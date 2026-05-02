Росіяни атакують "шахедами" ввечері 2 травня, - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері суботи, 2 травня, російські загарбники атакують Україну ударними дронами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Рух ворожих дронів
Нові групи ворожих ударних БпЛА на сході Сумщини, рухаються у західному та південно-західному напрямках, - повідомлялося о 18:49.
Група БпЛА на Сумщині - курсом на Чернігівщину, Полтавщину. Група БпЛА на Полтавщині - курсом на Миргород, - повідомлялося о 19:46.
О 20:23 ПС повідомили:
- Ворожі БпЛА на Чернігівщині та Полтавщині рухаються у напрямку Київщини та Черкащини;
- Нові групи ворожих БпЛА на сході Сумщини у західному напрямку.
Оновлення
О 20:54 ПС повідомили:
- Ворожі БпЛА в р-ні. Українки, курс західний.
- Ворожий БпЛА у напрямку Полтави зі сходу.
БпЛА в р-ні. Борисполя у напрямку Києва, - повідомлялося о 21:17.
"Групи ворожих БпЛА з Сумщини у західному напрямку через Чернігівщину та Полтавщину у напрямку Київщини", - повідомлялося о 21:48.
Ворожі БпЛА на сході та півдні Києва, - повідомлялося о 22:20.
Ворог атакує столицю та область
О 22:42 ПС повідомили:
- БпЛА в р-ні Броварів та Вишеньки курс західний;
- Решта груп ворожих БпЛА на Київщині рухаються у напрямку Києва зі сходу та півдня.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи у Києві. По ворожих цілях працюють Сили ППО.
Оновлення
О 00:20 ПС повідомили:
- Ворожі БпЛА в р-ні. Богодухова та Вільшани рухаються південним курсом;
- БпЛА в р-ні. н.п. Скороходове (Полтавщина) курс західний;
- БпЛА на сході Київщини курс східний;
- Група ворожих БпЛА у Чорному морі наближаються до Чорноморська.
