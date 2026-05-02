Россияне атакуют "Шахедами" вечером 2 мая, — Воздушные силы (обновлено)

Вечером в субботу, 2 мая, российские захватчики атакуют Украину ударными дронами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Движение вражеских дронов

Новые группы вражеских ударных БПЛА на востоке Сумской области движутся в западном и юго-западном направлениях, - сообщалось в 18:49.

Группа БПЛА в Сумской области — курсом на Черниговскую и Полтавскую области. Группа БПЛА в Полтавской области — курсом на Миргород, — сообщалось в 19:46.

В 20:23 ВВС сообщили:

Вражеские БПЛА в Черниговской и Полтавской областях движутся в направлении Киевской и Черкасской областей.

Новые группы вражеских БПЛА на востоке Сумской области в западном направлении.

Обновление

В 20:54 ВС сообщили:

Вражеские БПЛА в р-не Украинки, курс западный.

Вражеский БпЛА в направлении Полтавы с востока.

БПЛА в р-не Борисполя в направлении Киева, – сообщалось в 21:17.

"Группы вражеских БПЛА из Сумщины в западном направлении через Черниговщину и Полтавщину в направлении Киевщины", - сообщалось в 21:48.

Вражеские БПЛА на востоке и юге Киева, - сообщалось в 22:20.

