Бойову частину "Шахеда", що залетів у будинок, знешкодили в Рівному. ФОТОрепортаж

У Рівному вибухотехніки виявили і знешкодили бойову частину "Шахеда" після влучання в житловий будинок.

Про це повідомили в Поліції Рівненської області, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо

1 травня під час ворожої атаки безпілотник залетів до кімнати будинку, внаслідок чого виникла пожежа. В оселі перебували люди, які, на щастя, не постраждали.

Зазначається, що після локалізації полум’я поліцейські виявили бойову частину "Шахеда", яка не здетонувала. Вона становила загрозу, адже через вплив вогню, могла розірватися у будь-яку мить.

Знешкодження

Повідомляється, що із зони можливого ураження негайно було евакуйовано людей. Вибухотехнік відʼєднав та перемістив небезпечний предмет на подвір’я. Там зробили тимчасовий підривний майданчик та знищили підривач. Розряджену бойову частину, вже без підривача, було відтранспортовано на підривний майданчик для подальшого знищення.

Що передувало

Нагадаємо, 1 травня російські війська завдали ударів по Рівненській області, внаслідок чого є поранені.













