжкому стані.
Робота служб
На місці події працюють екстрені служби та керівництво силових відомств.
Правоохоронці встановлюють обставини вибуху та вирішують питання щодо правової кваліфікації події.
