Росіяни атакують "шахедами" ввечері 2 травня, - Повітряні сили (оновлено)

Ввечері суботи, 2 травня, російські загарбники атакують Україну ударними дронами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Рух ворожих дронів

Нові групи ворожих ударних БпЛА на сході Сумщини, рухаються у західному та південно-західному напрямках, - повідомлялося о 18:49.

Група БпЛА на Сумщині - курсом на Чернігівщину, Полтавщину. Група БпЛА на Полтавщині - курсом на Миргород, - повідомлялося о 19:46.

О 20:23 ПС повідомили:

Ворожі БпЛА на Чернігівщині та Полтавщині рухаються у напрямку Київщини та Черкащини;

Нові групи ворожих БпЛА на сході Сумщини у західному напрямку.

О 20:54 ПС повідомили:

Ворожі БпЛА в р-ні. Українки, курс західний.

Ворожий БпЛА у напрямку Полтави зі сходу.

БпЛА в р-ні. Борисполя у напрямку Києва, - повідомлялося о 21:17.

"Групи ворожих БпЛА з Сумщини у західному напрямку через Чернігівщину та Полтавщину у напрямку Київщини", - повідомлялося о 21:48.

Ворожі БпЛА на сході та півдні Києва, - повідомлялося о 22:20.

Ворог атакує столицю та область

О 22:42 ПС повідомили:

БпЛА в р-ні Броварів та Вишеньки курс західний;

Решта груп ворожих БпЛА на Київщині рухаються у напрямку Києва зі сходу та півдня.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи у Києві. По ворожих цілях працюють Сили ППО.

О 00:20 ПС повідомили:

Ворожі БпЛА в р-ні. Богодухова та Вільшани рухаються південним курсом;

БпЛА в р-ні. н.п. Скороходове (Полтавщина) курс західний;

БпЛА на сході Київщини курс східний;

Група ворожих БпЛА у Чорному морі наближаються до Чорноморська.

