2 513 7
Россияне атакуют "Шахедами" вечером 2 мая, — Воздушные силы (обновлено)
Вечером в субботу, 2 мая, российские захватчики атакуют Украину ударными дронами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Движение вражеских дронов
Новые группы вражеских ударных БПЛА на востоке Сумской области движутся в западном и юго-западном направлениях, - сообщалось в 18:49.
Группа БПЛА в Сумской области — курсом на Черниговскую и Полтавскую области. Группа БПЛА в Полтавской области — курсом на Миргород, — сообщалось в 19:46.
В 20:23 ВВС сообщили:
- Вражеские БПЛА в Черниговской и Полтавской областях движутся в направлении Киевской и Черкасской областей.
- Новые группы вражеских БПЛА на востоке Сумской области в западном направлении.
Обновление
В 20:54 ВС сообщили:
- Вражеские БПЛА в р-не Украинки, курс западный.
- Вражеский БпЛА в направлении Полтавы с востока.
- БПЛА в р-не Борисполя в направлении Киева, – сообщалось в 21:17.
"Группы вражеских БПЛА из Сумщины в западном направлении через Черниговщину и Полтавщину в направлении Киевщины", - сообщалось в 21:48.
Вражеские БПЛА на востоке и юге Киева, - сообщалось в 22:20.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Кожного разу подумки дякую..