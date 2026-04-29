Система ППО и авиации, обеспеченная ВСУ, обезвреживает более 50% вражеских дронов, — Сырский. ФОТОРЕПОРТАЖ

Индустрия дронов

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел очередное рабочее совещание по вопросам укрепления потенциала Сил обороны Украины в противодействии российским ударным БПЛА.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Мы должны делать все возможное, чтобы надежно защитить украинские города и поселки, критическую инфраструктуру, производства, военные и гражданские объекты от воздушных атак противника", — написал Сырский.

Как проходило совещание

Работали предметно, без формальных докладов — только факты и результат. В совещании приняли участие представители Воздушных сил, Сил беспилотных систем, армейской авиации, подразделений ПВО Сухопутных войск и других органов управления.

Подробно разобрали текущую ситуацию в воздухе: как действует противник, где мы его опережаем и где необходимо усиливать оборону.

Анализировали конкретные результаты работы подразделений, эффективность эшелонов перехвата и взаимодействие между составляющими ПВО.

Выводы сделаны.

Повышение эффективности работы ПВО

Система так называемой "малой ПВО" продолжает укрепляться и уже демонстрирует высокую эффективность. Сформированы подразделения БПЛА-перехватчиков, выстроены эшелоны перехвата.

Только в течение апреля уничтожено более 2100 воздушных целей.

На эшелонах, которые обеспечивают Силы беспилотных систем, обезвреживается более 50% вражеских ударных дронов. За месяц сбито почти 950 целей, из них 670 — типа "Shahed".

В то же время особое внимание уделил повышению эффективности работы ПВО Воздушных Сил на третьем эшелоне. Необходимо усилить подготовку экипажей БПЛА-перехватчиков — у нас для этого есть как военная, так и гражданская учебная база.

Важную роль в противодействии вражеским дронам играет армейская авиация Сухопутных войск. Она наращивает технические возможности и эффективность: в апреле наши вертолетчики уничтожили более 500 вражеских БПЛА. Их вклад в борьбу с "Shahed" очень существенен.

Отдельно обсудили вопросы усиления связи и вооружения вертолетов, а также наращивания производства боевых частей для БПЛА-перехватчиков.

Продолжаем реализацию проектов антидроновой защиты важных административных центров в регионах.

Сирский поблагодарил всех украинских воинов, которые ежедневно защищают небо над Украиной и уничтожают воздушные цели врага.