Ешелонована система ППО і авіації знешкоджує понад 50% ворожих дронів, - Сирський. ФОТОрепортаж

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів чергову робочу нараду щодо нарощення спроможностей Сил оборони України у протидії російським ударним БпЛА.

Про це він повідомив у телеграмі.

"Маємо робити максимум, щоб надійно захистити українські міста й селища, критичну інфраструктуру, виробництва, військові та цивільні об’єкти від повітряних атак противника", - написав Сирський.

Як відбувалася нарада

Працювали предметно, без формальних доповідей — тільки факти і результат. У нараді взяли участь представники Повітряних Сил, Сил безпілотних систем, армійської авіації, підрозділів ППО Сухопутних військ та інших органів управління.

Детально розібрали поточну ситуацію в повітрі: як діє противник, де ми його випереджаємо і де необхідно посилюватися.

Аналізували конкретні результати роботи підрозділів, ефективність ешелонів перехоплення та взаємодію між складовими ППО.

Висновки зроблені.

Підвищення ефективності роботи ППО

Система так званої "малої ППО" продовжує зміцнюватися і вже демонструє високу ефективність. Сформовано підрозділи БпЛА-перехоплювачів, вибудувано ешелони перехоплення.

Лише протягом квітня знищено понад 2100 повітряних цілей.

На ешелонах, які забезпечують Сили безпілотних систем, знешкоджується понад 50% ворожих ударних дронів. За місяць збито майже 950 цілей, із них 670 — типу "Shahed".

Водночас окрему увагу приділив підвищенню ефективності роботи ППО Повітряних Сил на третьому ешелоні. Необхідно посилити підготовку екіпажів БпАК-перехоплювачів — маємо для цього як військову, так і цивільну навчальну базу.

Важливу роль у протидії ворожим дронам відіграє армійська авіація Сухопутних військ. Вона нарощує технічні можливості та ефективність: у квітні наші вертолітники знищили понад 500 ворожих БпЛА. Їхній внесок у боротьбу з "Shahed" дуже суттєвий.

Окремо обговорили питання посилення зв’язку та озброєння гелікоптерів, а також нарощення виробництва бойових частин для БпЛА-перехоплювачів.

Продовжуємо реалізацію проєктів антидронового захисту важливих адміністративних центрів у регіонах.

Сирський подякував всім українським воїнам, які щодня тримають небо над Україною та знищують повітряні цілі ворога.