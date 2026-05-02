Понад 57 тис. повітряних цілей знищила ППО протягом квітня, - Повітряні Сили. ВIДЕО

Протягом квітня 2026 року протиповітряною обороною Cил оборони знищено понад 57000 повітряних цілей.

Про це повідомляють Повітряні Сили, передає Цензор.НЕТ.

Що було знищено

Як зазначається, серед знищеного:

  • 69 крилатих ракет Х-101;
  • 7 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";
  • 8 крилатих ракет "Калібр";
  • 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69;
  • 5 крилатих ракет "Іскандер-К";
  • 4861 ударний БпЛА типу Shahed;
  • 1065 розвідувальних БпЛА;
  • 51 110 БпЛА інших типів.

Літаковильоти авіації

Повідомляється, що авіацією Повітряних Сил здійснено 831 літаковиліт, зокрема:

  • понад 550 – на винищувальне авіаційне прикриття;
  • близько 200 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.

А повітряні цілі, знищені приватною протиповітряною обороною, куди рахують?
02.05.2026 20:40 Відповісти
Дуже, якісна і емоційна інфографіка. Повітряні Сили респект як завжди.
02.05.2026 21:15 Відповісти
 
 