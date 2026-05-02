Понад 57 тис. повітряних цілей знищила ППО протягом квітня, - Повітряні Сили. ВIДЕО
Протягом квітня 2026 року протиповітряною обороною Cил оборони знищено понад 57000 повітряних цілей.
Про це повідомляють Повітряні Сили, передає Цензор.НЕТ.
Що було знищено
Як зазначається, серед знищеного:
- 69 крилатих ракет Х-101;
- 7 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";
- 8 крилатих ракет "Калібр";
- 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69;
- 5 крилатих ракет "Іскандер-К";
- 4861 ударний БпЛА типу Shahed;
- 1065 розвідувальних БпЛА;
- 51 110 БпЛА інших типів.
Літаковильоти авіації
Повідомляється, що авіацією Повітряних Сил здійснено 831 літаковиліт, зокрема:
- понад 550 – на винищувальне авіаційне прикриття;
- близько 200 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.
Victor Litarchuk
02.05.2026 20:40
Muni
02.05.2026 21:15
