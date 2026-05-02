Росіяни атакують "шахедами" ввечері 2 травня, - Повітряні сили (оновлено)

Ввечері суботи, 2 травня, російські загарбники атакують Україну ударними дронами.

Рух ворожих дронів

Нові групи ворожих ударних БпЛА на сході Сумщини, рухаються у західному та південно-західному напрямках, - повідомлялося о 18:49.

Група БпЛА на Сумщині - курсом на Чернігівщину, Полтавщину. Група БпЛА на Полтавщині - курсом на Миргород, - повідомлялося о 19:46.

О 20:23 ПС повідомили:

  • Ворожі БпЛА на Чернігівщині та Полтавщині рухаються у напрямку Київщини та Черкащини;
  • Нові групи ворожих БпЛА на сході Сумщини у західному напрямку.

Оновлення

О 20:54 ПС повідомили:

  • Ворожі БпЛА в р-ні. Українки, курс західний.
  • Ворожий БпЛА у напрямку Полтави зі сходу.

БпЛА в р-ні. Борисполя у напрямку Києва, - повідомлялося о 21:17.

"Групи ворожих БпЛА з Сумщини у західному напрямку через Чернігівщину та Полтавщину у напрямку Київщини", - повідомлялося о 21:48.

Ворожі БпЛА на сході та півдні Києва, - повідомлялося о 22:20. 

Ворог атакує столицю та область

О 22:42 ПС повідомили:

  • БпЛА в р-ні Броварів та Вишеньки курс західний;
  • Решта груп ворожих БпЛА на Київщині рухаються у напрямку Києва зі сходу та півдня.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи у Києві. По ворожих цілях працюють Сили ППО. 

Оновлення

О 00:20 ПС повідомили:

  • Ворожі БпЛА в р-ні. Богодухова та Вільшани рухаються південним курсом;
  • БпЛА в р-ні. н.п. Скороходове (Полтавщина) курс західний;
  • БпЛА на сході Київщини курс східний;
  • Група ворожих БпЛА у Чорному морі наближаються до Чорноморська.

НЕ ЗАБУДЬТЕ не пуляти по ним 9 травня - треба ж їх УВАЖИТИ - вас же сам трамп просив
02.05.2026 21:14 Відповісти
А що, вже просив? Я щось пропустив...
02.05.2026 21:39 Відповісти
Наші, на туапсе, вже відправили еко-дрони !?
02.05.2026 22:49 Відповісти
Так. З нафтою.
03.05.2026 01:22 Відповісти
Дяка ППО! Це капець що твориться на напрямку - Дарниця-Борти, Київ..
02.05.2026 22:50 Відповісти
02.05.2026 23:10 Відповісти
Оце таке в мене під вікнами...

Кожного разу подумки дякую..
02.05.2026 23:48 Відповісти
 
 